Seriale do nauki angielskiego: 15 propozycji, dzięki którym nauka będzie łatwiejsza

W naszym rankingu seriali do nauki angielskiego znajdziesz propozycje o gatunku komediowym, kryminalnym, obyczajowym, dramatycznym czy kostiumowym. Dzięki różnej tematyce tych propozycji, po ich obejrzeniu twój zasób angielskich słówek może stać się bogatszy.

Spis treści:

„Friends” to pierwsza propozycja serialu do nauki angielskiego, która na Filmwebie posiada notę 8,3 na 10. Produkcja zdobyła nagrody w ramach: Złotych Globów, Emmy, People’s Choice, Teen Choice, Satelity, Amerykańskiej Gildii Aktorów Filmowych, Amerykańskiej Gildii Scenarzystów, BAFTA TV, GLAAD Media oraz TCA.

Serial opowiada o szóstce przyjaciół mieszkających w Nowym Jorku. W skład paczki wchodzą m.in. Chandler Bing, pracownik w firmie zajmującej się przetwarzaniem danych oraz Joey Tribbiani, bezrobotny aktor. Naprzeciwko nich mieszkają Monica Geller, szefowa kuchni oraz jej przyjaciółka z dzieciństwa Rachel Green, która porzuciła niedoszłego męża przed ołtarzem i postanawia zacząć nowe życie. Jest także Pheobe Buffay, która mieszkała kiedyś z Monicą, pracuje jako masażystka oraz Ross Geller, paleontolog, który został porzucony przez żonę dla innej kobiety. Ta paczka przyjaciół w różnych odcinkach serialu spotyka się w kawiarni Central Perk bądź w jednym z mieszkań paczki.

W rolę głównych bohaterów wcielili się: Jennufer Aniston („Millerowie”), Courteney Cox (Krzyk 3”), Lisa Kudrow („Gorąca linia”), Matt LeBlanc („Tata ma plan”), Matthew Perry („Dziwna para”) oraz David Schwimmer („Kompania braci”).

Drugą z propozycji jest „Black Mirror” zdobywca nagród w ramach: Emmy, Amerykańskiej Gildii Producentów Filmowych, Amerykańskiej Gildii Scenografów, BAFTA TV, Czarnych Szpul – Telewizyjnych, GLADD Media, IFTA oraz Międzynarodowego Emmy. Produkcja na Filmwebie posiada 8,3 gwiazdki na 10.

Serial skupia się na tematach związanych ze współczesnym społeczeństwem oraz na negatywnych skutkach dotyczących nowej technologii, z którą mają doczyniania w wielu aspektach swojego życia. Każdy z odcinków opowiada o innym problemie, jak np. podporządkowanie trybu życia pod portale społecznościowe bądź telewizję, czy przekraczanie barier obyczajowych.

Ciekawostką jest, że powstał odcinek interaktywny na Netflixie „Czarne lustro: Bandersnatch”, który umożliwia oglądającemu wybrać, co ma się dalej wydarzyć w losach bohaterów. Czas trwania epizodu zależy tylko i wyłącznie od decyzji widza.

„Stranger Things” to kolejna propozycja serialu do nauki angielskiego, która na Filmwebie zdobyła ocenę w wysokości 8,2 na 10. Produkcja zdobyła nagrody w ramach: Złotych Globów, Emmy, Satelity, Amerykańskiej Gildii Aktorów Filmowych, Amerykańskiej Gildii Kostiumologów, Amerykańskiej Gildii Producentów Filmowych, Amerykańskiej Gildii Scenarzystów, BAFTA TV oraz TCA.

Akcja toczy się w latach 80. Pewnego dnia z paczki przyjaciół znika dwunastoletni Will Byers. Jego matka i brat oraz przyjaciele Mike, Lucas i Dustin postanawiają go odszukać. Podczas poszukiwań spotykają oni w lesie dziewczynę o imieniu Eleven. Okazuje się, że nowa znajoma posiada nadprzyrodzone moce i może wiedzieć, gdzie znajduje się Will. Nastolatkowie postanawiają połączyć siły i odnaleźć chłopaka. Do poszukiwań dołącza również komendant miejscowej policji, Jim Hopper.

Kolejną propozycją w rankingu jest „The Crown”, który na Filmwebie posiada notę 8,2 na 10. Produkcja zdobyła nagrody w ramach: Złotych Globów, Emmy, Satelity, Amerykańskiej Gildii Aktorów Filmowych, Amerykańskiej Gildii Kostiumologów, Amerykańskiej Gildii Producentów Filmowych, Amerykańskiej Gildii Scenarzystów, BAFTA TV oraz TCA.

Serial oparty jest na faktach z życia królowej Elżbiety II, obrazując m.in. tragedię czy konflikty, których doświadczała. Pokazuje również czasy jej młodości. Widza może zobaczyć jej życie na przełomie wielu lat od momentu, gdy była jeszcze księżniczką, aż do koronacji, kiedy to objęła panowanie po śmierci ojca. W produkcji nie zabrakło dbałości o szczegóły, które można dostrzec np. w perfekcyjnie dobranych kostiumach.

„Downton Abbey” to następna propozycja serialu do nauki angielskiego z notą na Filmwebie 8,2 na 10. Produkcja zdobyła nagrody w ramach: TCA, BAFTA TV, Amerykańskiej Gildii Reżyserów Filmowych, Amerykańskiej Gildii Producentów Filmowych, Amerykańskiej Gildii Kostiumologów, Amerykańskiej Gildii Aktorów Filmowych, Satelity, Emmy oraz Złotych Globów.

W zamku w Downton Abbey życie toczy się swoim rytmem. Spokojne życie małżeństwa lorda Granthama oraz Cory burzy informacja o śmierci ich niedoszłego zięcia Patricka. Staje się to ich dużym problemem, ponieważ według prawnych regulacji, dziedzicem może być tylko mężczyzna, a małżeństwo posiada wyłącznie trzy córki.

Po pewnym czasie okazuje się, że następcą może zostać kuzyn Matthew, prawnik, należący do klasy średniej. Najlepszym rozwiązaniem dla rodziny byłby ślub mężczyzny z najstarszą córką, lecz dziewczyna ma dość trudny charakter.

Kolejną propozycją w rankingu jest „How I Meet Your Mother”, zdobywca nagród w ramach: Emmy, People’s Choice, Critics’ Choice Television oraz Two Cents TV. Produkcja na Filmwebie zdobyła 8,1 gwiazdki na 10.

Serial zaczyna się w 2030 roku, kiedy Ted Mosby chce opowiedzieć swoim dzieciom, jak poznał ich matkę. Fabuła przenosi się do roku 2005. Wówczas bohater ma 27 lat. Mężczyzna jest samotnym architektem mieszkającym z dwójką przyjaciół: przedszkolanką Lily Aldrin oraz jej chłopakiem, studentem prawa Marshallem Eriksenem. Pewnego dnia przyjaciele Teda zaręczają się, przez co mężczyzna zaczyna poważnie myśleć nad swoją przyszłością i znalezieniem kobiety swojego życia. W jego miłosnych podbojach pomaga mu przyjaciel. Główny bohater po wielu próbach poznaje dziennikarkę Robin Scherbatsky, która dołącza do ich paczki.

„Suits” to kolejna propozycja serialu do nauki angielskiego, która na Filmwebie posiada notę 8,1 na 10. Produkcja otrzymała 4 nominacje do nagród w ramach People’s Choice, Two Cents TV oraz Amerykańskiej Gildii Aktorów Filmowych.

Mike Ross to inteligentny mężczyzna, który został wyrzucony z college’u. Jego niesamowita pamięć pozwala zapamiętywać mu dużą ilość danych. Postanawia na tym zarobić. Nielegalnie zdaje testy prawnicze za innych ludzi, otwierając im ścieżkę do kariery. Bohater przypadkowo trafia na rozmowę kwalifikacyjną do jednego z najlepszego adwokatów w mieście, Harveya Spectera. Mężczyzna, będąc pod wrażeniem inteligencji Mike’a, zatrudnia go w swojej kancelarii. Jedynym problemem jest to, że firma Harveya dopuszcza pracowników wyłącznie po skończonych studiach na Harvardzie, więc mężczyźni muszą udawać, że Mike ukończył uczelnię.

W rolę głównych bohaterów wcielili się: Gabriel Macht („Miłość i inne używki”) oraz Patrick J. Adams („Idź twardo: historia Deveya Coxa”).

Przedostatnim serialem w rankingu jest „Grey’s Anatomy”, z notą na Filmwebie 7,9 na 10. Produkcja zdobyła nagrody w ramach: Złotych Globów, Emmy, People’s Choice, Teen Choice, Satelity, Amerykańskiej Gildii Aktorów Filmowych, Amerykańskiej Gildii Producentów Filmowych, Amerykańskiej Gildii Scenarzystów, GLAAD Media, TCA, Two Cents TV oraz Złotych Szpul.

Doktor Meredith Grey pracuje w jednym ze szpitali klinicznych w Seattle. Wraz z grupą młodych lekarzy mierzą się z ciekawymi przypadkami medycznymi, a przede wszystkim porażkami i sukcesami w swoim życiu zawodowym. W skład medyków i stażystów wchodzą: Cristina Yang, była modelka Isobel Stevens, Alex Karev, George O’Malley, neurochirurg Derek Shepherd, kardiochirurg Preston Burke oraz ordynator chirurgii doktor Richard Webber.

Ostatnią z propozycji jest „Normal People” zdobywca nagród w ramach: IFTA oraz BAFTA, a także wiele nominacji. Produkcja na Filmwebie posiada notę 7,7 na 10.

Connell Waldron i Marianne Sheridan uczęszczali wspólne do szkoły średniej, a później spotkali się na studiach w Trinity College w Dublinie. Chłopak jest popularny w szkole i odnosi sukcesy jako student. Mieszka wraz z samotną matką. Natomiast Marianne uważana jest za dziwaczkę, która mimo dobrych ocen jest nękana przez matkę i brata. Pewnego dnia para zaczyna ze sobą flirtować, zbytnio się z tym nie obnosząc. Nie chcą, aby ktoś się o tym dowiedział.

W rolę głównych bohaterów wcielili się: Daisy Edgar-Jones („Pod sztandarem nieba”, „Gdzie śpiewają raki”) oraz Paul Mescal („Aftersun”, „Córka”).

Poza wyżej wymienionymi propozycjami do łatwej nauki języka angielskiego, proponujemy jeszcze kilka wartych uwagi tytułów: