Poznaj produkcje, w których świat opanowały zombie w „The Walking Dead”. Ponadto dowiedz się więcej o serialach, w których głównymi bohaterami są nastolatkowie w „Buffy – Postrach Wampirów”, „Teen Wolf: Nastoletni wilkołak” czy w „Tajemny krąg”.

Reklama

Spis treści:

„Co robimy w ukryciu” to pierwsza propozycja w zestawieniu seriali podobnych do „Pamiętników wampirów”. Produkcja zdobyła nagrody w ramach: Critics Choice Super Awards, Amerykańskiej Gildii Scenografów oraz Emmy. Serial na Filmwebie posiada notę w wysokości 8,0 na 10.

Nadja, Nandor oraz Laszlo to wampiry, które przeniosły się na Staten Island w Nowym Jorku. Przyjaciele mieszkają tam wraz ze swoim przyjacielem, Colinem Robinsonem, wampirem energetycznym oraz ich sługą Guillermo. To właśnie on jest odpowiedzialny za strzeżenie starego domu oraz pilnowania, by nikt nie dowiedział się, co dzieje się w budynku. Ponadto znajduje ofiary oraz dba o to, by nikt nie został wystawiony na słońce. Pewnego dnia nawiedza ich Baron Afanas, starożytny wampir, który chce sprawdzić, czy bohaterom udało się zapanować nad Stanami Zjednoczonymi.

W serialu wystąpili: Natasia Demetriou („Stath Lets Flats”, „Urban Myths”), Kayvan Novak („Cruella”, „Cztery lwy”) oraz Matt Berry („Toast z Londynu”, „Jeden dzień”).

Kolejną propozycją w rankingu jest „The Originals”, który na Filmwebie otrzymał 7,9 gwiazdki na 10. Serial zdobył nagrodę w ramach People’s Choice dla ulubionego artysty w nowym serialu. Produkcja jest spin-offem „Pamiętników wampirów”.

Serial opowiada o rodzinie wampirów, która tysiąc lat temu przysięgła sobie, że będą trzymać się razem za wszelką cenę. Niestety czas oraz żądza władzy rozdzieliła ich. Pewnego dla Klaus Mikaelson, pół-wampir pół-wilkołak, dostaje wskazówkę, która mówi, że w dzielnicy Nowego Orleanu ukryta jest intryga skierowana przeciwko niemu. Mężczyzna wraca do miasta i spotyka na miejscu Marcela, wampira, który ma kontrolę nad ludźmi oraz mieszkańcami miasta. W międzyczasie do Nowego Orleanu przybywa również Hayley, dziewczyna wilkołak, która również szuka wskazówek dotyczących jej rodziny.

W produkcji wystąpili: Joseph Morgan („Pamiętniki wampirów”, „Immortals. Bogowie i herosi”), Daniel Gillies („Spider-Man 2”, „Virgin River”) czy Phoebe Tonkin („H2O, wystarczy kropla”, „Tajemny krąg”).

Następny w zestawieniu jest „Teen Wolf: Nastoletni wilkołak”, zdobywca nagród w ramach Saturnów oraz Teen Choice. Produkcja na Filmwebie posiada ocenę 7,8 na 10.

Scott McCall to typowy nastolatek, który wiedzie spokojne licealne życie. Pewnego dnia jego sytuacja ulega zmianie, gdy zostaje ugryziony przez wilkołaka. Od tego momentu bohater zaczyna być silniejszy, szybszy oraz ma lepszy słuch. Scottowi pomaga jego najlepszy przyjaciel – Stiles, który nie dopuści do tego, by sekret głównego bohatera wyszedł na jaw.

W serialu wystąpili: Tyler Posey („Pokojówka na Manhattanie”, „Siła i honor”), Dylan O’Brien („Więzień labiryntu”, „The First Time”) oraz Holland Roden („Dodaj do ulubionych”, „House od Dust”).

„The Walking Dead” to kolejny serial podobny do „Pamiętników wampirów”. Propozycja zdobyła nagrody w ramach: Emmy, Saturnów, People’s Choice, Satelity, MTV, Amerykańskiego Instytutu Filmowego, Amerykańskiego Stowarzyszenia Montażystów, Critics’ Choice Television, Two Cents TV oraz Złotych Szpul. Serial na Filmwebie otrzymał 7,8 gwiazdki na 10.

Fabuła serialu opowiada o grupie, która musi przeżyć w świecie, w którym żyją zombie. Rick Grimes pewnego dnia wybudza się ze śpiączki. Mężczyzna zauważa, że znalazł się w miejscu, którego nie poznaje. Przed całym zdarzeniem był zastępcą szeryfa. Grupa ocalałych, na której czele stoi główny bohater, mierzyć się musi z szukaniem schronienia, ucieczką przed zombie oraz utrzymaniem się przy życiu.

Serial jest adaptacją komiksu o tym samy tytule. W rolę głównego bohatera wcielił się Andrew Lincoln znany z produkcji „Nauczyciele”, „To właśnie miłość” czy „Kontra”.

Kolejną propozycją w zestawieniu jest „Czysta krew”, która na Filmwebie posiada notę 7,4 na 10. Serial zdobył nagrody w ramach: Złotych Globów, Emmy, Saturnów, People’s Choice, Satelity, Amerykańskiej Gildii Aktorów Filmowych, Amerykańskiego Stowarzyszenia Krytyków Filmowych, Amerykańskiego Stowarzyszenia Montażystów, GLAAD Media, TCA oraz Złotych Szpul.

Sookie Stackhouse to kelnerka, która potrafi czytać w myślach. Kobieta nie lubi swojego daru, który czasem przysparza jej kłopotów. Pewnego dnia bohaterka poznaje Billa, który jest 173-letnim wampirem. Sookie jest oczarowana nowym znajomym i zakochuje się w nim z wzajemnością. Bohaterowie zostają parą, co nie podoba się najbliższym kobiety ani znajomym Billa. Sprawa zaczyna się komplikować, kiedy w mieście zaczynają umierać kobiety.

Serial nakręcony został na podstawie serii książek „The Southern Vampire Mysteries” autorstwa Charlaine Harris. W produkcji wystąpili Anna Paquin („Walka żywiołów”, „X-Men”) oraz Stephen Moyer („Wstrząs”, „Ksiądz”).

„Tajemny krąg” to propozycja, która otrzymała nominacje do nagród w ramach Saturnów oraz People’s Choice. Serial na Filmwebie otrzymał ocenę 7,1 na 10.

Serial opowiada o nastolatce Cassie Blake, której matka zginęła podczas pożaru. Dziewczyna przeprowadza się do babci Jane. Na miejscu okazuje się, że jej nowi znajomi oraz mieszkańcy Chance Harbor wiedzą o niej więcej, niż ona sama. Cassie wraz z pięcioma innymi nastolatkami należą do Tajemniczego Kręgu wiedźm, którzy posługują się nadzwyczajną magią.

Produkcja powstała na podstawie serii książek o tym samym tytule autorstwa L.J. Smith. W serialu wystąpili: Britt Robetson („Najdłuższa podróż”, „Kraina jutra”), Thomas Dekker („Bez mojej zgody”, „Koszmar z ulicy Wiązów”), Phoebe Tonkin („Babilon”, „Jutro, jak wybuchnie wojna”), Shelley Hennig („Koniec przyjaźni”, „Diabelska plansza Ouija”) oraz Jessica Parker Kennedy („Wyścig z czasem”, „Flash”).

Zobacz także: Seriale podobne do „Wednesday”: 13 propozycji, które koniecznie musisz obejrzeć

Kolejną propozycją w zestawieniu jest „Księga czarownic”. Serial na Filmwebie posiada 7,1 gwiazdki na 10 oraz otrzymał nominacje do nagród w ramach Saturnów i Critics Choice Super Awards.

Diana Bishop jest czarownicą, która nie akceptuje tego, kim jest. Pewnego razu odkrywa księgę, której szuka wiele magicznych istot. Tajemniczym znaleziskiem kobiety zaczyna interesować się wampir Matthew Clairmont. Pomiędzy bohaterami zaczyna rodzić się uczucie. Postanawiają wspólnie chronić znalezisko, by nie wpadła w ręce nieodpowiednich osób.

Serial jest adaptacją serii książek „Księga Wszystkich Dusz”, których autorką jest Deborah Harkness. W rolę głównych bohaterów wcielili się Teresa Palmer („Przełęcz ocalonych”, „Syndrom berliński”) oraz Matthew Goode („Gra tajemnic”, „Downton Abbey”).

Przedostatnią propozycją jest „Buffy – Postrach Wampirów. Produkcja otrzymała nagrody w ramach: Emmy, Saturnów, Teen Choice, Satelity, Amerykańskiej Gildii Scenarzystów, Hugo, Międzynarodowej Gildii Horroru oraz Złotych Szpul. Serial na Filmwebie posiada notę 6,8 na 10.

Fabuła serialu opowiada o Buffy Summers, która wraz z przyjaciółmi Xanderem, Willow oraz Angelem walczy z siłami ciemności. Odeszła z poprzedniej szkoły po tym, kiedy spaliła salę gimnastyczną. W nowej szkole pragnie rozpocząć nowe życie. Po czasie dziewczyna poznaje bibliotekarza Ruperta, który szkoli Buffy w walce przed złem.

„Buffy – Postrach Wampirów” bazuje na wątkach, które miały miejsce w filmie o tym samym tytule z 1992 roku. W serialu wystąpili: Sarah Michelle Gellar („Scooby-Doo”, „Szkoła uwodzenia”), Nicholas Brendon („Równoległa rzeczywistość”, „Redwood”), Alyson Hannigan („Jak poznałem waszą matkę”, „American Pie”), Anthony Head („Żelazna Dama”, „Percy Jackson: Morze potworów”) oraz David Boreanaz („Anioł ciemności”, „Kości”).

„Wampiry: Dziedzictwo” to ostatni na liście serial podobny do „Pamiętników wampirów”, który na Filmwebie otrzymał ocenę 6,7 na 10. Produkcja otrzymała nominacje do nagród w ramach People’s Choice oraz Teen Choice. Serial jest spin-offem produkcji „The Originals” oraz „Pamiętników wampirów”.

Serial opowiada o Hope Mikaelson, córce Klausa Mikaelsona. Dziewczyna straciła rodziców. Rozpoczyna naukę w szkole dla takich jak ona w The Salvatore School for the Young and Gifted. W szkole poznaje Landona, który ma związek z istotami ze świata magii oraz bliźniaczki Lizzie i Josie, córki Alarica Salzmanna. Hope wraz z przyjaciółmi uczy się kontrolować swoje nadprzyrodzone moce, ponieważ jest mieszanką wampira, czarownicy oraz wilkołaka. Pewnego dnia nastolatkowie odkrywają tajemniczy artefakt, dzięki któremu na świecie pojawiają się fikcyjne postacie.

W produkcji wystąpili: Danielle Rose Russell („Cudowny chłopak”, „The Originals”), Kaylee Bryant („The Locksmith”, „Mary Loss of Soul”), Jenny Boyd („Hex”, „Przeznaczenie wikinga”), Matthew Davis („Legalna blondynka”, „Czekając na wieczność”) oraz Aria Shahghasemi („Bez alternatywy”).

Fani seriali fantasy oraz science fiction powinni sięgnąć również po:

Reklama