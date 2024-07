Nie będziemy mydlić wam oczu – trudno znaleźć serial podobny do „Gotowe na wszystko”. Produkcje, które przechodzą do historii telewizji i zyskują miano kultowych, często wyróżniają się oryginalnością i wprowadzają dużo świeżości. Tak jest też w przypadku produkcji Marca Cherry’ego. „Gotowe na wszystko” pojawiły się w 2004 roku i świetnie zastąpiły lukę po innym hitowym serialu, jakim jest „Seks w wielkim mieście”. Widzowie wielokrotnie kochali i nienawidzili panie domu z Wisteria Lane, które niczego się nie bały. Intrygi, zdrady, kłamstwa i głośne awantury nie pozwalały oderwać się od telewizorów. Bez wątpienia Felicity Huffman, Eva Longoria, Marcia Cross oraz Teri Hatcher zagrały swoje role życia i na zawsze zostały w pamięci fanów. Żeby nie było tak słodko – warto przypomnieć, że z czasem serial „Gotowe na wszystko” stracił na jakości. Po ośmiu latach część widzów odetchnęła, gdyż spora część uważała, że hit Marca Cherry’ego trwał trochę za długo. Jednak do dziś Polacy szukają serialu podobnego do „Gotowe na wszystko”. Przygotowaliśmy zestawienie o kobietach, które mierzą się z różnymi perypetiami – tymi mniej i bardziej codziennymi, kobiecej przyjaźni, a także poszukiwaniu siebie. Znajdziecie tu historie bohaterek mieszkających w Nowym Jorku i nie tylko.

Reklama

Spis treści:

Jeśli szukacie serialu podobnego do „Gotowe na wszystko” z wątkiem kryminalnym, powinniście obejrzeć „Pokojówki z Beverly Hills”. Cztery pokojówki pochodzenia latynoskiego pracują w domach zamożnych rodzin z Beverly Hills. Choć bohaterki usługują innym, nie brakuje im ambicji. Każda z nich ma marzenia, do których ucieka, ale także problemy, z którymi musi się mierzyć. Z czasem okazuje się, że luksusowe posiadłości zamożnych rodzin kryją sporo mrocznych tajemnic. Wszystko staje się jeszcze bardziej podejrzane w związku z morderstwem jednej z ich koleżanek.

Serial jest dostępny na Disney+

Inny serial podobny do „Gotowe na wszystko”, w którym dochodzi do morderstwa, to „Wielkie kłamstewka”. Oczywiście wątek kryminalny jest tutaj tylko pretekstem, by wprowadzić nas w niejednoznaczny świat kobiet zamieszkujących małe miasteczko. Monterey jednak nie jest szarą i ponurą miejscowością. Znajdziemy tu luksusowe osiedla pełne imponujących rezydencji. Tutaj każdy zna każdego, a problemy rodzin – na pierwszy rzut oka – są błahe. Wszytko kręci się wokół kilku bohaterek: Celeste (Nicole Kidman), Madeline (Reese Witherspoon), Renaty (Laura Dern) oraz Bonnie (Zoë Kravitz). Wkrótce do tego grona dołącza jeszcze Jane (Shailene Woodley), która nie jest stąd. Na początku wiemy niewiele – jedynie to, że ktoś zginął. Z czasem odkrywamy, że kobiety mają swoje sekrety, a ich problemy wcale nie są tak zwyczajne. Jeśli lubicie motywy morderstwa w produkcjach, polecamy wam nasze zestawienie angielskich seriali kryminalnych.

Zobacz także

Serial jest dostępny na HBO Max

Fani szukający serialu podobnego do „Gotowe na wszystko” powinni znać inną kultową produkcję o kobietach. „Seks w wielkim mieście” to seria, która była – jak na swoje czasy – bardzo odważna i poruszała tematy tabu. Możemy śmiało stwierdzić, że gdyby nie powstała, prawdopodobnie nie byłoby też historii o paniach domu z Wisteria Lane. Choć od premiery minęło już ponad 25 lat, „Seks w wielkim mieście” nie zestarzał się źle i wciąż ma mnóstwo fanów. Tu również siła tkwi w czterech bohaterkach. Mieszkające w Nowym Jorku Carrie (Sarah Jessica Parker), Mirandą (Cynthia Nixon), Samantha (Kim Cattrall) oraz Charlotte (Kristin Davis) są przyjaciółkami na dobre i na złe, które regularnie spotykają się, by rozmawiać o swoich doświadczeniach seksualnych, a także życiowych perypetiach.

Serial jest dostępny na HBO Max

Kolejnym serialem podobnym do „Gotowe na wszystko”, który zapisał się w historii telewizji, są „Dziewczyny”. Choć w Polsce ta produkcja nie zyskała aż tak dużej popularności jak w Stanach Zjednoczonych, okrzyknięto ją „Seksem w wielkim mieście” dla milenialsów. To najmłodsza z wymienionych seriach, która opowiada o życiowych rozterkach czterech przyjaciółek, które zbliżają się do trzydziestki i muszą (choć bardzo nie chcą) rozpocząć dorosłe życie. Hannah (Lena Dunham), Marnie (Allison Williams), Jessa (Jemima Kirke) oraz Shoshanna (Zosia Mamet) szukają swojej ścieżki w Nowym Jorku. „Dziewczyny” także dotyka tematu seksualności, ale również wnosi pewną świeżość, ucząc nas, że przyjaźń się zmienia, rezygnacja i rozczarowanie są elementami życia, akceptacja jest ważna oraz tego, że nikt nas nie nauczy, jak być dorosłym. Skąd taka popularność serialu wśród milenialsów? Dużą rolę odgrywa tu naturalizm. Bohaterki bywają samolubne, zazdrosne, rozpieszczone i nieporadne, przez co momentami ciężko je lubić, ale tacy przecież czasem jesteśmy. Jeśli lubicie serie, które nie boją się tabu, polecamy wam nasze zestawienie seriali dla dorosłych.

Serial jest dostępny na HBO Max

Ten serial podobny do „Gotowe na wszystko” zabiera nas nie do Nowego Jorku, ale do Los Angeles. W Mieście Aniołów spotykają się Bette (Jennifer Beals), Shane (Katherine Moennig) i Alice (Leisha Hailey). Należące do środowiska LGBTQIA+ bohaterki próbują wspierać się w trudnych momentach i przeżywają wiele niecodziennych przygód. „Słowo na L: Generacja Q” jest odświeżoną formą kultowej serii, która powstała dziesięć lat wcześniej. Produkcja nie okazała się odgrzewanym kotletem i znów podbiła serca wielu widzów.

Serial jest dostępny na HBO Max

To serial podobny do „Gotowe na wszystko”, który wniósł sporo świeżości i podszedł do tematu kobiecej przyjaźni z innej strony. Za kanadyjską produkcję odpowiada Catherine Reitman, która czerpała ze swoich trudnych doświadczeń związanych z depresją poporodową. Twórczyni nie chciała jednak kręcić ponurego dramatu i postawiła na zwariowaną komedią. Kate (Reitman) to świeżo upieczona mama, która stara się pogodzić macierzyństwo z powrotem do pracy. Ambitna specjalistka od PR jednak szybko orientuje się, że nie jest to łatwe. Jest jeszcze Annie (Dani Kind), która ledwo urodziła i znów jest w ciąży oraz pogrążającą się w depresji Frankie (Juno Rinaldi). Kobiety o podobnych doświadczeniach stają się dobrymi przyjaciółkami, które stawiają czoła życiowym wyzwaniom i starają się znaleźć własny sposób na bycie matką.

Serial jest dostępny na Netfliksie

Tu również mamy przykład serialu podobnego do „Gotowe na wszystko”, który łączy wątki komediowe z dramatycznymi. „Niepewne” to historia zbliżających się do trzydziestki kobietach, które szukają odpowiedzi na to, jak być dorosłą. Issa (Issa Rae) oraz Molly (Yvonne Orji) są mieszkającymi w Los Angeles przyjaciółkami, które starają się pogodzić zawodowe i osobiste relacje, co – jak się okazuje – nie jest łatwe. Bohaterki nierzadko gubią się w skomplikowanym świecie i mają problem z osiągnięciem stabilizacji. „Niepewne” jest również złożonym obrazem współczesnego afroamerykańskiego społeczeństwa, ale unika zarówno moralizatorskiego tonu, jak i stereotypów.

Serial jest dostępny na HBO Max

Widzowie szukający serialu podobnego do „Gotowe na wszystko” powinni dobrze bawić się także przy „Rozwodzie”. Frances (Sarah Jessica Parker) jest w trakcie skomplikowanego rozwodu. Choć małżeństwo z Robertem (Thomas Haden Church) się rozpada, bohaterka nie chce, by jej uczuciowe i towarzyskie życie na tym się skończyło. Seria pokazuje, że kobietom po czterdziestce, w dodatku rozwódkom nie jest łatwo rozpocząć nowy rozdział. Rozwód nie oznacza, że były mąż zupełnie zniknie z życia Frances – tym bardziej, jeśli w grę wchodzi wychowywanie wspólnych dzieci. Do tego bohaterka musi wciąż dawać z siebie wszystko z pracy i radzić sobie z nowymi kandydatami na partnera.

Serial jest dostępny na HBO Max

Kto by się spodziewał, że serial podobny do „Gotowe na wszystko” możemy znaleźć także wśród hiszpańskich produkcji? Tytułowa bohaterka serii jest pisarką i żoną. Niestety kryzys dotyka zarówno jej osobistego, jak i zawodowego życia. Pisanie nie idzie jej łatwo, podobnie jak rozmowy z mężem. Na szczęście Valeria może liczyć na wsparcie trzech nieco szalonych przyjaciółek. Lola, Carmen i Nerea to otwarte i zawsze chętne do pomocy kobiety, które chętnie dzielą się swoimi historiami na temat miłości, pracy, zdrad, zazdrości, rozczarowań i planów na przyszłość. Dokąd zaprowadzi ich ta relacja? Jeśli wciąż zastanawiacie się, jaki serial obejrzeć, zachęcamy was do sprawdzenia naszych poleceń.

Serial jest dostępny na Netfliksie

Amerykanie przez siedem lat z wypiekami na twarzy oglądali ten serial podobny do „Gotowe na wszystko”. Partnerska i kumpelska relacja matki oraz jedynie szesnaście lat od niej młodszej córki podbiła serca widzów także w Polsce. Przyjaźń Rory i Lorelai jednak zostanie wystawiona na próbę, gdy dziewczyna pójdzie do nowej szkoły i pozna chłopaka. W tym czasie jej mama będzie musiała zastanowić się nad tym, co dalej z jej życiem prywatnym. A jak wiadomo, najlepiej myśli się nad kieliszkiem martini w domu rodziców. To opowieść o codziennym życiu i zwyczajnych stosunkach międzyludzkich, choć nie brakuje w niej dziwacznych postaci.

Jeśli interesuje was inny serial podobny do „Gotowe na wszystko”, poniżej prezentujemy listę tytułów, które z pewnością was zainteresują. Tu także znajdziecie historie o kobietach szukających swojego miejsca na świecie, mierzących się z wyzwaniami zawodowymi oraz osobistymi i bez względu na wiek marzących o wielkim szczęściu. Kobiety to także bohaterki wielu pięknych powieści, dlatego polecamy wam też nasze zestawienie seriali na podstawie książek, które też może was zainteresować.

Reklama