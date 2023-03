Seriale o kosmitach: TOP 15 propozycji, które warto obejrzeć

Poniższe zestawienie seriali o kosmitach posiada tytuły, które zdobyły nagrody w ramach: Saturnów, Satelity, Emmy, Teen Choice, People’s Choice czy MTV. Niektóre z produkcji otrzymały nawet powyżej 7 gwiazdek według użytkowników Filmwebu!

„The 100” otrzymał na Filmwebie ocenę w wysokości 7,5 na 10. Produkcja zdobyła nagrodę Saturna za najlepszy serial dla młodzieży oraz nominacje do: Złotych Szpul, Teen Choice, People’s Choice oraz Emmy.

O czym opowiada? Prawie 100 lat temu apokalipsa zniszczyła planetę. Tragedię przeżyło jedynie około 2000 ludzi, którzy przebywają na stacji kosmicznej zwanej „Arką”. Panują na niej zasady, których każda z osób musi przestrzegać, gdyż za sprzeciwienie się grożą kary wystrzelenia w kosmos, a nawet śmierć. Gdy na Arce zaczyna brakować zasobów niezbędnych do przetrwania, Kanclerz decyduje się wysłać na Ziemię 100 młodych ludzi, by ci rozpoczęli kolonizację planety.

Współtwórczynią scenariusza do serialu „The 100” jest Kass Morgan, której książka „Misja 100” była inspiracją do tej produkcji. W serialu występują między innymi: Eliza Taylor („November Man”, „Świąteczny spadek”), Paige Turco („Plan gry”, „Vinve niepokonany”) oraz Thomas McDonell („Mroczne cienie”, „Zakazane królestwo”).

Kolejną propozycją w zestawieniu jest serial „Wybrańcy obcych”, który na Filmwebie posiada notę 7,5 na 10. Produkcja zdobyła nagrody w ramach: Złotych Szpul, Satelity, Saturnów oraz Emmy.

Serial opowiada o losach trzech rodzin – Crawfordów, Clarkeów oraz Keysów, którzy są poddawani manipulacjom przez istoty pozaziemskie. Ich wpływ sięga nawet do wydarzeń z II wojny światowej, a także do jej weterana, Russela Keysa. Mężczyznę nawiedzają koszmary, w których jest przesłuchiwany przez kosmitów.

Drugi kluczowy bohater serialu to Owen Crawford. Jest kapitanem sił powietrznych. Nie jest w stanie wybaczyć rządowi zatajenia tego, co niegdyś wydarzyło się w mieście Roswell. Mężczyzna chce zrobić wszystko, by prawda ujrzała światło dzienne.

Reprezentantką trzeciej rodziny jest Sally Clarke, która jest w ciąży z jednym z obcych. Pewnego dnia dochodzi do narodzin Allie Keys, która jest wynikiem tego eksperymentu.

W produkcji występują: Dakota Fanning („Siła strachu”, „Pajęczyna Charlotty”), Matt Frewer („Piksele”, „Sens życia wg Monty Pythona”) oraz Julie Benz („Lepiej być nie może”, „Dexter”).

Trzecią propozycją jest serial dokumentalny „Starożytni kosmici”. Produkcja na Filmwebie zdobyła ocenę 7,4 na 10.

Autorzy wszystkich serii badają teorie zakładające, że obcy bywają na Ziemi od milionów lat. Badacze szukają dowodów, by ich hipoteza się sprawdziła. Zagłębiają się w pozostałościach ery dinozaurów, zabytkach Egiptu czy rysunkach jaskiniowców. Zwolennicy tej teorii opierają się również na współczesnych opowieściach związanymi z istnieniem UFO. Erich von Däniken to autor koncepcji, która zakłada wpływ kosmitów na życie ludzi z czasów dinozaurów. Bohaterowie dokumentu podróżują po całym świecie, szukając dowodów, które potwierdzą ich przypuszczenia.

„Projekt Błękitna Księga” to propozycja, która zdobyła nagrodę Amerykańskiego Stowarzyszenia Operatorów Filmowych, za najlepsze zdjęcia do serialu w telewizji komercyjnej. Produkcja na Filmwebie posiada notę 7,1 na 10.

Serial opowiada o doktorze J. Allenie Hynk, którego zaproszono do programu badającego przypadki UFO. Przedsięwzięciem zajmuje się kapitan Michael Quinn. Sprawy komplikują się, gdy nad Stanami Zjednoczonymi pojawia się coraz więcej obcych obiektów latających. Bohaterowie chcą dowiedzieć się, jakie ryzyko może być z tym związane.

Produkcja nawiązuje tytułem do projektu armii USA „Project Blue Book”, który w latach 1952-1970 badał sprawy związane z obcymi obiektami latającymi. W rolę głównych bohaterów wcielili się: Aidan Gillen („Gra o tron”, „Bohemian Rhapsody”) oraz Michael Malarkey („Pamiętniki wampirów”, „Ciekawość”).

„Colony” to propozycja, która dostała aż 3 nominacje do nagrody Saturna za najlepszy serial science-fiction. Produkcja na Filmwebie posiada 7 gwiazdek na 10.

Kluczową rolę w serialu odgrywa Will Bowman. Jest byłym agentem FBI mieszkającym w Los Angeles. Na Ziemię przybywają kosmici z obcej planety. Część mieszkańców postanawia z nimi współpracować, a część się buntuje. Główny bohater, by chronić swoją żonę Katie oraz syna zostaje zmuszony kolaborować z przybyszami.

W rolę Will’a i Katie wcielili się: Josh Holloway („Paranoja”, „Zagubieni”) oraz Sarah Wayne Callies („Skazany na śmierć”, „The Walking Dead”).

„4400” to serial, który dostał 6 nominacji do nagród, a w tym do: Emmy, Saturnów i Satelity. Produkcja na Filmwebie posiada notę 6,9 na 10.

Fabuła opowiada o ludziach, którzy zaginęli w połowie XX wieku. Pewnego razu grupa wraca w na Ziemię, mając dokładnie tyle samo lat, co w dniu zaginięcia. Agenci, którzy badają sprawy związane z zaginięciem ludzi, odkrywają, że wśród odnalezionych są ich krewni. Każdy z przybyszy zdobył zdolności, którymi są np.: czytanie w myślach, uśmiercanie poprzez ślinę, przewidywanie przyszłości czy panowanie nad wolą innych ludzi. Szybko wyjaśnia się, że pojawienie się grupy na Ziemi odmieni ludzkość w niewyobrażalny sposób.

W serialu wystąpili: Joel Gretsch („Skarb narodów: Księga tajemnic”, „Raport mniejszości”), Jacqueline McKenzie („Źródło nadziei”, „Aniołek”) oraz Mahershala Ali („Green Book”, „Moonlight”).

Kolejną propozycją serialu o kosmitach jest „V: Goście”, z oceną na Filmwebie 6,8 na 10. Produkcja dostała 7 nominacji do nagród: Emmy, Saturnów oraz People’s Choice.

Akcja rozpoczyna się sceną, w której ludzie dostrzegli statki kosmiczne wiszące w powietrzu. Co dzieje się dalej? Kosmici zarzekają się, że nie mają złych intencji, lecz nie są dla ludzi wiarygodni.

Erica Evans, Agentka Bezpieczeństwa Narodowego odkrywa, że obcy chcą opanować planetę. Kobieta zapisuje się do ruchu oporu. Tam poznaje Ryana, czyli obcego, który chce ocalić ludzkość. Co wydarzy się dalej? To z pewnością trzeba obejrzeć, gdyż słowa nie są w stanie oddać dynamiki wydarzeń zobrazowanych w serialu.

W główną rolę wcieliła się Elizabeth Mitchell znana z produkcji „Lost”, „Dawno, dawno temu” czy „Revolution”.

Następną propozycją w zestawieniu jest serial „Zagubieni w kosmosie”, który na Filmwebie posiada ocenę 6,6 na 10. Produkcja dostała aż 13 nominacji do nagród w ramach: Emmy, Złotych Szpul, Saturnów oraz Amerykańskiej Gildii Scenografów.

Rodzina Robinsonów uchodzi za geniuszów. W jej skład wchodzą: ojciec John, który jest wojskowym, matka Maureen, inżynier oraz dzieci Judy, Penny i Will. Ziemia staje się coraz bardziej nieprzystosowana do zamieszkania przez ludzi, którzy odkrywają, że podróże w kosmos zaczynają być możliwe. Robinsonowie dostają się do programu, który wysyła ich do dołączenia do zasiedlanej planety Alfa Centauri. Niestety statek kosmiczny rodziny rozbija się na nieznanej planecie, która okazuje się bardzo niebezpieczna..

W rolę głównych bohaterów wcielili się: Molly Parker („House of Cards”, „Dziewięć kobiet”) oraz Toby Stephens („13 godzin: Tajna misja w Benghazi”, „Piraci”).

„The Silent Sea” to kolejna propozycja, która na Filmwebie posiada notę 6,3 na 10. Reżyserem serialu jest Choi Hang-yong, który stworzył tę historię jako adaptację filmu „The Sea of Tranquillity” z 2014 roku.

Na Ziemi z powodu pustynnienia wprowadzono środki ograniczenia wody pitnej. Naukowiec Ji-An Song dołącza do zespołu, który wyrusza na Księżyc. Grupa na miejscu kieruje się do opuszczonego ośrodka badawczego. Na miejscu Song zauważa, że jej przełożeni zataili prawdę dotyczącą misji oraz prawdziwego powodu, który doprowadził do zginięcia personelu sprzed lat. Zespół zostaje zaatakowany przed nadludzką dziewczynę, która może być pokonana tylko z pomocą księżycowej wody.

W rolę głównej bohaterki wcieliła się Doona Bae znana z produkcji „Atlas chmur”, „Jupiter: Intronizacja” czy „Dmuchana lala”.

Ostatnią propozycją w zestawieniu jest „UFO: odtajnione projekty” z oceną na Filmwebie 5,7 na 10.

Ten serial dokumentalny zdradza kulisy projektów, które analizują poszlaki na obecność obcych na Ziemi. Autorzy produkcji opowiadają o dowodach na istnienie kosmitów. Pokazane w serii akta mają ujawnić prawdę na temat spotkań z UFO.

