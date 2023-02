Seriale dla dorosłych: Co oglądamy, gdy dzieci już śpią?

Seriale dla dorosłych często korzystają z odważnych, czasem nawet szokujących zabiegów, by zwrócić uwagę na poważne problemy jak przemoc, nadużycia czy uzależnienia. Czasem pomagają też nieco wypuścić powietrze z balonika zwanym tabu i dzięki temu choćby znormalizować seks. Jeśli jesteście ciekawi, w jakim serialu już w pierwszym odcinku pojawiło się 30 penisów, sprawdźcie naszą listę.

Początkowo mało kto się spodziewał, że jeden z animowanych seriali dla dorosłych może nie tylko zyskać popularność na całym świecie, ale również stać się jedną z pierwszych poważnych wizytówek Netflixa. Nic dziwnego, bo po pierwszych kilkunastu minutach można się od serii odbić. Dlaczego w takim razie produkcja osiągnęła tak wielki sukces? Historia o koniu-aktorze z czasem bawi coraz mniej, ale nie to nie jest wadą serialu.

Tytułowy BoJack Horseman w latach 90. był gwiazdą popularnego sitcomu. Po latach aktor spędza czas na piciu, zażywaniu narkotyków i uprawianiu seksu z przypadkowo poznanymi kobietami, a jego kariera jest w gruzach. Każda popełniona przez niego gafa potwierdza stereotyp upadłego celebryty. Nie widzieć czemu, na jego kanapie od lat mieszka Todd. W zasadzie początkowo nawet nie wiemy, czy bohaterowie są przyjaciółmi, ponieważ ich relacje nie wyglądają na zbyt ciepłe. Ratunkiem ma być biografia, przy której pomóc ma mu ghostwriterka, Diane Nguyen. Obserwując życie BoJacka, dziewczyna widzi, że pod warstwą pijanego luzaka-błazna, jest wrażliwy, zagubiony koń, który czuje do siebie przede wszystkim wstręt i nienawiść.

Animacja z każdym odcinkiem wciąga coraz bardziej, pokazując, jak tragikomiczne jest życie. Oglądając perypetie BoJacka, ale także jego bliższych i dalszych znajomych, mierzymy się z tematami nieszczęśliwego dzieciństwa, uzależnień, depresji oraz wielu innych problemów. Dzięki wspaniałemu scenariuszowi i dialogom szybko zapominamy, że mamy do czynienia z animowanymi postaciami. Serial otrzymał 12 nagród – w tym trzy nagrody ANNIE.

Serial jest dostępny na Netfliksie

Opowieść o czterech przyjaciółkach mieszkających w Nowym Jorku to jeden tych z seriali dla dorosłych, które się albo uwielbia, albo kompletnie nie wie się o ich istnieniu. Choć seria Leny Dunham bardzo często porównywana jest do „Seksu w wielkim mieście”, to jednak nie przebił się do mainstreamu w takim stopniu. A szkoda!

Hannah (w tej fenomenalnej roli twórczyni serialu, Lena Dunham), Marnie (Allison Williams), Jessa (Jemima Kirke) i Shoshanna (Zosia Mamet) wchodzą w dorosłe życie i starają się przetrwać w Nowym Jorku. Pierwszą z nich poznajemy, gdy podczas kolacji z rodzicami dowiaduje się, że ci nie będą już dłużej finansowali jej życia w wielkim mieście. Dziewczyna załamuje się i później traci przytomność w hotelu. Rano okazuje się, że ojciec i matka zostawili w pokoju dwa dwudziestodolarowe banknoty – jeden dla niej, drugi dla pokojówki. Bez chwili zastanowienia Hanna bierze wszystko.

Kłamstwem byłoby stwierdzenie, że tych bohaterek nie da się nie kochać i to również – wbrew pozorom – jest siłą tego serialu. Bohaterki same często są zmęczone swoim towarzystwem. Dziewczyny bywają irytujące, podejmują głupie decyzje, zachowują się samolubnie i bywają powierzchowne, a my po raz setny załamujemy się przed ekranem. Mimo wszystko wierzymy, że wreszcie ułożą sobie życie. Czy tacy są milenialsi?

Serial nie stroni od odważnych scen, ale robi to na swoich zasadach. Pokazuje nieidealny seks, uprawiany przez ludzi o nieidealnych sylwetkach. Toksyczne relacje, aborcja, problemy z samoakceptacją – to tylko część tematów, jakim przyglądają się „Dziewczyny”. W produkcji udział bierze też Adam Driver („Historia małżeńska”, „Dom Gucci”). Seria otrzymała dwa Złote Globy i dwie nagrody Emmy.

Serial jest dostępny na HBO Max

Choć mnóstwo historii o nastolatkach to przesłodzone produkcje,„Skins” z pewnością należy do seriali dla dorosłych. Brytyjską serię spokojnie można już nazwać kultową. Od premiery minęło już 16 lat, a jednak obraz dorastania angielskiej młodzieży w „Skins” nadal może szokować. Twórcy uznali, że nie ma tabu i postanowili dać widzom serial, który porusza problem seksualności, zaburzeń psychicznych i uzależnień u nastolatków, nie bojąc się przy tym odważnych scen. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Nicholas Hoult („Wielka”, „Mad Max: Na drodze gniewu”), Joe Dempsie („Gra o tron”), Hannah Murray („Gra o tron”), Dev Patel („Slumdog. Milioner z ulicy”) oraz Daniel Kalauuya („Uciekaj”, „Czarna pantera”). Większość z nich ledwie co skończyła 18 lat, gdy pojawiła się w „Skins”. Choć seria szokowała, to nie odrzuciła krytyków, a ci przyznali jej 11 nagród – w tym statuetkę BAFTA. Jeśli lubicie podobne wątki, polecamy wam nasz zbiór seriali o nastolatkach.

Serial jest dostępny na Netfliksie

Jeden z najmocniejszych seriali dla dorosłych ostatnich lat, który przygląda się problemom dzisiejszych młodych ludzi z pokolenia Z i to z naprawdę małej odległości. Na ekranie widzimy sceny gwałtu, przedawkowania, samookaleczenia, brutalnego pobicia, zażywania narkotyków i seksu. Oczywiście nie brakuje też nagości. Choć produkcje przyzwyczaiły nas do pokazywania głównie kobiecych ciał, w „Euforii” oglądamy całą masę penisów (w pierwszym odcinku pojawia się ich 30). Historia szokuje, ale twórcom zależało nie tylko na tym.

Rue Bennett na pierwszy rzut oka przypomina zwykłą 17-latkę, która jest nieco zagubiona i zastanawia się nad swoją przyszłością. Kto tak nie miał w liceum? Szybko okazuje się jednak, że jej życie jest bardziej skomplikowane. Właśnie zakończyła odwyk. Choć narkotyki i leki prawie ją zabiły, Rue nie ma zamiaru pozostać czysta. Wszelkie substancje psychoaktywne pomagają jej zagłuszyć lęki i radzić sobie z rzeczywistością, która naznaczona jest traumą. Jej życie zmienia się, gdy poznaje Jules, transseksualną dziewczynę.

Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że „Euforia” to wydmuszka, która ma nas zatrzymać przed ekranem scenami seksu w basenie do popowych hitów. Na szczęście Sam Levinson idzie znacznie dalej. Już samo obsadzenie w roli uzależnionej Rue dawnej gwiazdy seriali Disneya jest strzałem w dziesiątkę. Zendaya za swoją kreację odebrała Złoty Glob oraz Emmy. Do tego dochodzi czujne oko twórcy, który sam borykał się z poważnym problemem z narkotykami. Z jednej strony jesteśmy bombardowani brutalnymi scenami, które czasem zmieniają się nawet w soft-porno, z drugiej strony dostrzegamy jego czułość.

Poznajemy bohaterów, dla których miłość to za mało. Każdy zmaga się z jakimiś problemami: toksyczna męskość, tłumienie orientacji seksualnej, brak rodzica czy też dorastanie przy zbyt dominującym rodzicu… Z każdym odcinkiem coraz bardziej wchodzimy w życie nastolatków z „Euforii”. Czasem może się wydawać, że jesteśmy aż za blisko, ale o to chodziło Levinsonowi. Serial został nagrodzony aż 20 nagrodami. Jeśli jednak wolicie lżejsze produkcje, polecamy wam seriale młodzieżowe.

Serial jest dostępny na HBO Max

Na naszej liście seriali dla dorosłych nie mogło zabraknąć „Californication”. Seria o autorze jednej poczytnej książki, Hanku Moodym wywołała niemałe kontrowersje i nie tylko dlatego, że humorzasty i cichy Fox Mulder wrócił jako nieco tani, momentami wręcz żałosny, ale jednak niepozbawiony uroku podrywacz o złamanym sercu. W produkcji nie brakuje odważnych scen seksu, a także otwartych i bezpośrednich dialogów na ten temat. Tym serialem David Duchovny zerwał z łatką, jak przylgnęła do niego po „Z Archiwum X”, co wydawało się niemożliwe.

Po wydaniu powieści, która okazała się bestsellerem, Hank Moody zamieszkał w Kalifornii, gdzie powstała ekranizacja jego książki. Film okazał się szmirą, a życie w słonecznej części Stanów Zjednoczonych – porażką. „Porażka” to słowo, które towarzyszy pisarzowi cały czas. Jego związek z Karen (w tej roli Natascha McElhone znana z „Truman Show”), z którą doczekał się córki, rozpadł się. Choć młoda Becky nadal jest wpatrzona w ojca, ten co chwila ją zawodzi. Nasz tragiczny bohater nadal kocha byłą i podejmuje setki prób, by odzyskać miłość, ale zazwyczaj efekt jest odwrotny. W końcu Karen poznaje nowego mężczyznę.

Zrezygnowany Hank Moody topi smutki w alkoholu w barach, z których często wychodzi z przypadkowo spotkanymi kobietami. W trudnych momentach może liczyć na przyjaciela, Charlie’ego (Evan Handler), który jest też jego menadżerem i próbuje uratować karierę autora. Sytuacja Hanka komplikuje się jeszcze bardziej, gdy idzie do łóżka z uczennicą liceum.

Możemy dyskutować nad tym, jak zestarzał się ten serial, ale „Californication” to produkcja interesująca, z ciekawym scenariuszem i paczką uroczych bohaterów. Po seansie piosenka „Rocket Man” Eltona Johna już zawsze będzie wam się kojarzyła z momentami, gdy życie Hanka Moody’ego wali się po raz kolejny.

Jeśli lubicie seriale dla dorosłych, które przekraczają granice, „Fleabag” to coś dla was. Głośna produkcja stworzona przez genialną Phoebe Waller-Bridge, która wciela się również w główną rolę, przełamuje wiele barier – łącznie z czwartą ścianą, gdy czasem zwraca się wprost do widzów. To jedna z bardziej brawurowych serii, która stała się dla Amazon Prime tym, czym „BoJack Horseman” dla Netflixa.

Młoda kobieta, która – jak sama przyznaje, siedząc na toalecie – non stop myśli o seksie. Bardzo też chętnie o nim mówi, często w bezpośredni sposób. Oprócz tego potrafi zrobić wszystko, by każdy w jej otoczeniu poczuł się niezręcznie – szczególnie siostra, Claire (Sian Clifford). Ojciec nie bardzo wie, jak z nią rozmawiać, zwłaszcza że Fleabag nie znosi jego nowej partnerki (Olivia Colman), która zamieszkała z nim po śmierci żony. Bohaterka rzuca niestosowne uwagi i należy do tych trzydziestolatków, którzy jeszcze nie poukładali sobie życia.

Z czasem jednak orientujemy się, że grana przez Phoebe Waller-Bridge kobieta, robi dobrą minę do złej gry. Ma za sobą tragiczne przeżycie i niezupełnie czyste sumienie. Podświadomie wie, że coś w jej życiu musi się zmienić. Czy pomoże jej w tym… ksiądz (Andrew Scott)? Prawdziwa gratka dla fanów brytyjskiego i czarnego humoru.

Serial jest dostępny na Amazon Prime

Adaptacja sagi George’a R. R. Martina bez wątpienia zalicza się do jednych z najpopularniejszych seriali dla dorosłych na świecie. Opowieść o walce o Żelazny Tron królów w Siedmiu Królestwach, którą toczy kilka rodzin szlacheckich, zgromadziła mnóstwo fanów. Seria, w której trup ściele się gęsto, pełna jest politycznych intryg, spisków oraz rozbieranych scen. Twórcy postawili na bardzo brutalne obrazy pojedynków, podczas których krew tryska strumieniami, ucięte kończyny fruwają w powietrzu i wybuchają czaszki.

Podczas gdy rody Starków, Lannisterów i Targaryenów toczą konflikt o dominację, na dalekiej północy głowę podnosi pradawne zło, które jest śmiertelnym zagrożeniem dla wszystkich ludzi. Zapobiec katastrofie próbuje Nocna Straż. W „Grze o tron” wystąpiła cała plejada gwiazd: Peter Dinklage (jako Tyrion Lannister), Emilia Clarke (jako Daenerys Targaryen), Kit Harington (jako Jon Snow), Rory McCann (jako Sandor Clegane), Maisie Williams (jako Arya Stark) czy też Charles Dance (jako lord Tywin Lannister). Serial zdobył łącznie aż 128 nagród – w tym Złoty Glob i aż 59 statuetek Emmy!

Serial jest dostępny na HBO Max

Jeśli szukacie nieprzyzwoitych seriali dla dorosłych, w których twórcy pozwalają sobie na naprawdę dużo, „Family Guy” powinien was zainteresować. Animowana seria o rodzinie Griffinów, której głową jest niezbyt inteligenty – mówiąc delikatnie – Peter. Mężczyzna wpada na tak głupie pomysły, że czasem ciężko o jakikolwiek komentarz. Ale ile widzowie mają przy tym śmiechu!

Serial to odważna satyra połączona z dość niekonwencjonalnym, czasem absurdalnym poczuciem humoru. Bohaterowie produkcji (szczególnie Peter) żartują sobie z polityków, celebrytów, czerpiąc garściami z popkultury. Momentami twórcy naprawdę jadą po bandzie, co kilka razy skończyło się pozwami sądowymi. Dwa słowa idealnie oddają ducha „Family Guy’a”: niepoprawny politycznie. Siłą animacji jest Seth MacFarlane, który podkłada głos kilku postaciom (Peter Griffin, Stewie Griffin, Brian, Glenn Quagmire, Tom Tucker). Serial otrzymał aż dziewięć statuetek Emmy.

Serial jest dostępny na Disney+

Szukając seriali dla dorosłych, oczekujemy też produkcji, które w kreatywny i interesujący sposób podchodzą do seksualności. „Sex Education” spełnia oba kryteria i dlatego wywołało euforię w 2019 roku. Widzowie od razu zakochali się w bohaterach tej serii i z niecierpliwością czekają na kolejne sezony.

Otis (Asa Butterfield) jest samotnie wychowywany przez matkę, cenioną terapeutkę seksualną. Od czasu do czasu przysłuchuje się sesjom Jean (w ten roli wspaniała Gillian Anderson). Chłopak sam ma pewien problem z własną seksualnością. Choć ma wielką wiedzę teoretyczną, to pozostaje prawiczkiem bez doświadczenia. Jednak potrafi ją wykorzystać. Gdy poznaje Maeve (Emma Mackaey), odrzucaną przez resztę uczniów buntowniczkę, oboje zakładają tajną, szkolną poradnię seksualną. Podczas współpracy między nimi rodzi się głębsze, choć skomplikowane uczucie.

„Sex Education” to nie tylko Otis i Maeve. W serialu poznajemy wielu ciekawych bohaterów. Jedną z najbarwniejszych postaci jest najlepszy przyjaciel Otisa, Eric (Ncuti Gatwa). Nastoletni gej, który jest dręczony przez szkolnego mięśniaka, Adama (Connor Swindells). Ten drugi natomiast po powrocie do domu kryje się przed niedostępnym emocjonalnie, dominującym ojcem i dyrektorem liceum (Alistair Petrie). Jak w każdej szkole jest też grupka tych fajnych nastolatków z piękną Ruby na czele (Mimi Keene). Losy naszych bohaterów będą przeplatały się czasem w bardzo nieoczekiwany sposób.

Serial jest dostępny na Netfliksie

Kolejny wśród seriali dla dorosłych, o którym wiele mówiło się jeszcze przed premierą. Były czerwone kombinezony i maski rabusiów z „Domu z papieru”, czas na zielone dresy uczestników „Squid Game”. Seria o ludziach z nizin społecznych, którzy biorą udział w niebezpiecznej grze, która ma być szansą na odmienienie ich losu (znaczna część go rzeczywiście odmieni, ale nie tak, jak sobie wymarzyła), testuje naszą wytrzymałość.

O lepsze jutro walczą wszyscy: śmiertelnie chory starzec, hazardzista o miękkim sercu, zadłużony inwestor, zatwardziały kryminalistka czy uciekinierka z Korei Północnej. Każdemu zależy na jednym – odzyskaniu godności. Początkowo naszym bohaterom wydaje się, że nie mają już nic do stracenia. Jednak w trakcie rozgrywki szybko zmieniają zdanie.

Oczywiście trup ściele się gęsto, a twórcy nie oszczędzają nam sadystycznych obrazków. Wszystko to podane w cukierkowej wręcz, infantylnej scenerii. Mamy także wątek kryminalny i wielką tajemnicę: kto organizuje te chore rozgrywki? Jednak wydaje się, że ostatecznie najbardziej interesującym elementem serialu są relacje między uczestnikami.

Serial jest dostępny na Netfliksie

Jeśli jesteście fanami seriali dla dorosłych, poniżej prezentujemy kilka podobnych tytułów, które również mogą was zainteresować. Na szczęście na platformach streaminowych nie brakuje wartych uwagi serii. Wcześniej przygotowaliśmy dla was listę polecanych seriali, które wciągają na długie godziny.