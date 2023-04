Seriale o wikingach: TOP 7 propozycji o nieustraszonych jarlach

Poniższe propozycje różnią się od siebie gatunkiem. Nie zabraknie propozycji komediowej, animowanej bądź anime. Dowiedz się więcej, jakie TOP 7 seriali o wikingach warto obejrzeć!

Pierwsza produkcja w zestawieniu to „Wikingowie”. Na Filmwebie posiada notę 8,4 na 10. Serial zdobył nagrody w ramach: Złotych Szpul, IFTA, Critics Choice Super Awards, Satelity oraz Emmy. O czym jest ten serial?

Przedstawia przede wszystkim życie wikingów oraz różnego rodzaju walki, które musieli toczyć. Ciekawie przybliża historię, zaciekawiając dziejami ludów Północy żyjących w średniowiecznej Europie.

W rolę głównego bohatera wcielił się Travis Fimmel znany z produkcji „Warcraft: Początek”, „Wychowane przez wilki” czy „Bracia Oodie”.

Drugą propozycją w zestawieniu jest anime „Vinland Saga”, które na Filmwebie otrzymało ocenę 8,2 na 10.

Thorfinn jest synem jednego z wikińskich wojowników. Jest on na bakier z bandą najemników Askeladda, którzy kiedyś wyrządzili krzywdę jego rodzinie.

Ponieważ nie jest zbyt dobrze wytrenowany, postanawia spędzić swoje dzieciństwo wśród najemników, przy których może szlifować swoje umiejętności. Mężczyzna czeka na dzień zemsty.

Głosu głównym bohaterom użyczyli: Naoya Uchida („Notatnik śmierci”, „Naruto Shippūden”) oraz Uemura Yuto (pierwsza rola dubbingowa).

„Upadek Królestwa” to kolejny serial o wikingach w zestawieniu i zdobywca nominacji do nagród w ramach IFTA i BAFTA TV. Produkcja na Filmwebie posiada 7,9 gwiazdki na 10.

Fabuła serialu toczy się w IX wieku w Anglii. Królestwo Wessex zostało osamotnione, a Anglosasów zaatakowali Danowie. Uhtred wychowuje się w rodzinie wikingów. Jest synem szlachcica i zastanawia się, kim tak naprawdę jest – Sasem czy może Wikingiem. Mężczyzna pragnie odzyskać ziemie, które należały do jego przodków. Dołącza do armii Alfreda Wielkiego, by stawić opór Wikingom. Która strona wygra tę walkę?

„Upadek Królestwa” jest adaptacją powieści „The Saxon Stories” Bernarda Cornwella. W rolę głównego bohatera wcielił się Alexander Dreymon znany z produkcji „Christopher And His Kind”, „Po horyzont” czy „W cieniu wroga”.

Kolejną propozycją w rankingu jest animacja „Jeźdźcy smoków”. Serial otrzymał nagrody w ramach Emmy oraz Annie, a na Filmwebie otrzymał notę w wysokości 7,6 na 10.

Produkcja jest kontynuacją wydarzeń, które miały miejsce w filmie animowanym „Jak wytresować smoka”. Mieszkańcy Berg tresują smoki, poznając przy okazji ich tajemnice. Wiking Czkawka wraz z przyjaciółmi pokazują społeczności wioski, jak żyć w harmonii z tymi stworzeniami.

Głosu bohaterom użyczyli: Jay Baruchel („Uczeń czarnoksiężnika”, „Wpadka”), America Ferrera („Brzydula Betty”, „Stowarzyszenie Wędrujących Dżinsów”), Christopher Mintz-Plasse („Kick-Ass”, „Sąsiedzi”) czy T.J. Miller („Deadpool”, „Transformers: Wiek zagłady”).

„Norsemen” to komediowa propozycja serialu o wikingach, która na Filmwebie posiada ocenę 7,2 na 10.

Akcja produkcji rozgrywa się w latach 90. XX wieku w Norwegii. Fabuła opowiada o Wikingach, którzy żyją w wiosce Norheim. Mierzą się oni z codziennymi problemami i konfliktami, do których doprowadzają bezwzględny Jarl Varg, który chce najechać na wioskę oraz niewolnik Rufus z Orm’em, zniewieściały brat wodza. Obaj chcą przejąć władzę nad osadą.

W produkcji wystąpili między innymi: Trond Fausa („Lilyhammer”, „Kłopotliwy człowiek”), Silje Torp („Pewien dżentelmen”, „Hawaje, Oslo”), Nils Jørgen Kaalstad („Łowcy głów”, „Instynkt wilka – Upadłe anioły”) oraz Kåre Conradi („Obywatel roku”, „Kobieta lew”).

Przedostatnia produkcja w rankingu to „Wikingowie: Walhalla”, zdobywca nagrody IFTA dla najlepszego reżysera dramatu telewizyjnego – dla Hannah Quinn. Propozycja posiada na Filmwebie 6,3 gwiazdki na 10.

Fabuła serialu rozgrywa się ponad 100 lat po wydarzeniach w produkcji „Wikingowie”. Między tytułowymi bohaterami a Anglikami dochodzi do napięcia. Po dokonaniach Ragnara Lothbroka pozostały tylko legendy. Wikingowie przez ten czas opuszczali swoje ziemie i osiedlali się na innych regionach Europy. Główni bohaterowie: Leif Eriksson, Harald Sigurdsson oraz Freydis Eriksdotter przecierają szlaki i walczą o przetrwanie.

W produkcji występują między innymi: Sam Corlett („Chilling Adventures of Sabrina”, „Susza”), Frida Gustavsson („Tygrysy”, „Partisan”) oraz Leo Suter („Czarownica”, „Wiktoria”).

„Czas wikingów” to ostatnia propozycja w rankingu. Jest to serial dokumentalny emitowany przez telewizję National Geographic.

W programie przedstawione są dzieje wikingów oraz ich niezwykła droga do stania się legendarnym imperium. Serial dogłębnie analizuje stare kroniki oraz wypowiedzi ekspertów, którzy specjalizują się w historii tego plemienia. Produkcja nie pokazuje tylko i wyłącznie podbojów i scen walki, ale także ciekawostki na temat wikingów, obyczajów czy ich prywatne życie. Bohaterowie programu przedstawieni są nie tylko jako barbarzyńcy, którzy są żądni krwi. „Czas wikingów” ukazuje ludzi, którzy w czasach pokoju rozwijali handel, a także to, jaki mieli wpływ na rozwój kontaktów z Konstantynopolem oraz Bagdadem.