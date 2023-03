Najlepsze seriale dla kobiet – 17 propozycji na wspólny maraton z przyjaciółką!

W polecanych przez nas serialach dla kobiet głównymi bohaterkami są właśnie one. Zachęcamy do zapoznania się z historią bohaterek na różnym etapie życia, w różnym wieku i z różnymi doświadczeniami życiowymi. Poniżej lista naszych propozycji:

Spis treści:

Pierwszą propozycją serialu dla kobiet są „Wielkie kłamstewka”. Produkcja zdobyła nagrody w ramach: Emmy, Złotych Globów, TCA, Critics’ Choice Television, Satelity, Amerykańskiej Gildii Aktorów Filmowych, Amerykańskiej Gildii Charakteryzatorów, Amerykańskiej Gildii Reżyserów Filmowych, Amerykańskiej Gildii Scenarzystów. Serial na Filmwebie otrzymał ocenę 8,2 na 10.

Madeline, Celeste i Jane to kobiety mieszkające w nadmorskim mieście Monterey. Dwie pierwsze znają się od dawna, natomiast Jane dopiero przyjechała do miasta. Pewnego dnia dochodzi do nieprzyjemnego incydentu: syn przyjezdnej bohaterki zostaje oskarżony o dokuczanie córce bardzo wpływowej kobiety w tej okolicy. Chłopiec wszystkiego się wypiera. Jak wpłynie to na życie trzech głównych bohaterek serialu? Zdecydowanie przysporzy im wielu kłopotów, a także poróżni wszystkie miejscowe kobiety, które są matkami. Natomiast pozwoli ujawnić skrywane tajemnice niektórych z nich. Jesteście ciekawi jakie będą to sekrety?

„Wielkie kłamstewka” to adaptacja powieści o tym samym tytule, którego autorką jest Liane Moriarty. W rolę głównych bohaterek wcieliły się: Nicole Kidman („Nine – Dziewięć”, „Wymazać siebie”), Reese Witherspoon („Legalna blondynka”, „Dziewczyna z Alabamy”) oraz Shailene Woodley („Gwiazd naszych wina”, „Niezgodna”).

„Grace i Frankie” to kolejna propozycja w zestawieniu z wieloma nominacjami do nagród na koncie (Emmy, Złote Globy, People’s Choice czy GLAAD Media). Serial na Filmwebie otrzymał notę 7,9 na 10.

Fabuła opowiada o dwóch dojrzałych kobietach – Grace i Frankie. Bohaterki mają mężów, prawników, którzy wspólnie prowadzą kancelarię. Ich życie zmienia się, kiedy podczas wspólnej kolacji Robert i Sol ogłaszają swoim żonom, że są gejami i są w sobie zakochani. Świat tych kobiet wywraca się do góry nogami. Rywalizujące od zawsze ze sobą Grace i Frankie postanawiają wspólnie zamieszkać, by przetrwać ten trudny dla nich czas.

W rolę głównych bohaterek wcieliły się: Jane Fonda („Sposób na teściową”, „Pozycja obowiązkowa”) oraz Lily Tomlin („Moving On”, „Babka”).

Następna propozycja dla kobiet w rankingu to „Gotowe na wszystko”, która na Filmwebie posiada 7,7 gwiazdki na 10. Produkcja otrzymała nagrody w ramach: TCA, GLAAD Media, Satelity, Teen Choice, People’s Choice, Emmy, Złotych Globów, Amerykańskiej Gildii Scenografów oraz Amerykańskiej Gildii Aktorów Filmowych.

Serial opowiada o czterech przyjaciółkach: Bree, Lynette, Gabrielle i Susan. Kobiety mieszkają w Kalifornii i na pozór są perfekcyjnymi paniami domu. Jednak każda z bohaterek skrywa tajemnicę, a ich życie nie jest takie, jakie mogłoby się wydawać.

Narratorką w produkcji jest Mary Alice. Kobieta popełniła samobójstwo i wokół niego kręci się fabuła serialu. Refleksyjne komentarze bohaterki dodają pikanterii opowiedzianej przez nią historii.

W rolę głównych bohaterek wcieliły się: Teri Hatcher („W szaleństwie jest metoda”), Marcia Cross („Quantico”), Felicity Huffman („Mamusie bez synusiów”) oraz Eva Longoria („Nawiedzona narzeczona”).

Serial na Filmwebie zdobył notę 7,6 na 10 oraz nagrody w ramach: Złotych Szpul, GLAAD Media, Złotych Globów, Emmy, Satelity, Amerykańskiej Gildii Aktorów Filmowych, Amerykańskiej Gildii Kostiumologów, Amerykańskiej Gildii Reżyserów Filmowych, Amerykańskiej Gildii Scenarzystów oraz Amerykańskiego Stowarzyszenia Montażystów.

Bohaterkami serialu są cztery kobiety, które mieszkają w Nowym Jorku. Przyjaciółki są niezależne oraz świadome swojej atrakcyjności. W skład paczki wchodzą: felietonistka Carrie Bradshaw, specjalistka od PR Samantha Jones, znawczyni sztuki Charlotte York oraz prawniczka Miranda Hobbes. Każda z kobiet na swój sposób opowiada o swoim życiu w tym m.in. o podbojach miłosnych.

Fabuła produkcji oparta jest na powieści o tym samym tytule autorstwa Candace Bushnell. W rolę głównych bohaterek wcieliły się: Sarah Jessica Parker („Miłość na zamówienie”), Cynthia Nixon („Ratched”), Kim Cattrall („Księżniczka na lodzie”) oraz Kristin Davis („Raj dla par”).

Zobacz także: Najnowsze seriale: Netflix z ofertą na marzec 2023

Następną propozycją w rankingu to „Pracujące mamy”. Serial zdobył 2 nominacje do nagród w ramach Międzynarodowego Emmy, a na Filmwebie zdobył 7,5 gwiazdki na 10.

Serial opowiada o czterech matkach, które wracają do pracy po zakończonym urlopie macierzyńskim. Co różni te kobiety i kim one są?

Kate to producentka i scenarzystka. Wraca do pracy na wysokie stanowisko do agencji reklamowej. To silna i niezależna kobieta, dla której nowe wyrzeczenia doprowadzają ją do skrajnych emocji.

Frankie jest pośrednikiem nieruchomości. Zmaga się z depresją poporodową. Wychowuje córkę wraz z partnerką. Anne jest wieloletnią przyjaciółką Kate. Anne jest psycholożką oraz matką 9-letniej córki. Natomiast czwarta kobieta, Jenny broni się jak może przed powrotem do pracy. Bohaterki mocno różnią się od siebie, jednak łączy je jedno: stawienie czoła macierzyńskim wyzwaniom.

W rolę głównych bohaterek wcieliły się: Catherine Reitman („To tylko seks”, „Wpadka”), Dani Kind („Kłamstwo”, „Krew z krwi”), Juno Rinaldi („Zabójcze ciało”, „Dobra wróżka”) oraz Jessalyn Wanlim („Alex Cross”, „Orphan Black”).

„Telefonistki” to serial dla kobiet, który na Filmwebie posiada notę 7,4 na 10. Produkcja zdobyła nagrodę w ramach GLAAD Media za najlepszą hiszpańskojęzyczną telenowelę.

Akcja serialu rozgrywa się w Madrycie w latach XX. Cztery kobiety pochodzące z różnych środowisk rozpoczynają pracę w nowoczesnej firmie telekomunikacyjnej. Każda z bohaterek przywiązana jest do swojej rodziny. Od teraz będą towarzyszyły im zawiść, miłość, przyjaźń, a nawet zdrada, z którymi będą musiały się uporać. Produkcja ukazuje, jak kobiety w przedstawionych czasach borykały się z ograniczeniami w społeczeństwie, którym rządzą mężczyźni.

W rolę głównych bohaterek wcieliły się: Blanca Suárez („Statek”), Nadia de Santiago („Gniazdo ryjówek”), Maggie Civantos („Uwięzione”), Ana Fernández („To tylko chemia”) oraz Ana Polvorosa („Ta noc jest moja”).

Kolejną propozycją w naszym rankingu seriali dla kobiet jest „Good girls”, zdobywca nominacji do nagrody Satelity dla najlepszej aktorki (Christiny Hendricks) w serialu komediowym lub musicalu. Produkcja na Filmwebie zdobyła ocenę 7,4 na 10.

Beth, Annie oraz Ruby postanawiają obrabować supermarket, w którym jedna z nich pracuje jako kasjerka. Podczas napadu pracownicę poznaje jej szef, Boomer, który następnie postanawia ją zaszantażować. Kobiety ukradły o wiele więcej pieniędzy, niż myślały. Informacja o tak dużym napadzie wzbudza zainteresowanie lokalnego przestępcy, który postanawia wciągnąć bohaterki w pranie brudnych pieniędzy. Czy kobiety ulegną wizji szybkiego wzbogacenia się?

W rolę głównych bohaterek wcieliły się: Christina Hendricks („Och, życie”, „Mad Men”), Mae Whitman („Dzień Niepodległości”, „Parenthood”) oraz Retta („Aż do kości”, „Grzeczni chłopcy”).

„Russian Doll” to przedostatnia produkcja w zestawieniu. Serial zdobył nagrody w ramach: TCA, Emmy oraz Amerykańskiej Gildii Scenografów, a na Filmwebie otrzymał 7,1 gwiazdki na 10.

Fabuła serialu opowiada o singielce Nadii, która prowadzi szalone i wygodne dla niej życie. Jest wyzwoloną kobietą, której nieobce są narkotyki, alkohol, papierosy oraz przygoda na jedną noc z przypadkowym mężczyzną. Na pierwszy rzut oka bohaterce nic więcej do szczęścia nie potrzeba.

Dzień 36 urodzin Nadia spędza na imprezie wraz ze swoimi przyjaciółmi. Po hucznym świętowaniu ginie w wypadku samochodowym. Od tego momentu Nadia odradza się na nowo i ponownie umiera, a każdą z tych historii widz może dokładnie obserwować i dowiadywać się o kobiecie jeszcze więcej.

W główną rolę wcieliła się Natasha Lyonne znana z produkcji „Orange Is the New Black”, „Slumsy Beverly Hills” oraz „American Pie”.

Ostatnią propozycją jest „Szefowa”, z notą na Filmwebie 6,8 na 10.

Sophie to 23-letnia kobieta, która postanawia założyć własną firmę. Bohaterka pewnego dnia trafia do lumpeksu, w którym kupuje modne ubrania po kosztach. Kobieta początkowo sprzedaje je na eBayu i wraz z rosnącą popularnością sprzedaży postanawia założyć własną firmę. Nazywa ją Nasty Gal. Czy okaże się dobrą szefową? Sami się przekonajcie.

Produkcja jest adaptacją biografii Sophii Amoruso „#GIRLBOSS”. W rolę głównej bohaterki wcieliła się Britt Robertson znana z produkcji „Kraina jutra”, „Najdłuższa podróż” oraz „Wykapany ojciec”.

Na wspólne wieczory z przyjaciółką polecamy również: