Każdy z nas co jakiś czas w wolny wieczór rozsiada się przed telewizorem i zastanawia się, jaki serial obejrzeć. Wybór nigdy nie jest łatwy, jeśli regularnie pochłaniamy kolejne produkcje – szczególnie te, o których jest głośno. Dlatego postanowiliśmy znaleźć interesujące tytuły, o których być może jeszcze nie słyszeliście, ale które z pewnością was nie zawiodą. Do naszego zestawienia trafiły m.in. historia młodego, utalentowanego szefa kuchni, który porzuca pracę w prestiżowej restauracji, żeby poprowadzić rodzinny bar z kanapkami („The Bear”); opowieść o tym, jak Big Pharma we współpracy z lekarzami uzależniła miliony Amerykanów od leków („Lekomania”); miniserial o pracownikach, którzy zdecydowali się na zabieg rozdzielający wspomnienia związane z pracą od tych dotyczących życia prywatnego („Rozdzielenie”). Oprócz tego znajdziecie też kryminał o brutalnym morderstwie w społeczeństwie mormonów („Pod sztandarem nieba”) czy też przygody łowcy nagród osadzone w uniwersum „Gwiezdnych wojen” („The Mandalorian”). Co warto obejrzeć na Netfliksie, Disney+, HBO Max, Prime Video i Apple TV+?

Prawdopodobnie jak mnóstwo osób podczas weekendu zastanawiacie się, jaki serial obejrzeć na Netfliksie. Na szczęście na czerwonej platformie pojawia się wiele wartych uwagi produkcji. Jedną z nich jest polska seria „Wielka woda” – fabularna opowieść o powodzi tysiąclecia, która dotknęła południowo-zachodnią Polskę, w tym także Wrocław. W centrum znajduje się nie tylko miasto, ale również historia Jaśminy Tremer (Agnieszka Żulewska), wykwalifikowanej hydrolożki oraz aspirującego urzędnika, Jakuba Marczaka (Tomasz Schuchardt). Okazuje się, że parę łączy bolesna przeszłość.

Na Netfliksie pojawiła się również kontynuacja popularnego serialu „Rząd: Królestwo, władza i chwała”. To fikcyjna opowieść o pierwszej kobiecie, która została premier Danii. Brigitte Nyborg po latach wraca do rządu jako minister spraw zagranicznych, która znajduje się w bardzo trudnej sytuacji. W związku ze sporem o ropę naftową na Grenlandii wybucha kryzys międzynarodowy. Brigitte musi stanąć przed niełatwymi wyborami – zarówno tymi zawodowymi, jak i osobistymi.

Mamy też coś dla fanów seriali koreańskich Netflixa. „Niezwykła prawniczka Woo” jest opowieścią o utalentowanej dziewczynie, która skończyła najlepszą szkołę, ale – wbrew oczekiwaniom – ma problemy ze znalezieniem pracy. Wreszcie zatrudnia się w kancelarii adwokackiej. W związku z tym, że Woo Young-woo jest osobą w spektrum autyzmu, ma pewne trudności z nawiązywaniem znajomości. Jednak szef poznaje się na jej talencie i wprowadza ją w świat wyzwań sali sądowej.

Jeśli korzystacie z Disney+ i zastanawiacie się, jaki serial obejrzeć, mamy dla was serie gorące jak palniki kuchenne. Twórcy już wielokrotnie nas przekonali, że kulinaria to bardzo wdzięczny temat. Wystarczy przypomnieć sobie takie filmy jak „Ugotowany” z Bradley’em Cooperem czy piękną animację „Ratatuj”. W kuchni można się zakochać, poznać prawdziwych przyjaciół, a także walczyć o życie. Nic dziwnego, że serial, który w ostatnim czasie pojawił się na tej platformie, wywołał furorę.

Fanom historii pokazywanych – dosłownie – od kuchni, którzy głowią się, jaki serial obejrzeć, z czystym sumieniem i brudnym fartuchem polecamy „The Bear”. Carmy jest młodym szefem kuchni, który praktykował w najlepszych restauracjach w Stanach Zjednoczonych. Jednak rzuca prestiżową pracę i przeprowadza się do rodzinnego Chicago, żeby prowadzić rodzinny bar z kanapkami, który w testamencie zapisał mu brat. Na miejscu okazuje się, że musi współpracować z chaotycznym zespołem, dla którego nie jest autorytetem. Szybko zderza się też z poważniejszymi problemami. Grający główną rolę Jeremy Allen White to prawdziwe odkrycie.

Jaki serial obejrzeć na Disney+ oprócz „The Bear”? Mamy też coś dla fanów świata „Gwiezdnych wojen”. Twórcy „The Mandalorian” przenoszą nas do czasów po upadku Imperium. W wielu rejonach panuje bezprawie, a to świetna okazja dla szemranych bohaterów, którzy nie mają oporów przed tym, by dorobić się na krzywdzie bezbronnych. W centrum akcji jest samotny łowca nagród (Pedro Pascal), który przemierza galaktykę, próbując przetrwać.

Trzecia pozycja dla widzów, którzy nie wiedzą, jaki serial obejrzeć na Disney+, to „Pod sztandarem nieba”. Seria jest adaptacją reportażem Jona Krakauera. Jeb Pyre (Andrew Garfield) to nie tylko zaangażowany detektyw, ale także przykładny mormon. Gdy w jego społeczności dochodzi do brutalnego morderstwa młodej kobiety i jej kilkunastoletniej córki, mężczyzna rozpoczyna śledztwo. Szybko przekonuje się, że dochodzenie blokują ortodoksyjne reguły. Z czasem zaczyna wątpić w wyznawane wartości i odkrywa ukryte prawdy o swojej religii. Fanom podobnych historii polecamy seriale na podstawie Cobena.

Ostatnią pozycją dla tych z was, którzy myślą o tym, jaki serial obejrzeć na Disney+, jest „Lekomania”. To kolejna adaptacja reportażu opisującym szokujące wydarzenia. Tym razem mowa o spisku Big Pharmy, która zdobywa i mami życzliwego lekarza (Michael Keaton), by wykorzystać go w swoim spisku. W grę wchodzą olbrzymie pieniądze, ale także zdrowie, a nawet życie przeciętnych Amerykanów. Z tej produkcji dowiecie się, jak w Stanach Zjednoczonych rozpoczęła się epidemia uzależnienia od leków opioidowych.

Na pewno jesteście ciekawi, jaki serial obejrzeć na HBO Max. Pierwszym z naszych poleceń jest „Tokyo Vice”. Seria jest oparta na podstawie Jake’a Adelsteina, który jest także jej bohaterem. Amerykański dziennikarz przeprowadza się do Tokio, by zatrudnić się w jednej z największych japońskich gazet. Jest pierwszym obcokrajowcem, który dostaje posadę. Jake szybko wpada na śledztwo w sprawie korupcji, w którą zamieszana jest lokalna policja oraz yakuza.

„Schody” jest serialem o jednej z najbardziej szokujących historii, choć nieznanych w Polsce. W nocy znany pisarz wzywa do swojego domu służby z powodu nieszczęśliwego upadku swojej żony. Niestety kobiety nie udaje się uratować. Z czasem policja zaczyna podejrzewać, że mężczyzna mógł przyczynić się do śmierci małżonki. Sprawa ciągnie się latami i nie brakuje w niej zaskakujących zwrotów akcji. W rolach głównych wystąpili Colin Firth, Toni Collette oraz Michael Stuhlbarg.

Natomiast fanom seriali o policji polecamy „Miasto jest nasze”. Baltimore jest miastem, w którym nie brakuje broni ani narkotyków. Nic dziwnego, że służby porządkowe mają ręce pełne pracy. Okazuje się, że to doskonałe warunki do tuszowania nadużyć, bezczynności oraz bezkarności elitarnej jednostki policji. Przez cały sezon śledzimy kulisy powstania oraz upadku oddziału funkcjonariuszy, którzy mieli oczyścić miasto.

Być może zastanawiacie się, jak serial obejrzeć na Prime Video, który nadal walczy o uwagę polskich widzów, mamy dla was kilka bardzo mocnych tytułów. Jeśli jeszcze nie widzieliście „Fleabag”, powinniście to jak najszybciej nadrobić. To pełna czarnego humoru i ironii, ale także rozczulająca historia trzydziestoletniej mieszkanki Londynu, która próbuje poradzić sobie po osobistej tragedii. Tytułowa bohaterka nie stroni od alkoholu, uprawia przygodny seks, a jej relacje z mężczyznami są dość nietrwałe. Jej los może odmienić… przystojny ksiądz. Ale czy na pewno? „Fleabag” stał się wizytówką tego serwisu, a grająca główną rolę Phoebe Waller-Bridge, która jest też autorką scenariusza, skradła serca widzów.

Jeśli są to fani opowieści o superbohaterach, którzy widzieli już wszystkie części „Avengers” i głowią się, jaki serial obejrzeć, „The Boys” może okazać się powiewem świeżego powietrza. Tym razem superbohaterowie nie są postawieni w pozytywnym świetle. Funkcjonują jako nowi celebryci i są do bólu ludzcy. Dopuszczają się wielu nadużyć, są aroganccy, wykorzystują innych, a później ich wybryki muszą tuszować ludzie od PR. Są ludzie, którym to się nie podoba. Po tym, jak partnerka Hugh zostaje przypadkowo rozerwana na strzępy przez jednego superbohatera, który prowadzi (pod wpływem narkotyków) akcję ratunkową, mężczyzna domaga się sprawiedliwości. Dołącza do grupy, która chce wreszcie zlikwidować obdarzonych nadludzkimi mocami idoli. Polecamy wam również nasze zestawienie seriali o superbohaterach.

Jaki serial obejrzeć na Prime Video? Z pewnością polecamy jeszcze „Wspaniałą panią Maisel”. Tytułowa bohaterka, Midge Maisel prowadzi pozornie poukładane życie. Wpisując się w realia lat 60., jest przykładną żoną oraz matką. Gospodyni domowa w pewnym momencie odkrywa, że została zdradzona. W świecie zdominowanym przez mężczyzn postanawia zrobić karierę jako… stand-uperka.

Użytkownikom platformy spod znaku nadgryzionego jabłka, którzy zastanawiają się, jaki serial obejrzeć na Apple TV+, również spieszymy z pomocą. Serwis wystartował później, niż inni giganci streamingowi, ale szybko się uczy. Do niedawna mówiło się, że to HBO Max jest wyznacznikiem jakości odcinkowych produkcji, ale Apple TV+ szybko goni konkurencję. Jak już obejrzycie te serie, będziecie wiedzieli, o czym mówimy.

Jeśli zastanawiacie się, jaki serial obejrzeć na Apple TV+, polecamy „Teda Lasso”. Choć produkcja na pierwszy rzut oka dotyczy sportu, przypadnie do gustu nie tylko fanom piłki nożnej. Tytułowy bohater, mężczyzna z charakterystycznym wąsem pracuje jako trener amerykańskiego futbolu. Nie jest szychą na rynku. Popularność zdobywa dzięki viralowemu nagraniu, które raczej go ośmiesza. Zatrudnia go właścicielka klubu piłkarskiego, której nie przeszkadza jego brak doświadczenia. Wręcz przeciwnie. Kobiecie zależy, by Ted Lasso (Jason Sudeikis) ściągnął drużynę na samo dno. Wiecznie uśmiechnięty, ciepły i empatyczny szkoleniowiec podchodzi do swojego zadania na poważnie. Fanom podobnych historii polecamy seriale o piłce nożnej.

Kolejnym tytułem dla tych, którzy zastanawiają się, jaki serial obejrzeć na Apple TV+, jest „Psychiatra u boku”. To oparta na opowiedzianej w podcaście, prawdziwej historii czarna komedia o nietypowej (a raczej niezdrowej) relacji między terapeutą a jego pacjentem. Martin Markowitz (Will Ferrell) obejmuje po ojcu firmę, ale zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym nie radzi sobie, ponieważ nie potrafi wyznaczać granic. Pod presją szybko dostaje ataków paniki. Pomóc mu postanawia doktor Isaac Herschkopf (Paul Rudd), który wykorzystuje słabości klienta, gdy dowiaduje się, że ten dysponuje wielką fortuną.

Korzystacie z tego serwisu VOD i głowicie się, jaki serial obejrzeć na Apple TV+? Odpowiedź jest prosta. „Rozdzielenie” to jedna z najlepszych produkcji 2022 roku i jednocześnie seria, o której nadal nie słyszało wielu polskich widzów. Po zwolnieniu przyjaciela Mark (Adam Scott) zostaje kierownikiem zespołu pracowników tajemniczej korporacji. Nikt nie wie, czym tak naprawdę się zajmuje. Brzmi dziwnie? To dopiero początek. Wracając do domów, Mark i jego podwładni nie mają pojęcia, co robili w biurze. Wszystko przez zabieg, na który zgodzili się dobrowolnie przed zatrudnieniem. W jego efekcie ich osobowość zostaje rozdzielona między tą, która pracuje, a tą, która prowadzi życie osobiste. Po spotkaniu z tajemniczym kolegą Mark zaczyna odkrywać prawdę na temat podejrzanej firmy.

A może interesują was tylko najnowsze produkcje i zastanawiacie się, jaki serial obejrzeć w 2023 roku? W ostatnim czasie na platformach streamingowych pojawiło się wiele interesujących tytułów. Waszej uwadze nie powinny umknąć takie serie jak „The Last of Us” – opowieść o przyjaźni surowego ocaleńca z nastolatką, którzy próbują przetrwać w świecie po epidemii zombie. Kolejna ciekawa produkcja to „Zmokłe psy”, która przedstawia trudne losy matki i córki w świecie uprzedzeń i biedy. Coraz głośniej mówi się także o serialu „Miłość i śmierć”, w którym zagrała Elizabeth Olsen. To historia dwóch związanych z Kościołem par, które na pierwszy rzut oka wiodą spokojne życie w Teksasie. Pod powierzchnią kryją się mroczne sekrety, które doprowadzają do tragedii. Wszystko to znajdziecie na HBO Max.

A jaki serial obejrzeć w 2023 roku powinni użytkownicy Netflixa? Królują dwa tytuły: „Awantura” oraz „Dyplomantka”. Pierwszy opowiada incydencie drogowym, który sprawia, że niespełniona bizneswoman i sfrustrowany pracownik fizyczny rozpoczynają szalony konflikt. Drugi natomiast to historia dyplomatki, która w dobie kryzysu międzynarodowego próbuje pogodzić funkcję ambasadorki Wielkiej Brytanii z małżeństwem z wysoko postawionym politykiem.

Jeśli wciąż zastanawiacie się, jaki serial obejrzeć, poniżej prezentujemy listę tytułów, które wypełnią wam niejeden wolny wieczór. Fanom ekranizacji literatury natomiast polecamy seriale na podstawie książęk.

