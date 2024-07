Wiemy, że wielu z was kocha teen drama, dlatego zgromadziliśmy seriale podobne do "Plotkary", żebyście mogli znów śledzić ciekawe historie nastoletnich bohaterów. W zebranych przez nas produkcjach znajdziedzie nie tylko romanse, zdrady i intrygi, ale również kryminalne wątki. Okazuje się, że wśród uczniów prestiżowych szkół dzieją się bardzo niepokojące rzeczy. Przekonacie się, oglądając m.in. "Szkołę dla elity" czy też "Riverdale".

Pierwszym serialem podobnym do „Plotkary” jest „Życie na fali”, który na Filmwebie posiada notę 7,6 na 10. Propozycja otrzymała wiele nagród w ramach Teen Choice.

Ryan Atwood pochodzi z rozbitego domu. Pewnego dnia nastolatka przygarniają Sandy i Kristen Cohen’owie. Chłopak musi odnaleźć się w bogatym domu, co z początku nie jest dla niego łatwe. Ryan zaprzyjaźnia się z synem przybranych rodziców, nielubianym w szkole Sethem oraz sąsiadką Marissą i jej przyjaciółką Summer. Główny bohater od teraz musi odnaleźć się w nowym środowisku i wraz z nowymi znajomymi stawia czoło przeciwnościom losu oraz sercowym porażkom.

W produkcji wystąpili: Ben McKenzie („Gotham”), Adam Brody („The Ring”), Rachel Bilson („Jumper”), Mischa Barton („Notting Hill”), Peter Gallagher („American Beauty”) oraz Kelly Rowan („Pułapki umysłu”).

Kolejną propozycją w zestawieniu są „Słodkie kłamstewka”. Produkcja zdobyła nagrody w ramach Teen Choice oraz People’s Choice, a na Filmwebie posiada 7,5 gwiazdki na 10.

Aria, Hanna, Emily i Spencer to przyjaciółki mieszkające w miasteczku Rosewood. Pewnego dnia liderka ich grupy, Alison, zaginęła, a żadna z dziewczyn nie wyjawiła nikomu, w jakich okolicznościach. Po roku od tragedii przyjaciółki zaczynają dostawać anonimowe wiadomości od tajemniczego „A”. Treści SMS-ów obnażają informacje, o których wiedziała tylko zmarła Alison. Zdezorientowane bohaterki zaczyna prześladować ktoś, kto zna ich sekrety oraz przewiduje każdy ich ruch.

Serial powstał na podstawie serii książek młodzieżowych „Pretty Little Liars”, których autorką jest Sara Shepard. W role głównych bohaterek wcieliły się: Lucy Hale („Wyspa Fantazji”, „Krzyk 4”), Ashley Benson („Spring Breakers”, „Dziś 13, jutro 30”), Shay Mitchell („Dzień Matki”, „You”) oraz Troian Bellisario („Clara”, „Gdzie jesteś, Bernadette?”).

„Dynastia” to następny serial podobny do „Plotkary”. Produkcja na Filmwebie zdobyła notę 7,4 na 10 oraz nagrodę w ramach People’s Choice za ulubiony wznowiony program. Serial jest rebootem produkcji z lat 80. o tym samym tytule.

Fallon Carrington to młoda kobieta, która niebawem ma przejąć firmę ojca, a przynajmniej ma taką nadzieję. Pewnego dnia ojciec bohaterki, Blake Carrington, wzywa ją i jej brata Stevena do swojej posiadłości. Spotkanie jednak nie ma na celu przekazania władzy, tylko przedstawienie rodzeństwu ich nowej macochy, Cristal. Młodzi Carringtonowie rozpoczynają walkę o władzę.

W role rodziny Carringtonów wcielili się: Elizabeth Gillies („Elita”, „Wiktoria znaczy zwycięstwo”), James Mackay („Przełęcz ocalonych”, „Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara”) oraz Grant Show („Dziewczyna z sąsiedztwa”, „Pokojówki z Beverly Hills”).

Następną propozycją w zestawieniu są „Dziewczyny nad wyraz”, który na Filmwebie posiada ocenę w wysokości 7,3 na 10. Serial zdobył nominacje do nagród w ramach: Teen Choice, Satelity oraz GLAAD Media.

W Nowym Jorku mieszkają trzy przyjaciółki: Jane Sloan, Kat Edison oraz Sutton Brady. Kobiety pracują w redakcji magazynu „Scarlet”, który kierowany jest do kobiet. Jego szefową oraz redaktor naczelną jest Jacqueline Carlyle.

Jane pracuje w dziale poświęconym związkom oraz plotkom, lecz kobieta czuje, że lepiej czułaby się w tematach politycznych. W międzyczasie zmaga się z problemami w życiu osobistym oraz w związku, który staje się relacją bez przyszłości.

Kat to kierowniczka marketingu, której zadaniem jest sprawowanie opieki nad social mediami. Kobieta odkrywa swoją seksualność, co skutkuje tym, że wchodzi w skomplikowaną relację z fotografką.

Sutton jest świeżą pracowniczką działu mody, która słynie z konserwatywnego podejścia. Jest żoną Richarda, z którym przeżywa kryzys małżeński.

Inspiracją do nakręcenia serialu było życie i praca redaktor naczelnej „Cosmopolitan”, Joanny Coles. W role głównych bohaterek wcieliły się: Katie Stevens („Faking It”, „Dom strachów”), Aisha Dee („Dwa życia”, „Pojedynek na życie”) oraz Meghann Fahy („Biały Lotos”, „Zaginiona Walentynka”).

„Szkoła dla elity” to serial, który otrzymał nagrodę w ramach GLAAD Media za najlepszą hiszpańskojęzyczną telenowelę. Produkcja na Filmwebie posiada 7,2 gwiazdki na 10.

Samuel, Christian oraz Nadia po zawaleniu się szkoły, dostają stypendium w ramach rekompensaty od firmy budowlanej odpowiedzialnej za budynek. Przyjaciele pochodzą z klasy robotniczej. Uczniowie trafiają do prywatnej oraz nad wyraz ekskluzywnej szkoły w Las Encinas w Hiszpanii. Początkowo trójka bohaterów jest szykanowana oraz wyśmiewana przez tamtejszych licealistów. Pewnego dnia dochodzi do zabójstwa jednego z uczniów, lecz nie wiadomo, kto jest mordercą. Natomiast jeśli podoba wam się ta produkcja i chcielibyście zatrzymać się takim klimacie, polecamy wam seriale podobne do "Szkoły dla elity", które zebraliśmy w innym zestawieniu.

W produkcji wystąpili: Itzan Escamilla („Victor Ross”, „Planeta 500”), Miguel Herrán („Nic w zamian”, „Dom z papieru”) oraz Mina El Hammani („El Principe – dzielnica zła”, „W szeregach ISIS”).

Następnym serialem podobnym do „Plotkary” jest „The Carrie Diaries”, zdobywca dwóch nominacji do nagród w ramach Teen Choice. Propozycja otrzymała na Filmwebie notę w wysokości 7,1 na 10.

Fabuła opowiada o Carrie Bradshaw, szesnastolatce, która nie ma łatwego życia. Dziewczyną oraz jej zbuntowaną, młodszą siostrą zajmuje się samotny ojciec, Tom, który jest przytłoczony po odejściu żony. Bohaterka ma oddanych przyjaciół: kujonkę Mouse, sarkastyczną Maggie oraz wrażliwego Walta. Paczka spędza wspólnie czas na przedmieściach Connecticut. Pewnego dnia do szkoły, w której uczy się Carrie, dołącza nowy uczeń, Sebastian, który uświadamia dziewczynie, żeby zrobiła coś ze swoim życiem. W międzyczasie Tom proponuje córce staż w firmie prawniczej na Manhattanie, który dziewczyna pod wpływem Sebastiana, przyjmuje. Po przeprowadzce do nowego dla niej miasta, bohaterka poznaje Larrissę, redaktor w magazynie „Interview”, która inspiruje Carrie do zainteresowania się kulturą oraz nowymi osobami, które staną na jej drodze.

Serial jest prequelem „Seksu w wielkim mieście” i bazuje na książkach o tym samym tytule, którego autorką jest Candace Bushnell. W rolę głównej bohaterki wcieliła się AnnaSophia Robb znana z produkcji „Most do Terabithii”, „Charlie i fabryka czekolady” czy „Surferka z charakterem”.

„Riverdale” to kolejna propozycja w zestawieniu, która na Filmwebie posiada ocenę 6,7 na 10. Serial zdobył wiele nagród w ramach: Saturnów, People’s Choice, Teen Choice oraz Kids Choice.

Serial opowiada o grupie nastolatków z miasta Riverdale. Pewnego dnia ginie licealista Jason Blossom. Uczniowie starają się wrócić do normalności, jednak na każdym kroku dopadają ich mroczne sekrety. Betty, Archie, Veronica i Jughead będą musieli zmagać się z tajemnicami miasteczka oraz codziennymi problemami. Przyjaciele będą chcieli poznać tożsamość mordercy. Jeśli lubicie wątki kryminalne, zachęcamy was do zapoznania się z serialami na podstawie Cobena.

Produkcja powstała na podstawie komiksu wydawnictwa Archie Comics. W serialu wystąpili: Lili Reinhart („Dwa życia”, „Dobry sąsiad”), K.J. Apa („Ostatnie wakacje”, „Wierzę w Ciebie”), Camila Mendes („Wynajmij sobie chłopaka”, „Groźne kłamstwa”) oraz Cole Sprouse („Trzy kroki od siebie”, „Nie ma to jak hotel”).

Przedostatnią propozycją serialu podobnego do „Plotkary” jest „Trinkets”. Produkcja na Filmwebie otrzymała notę 6,6 na 10.

Trzy kobiety: Tabitha, Moe oraz Elodie poznają się na spotkaniu anonimowych złodziei. Bohaterki utrzymują swoją przyjaźń w tajemnicy ze względu na swoje różne osobowości. Tabitha jest dzieckiem z dobrego domu, Moe lubi wszystko w stylu punkowym, a Elodie to introwertyczka. Między kobietami rodzi się niesamowita więź, której podporą jest wspólny problem – kradzież w supermarketach.

Serial jest adaptacją książki o tym samym tytule, którego autorką jest Kirsten „Kiwi” Smith. W role głównych bohaterek wcieliły się: Quintessa Swindell („Terapia”, „Voyagers”), Kiana Madeira („Ulica Strachu – część 1: 1994”, „After. Ocal mnie”) oraz Brianna Hildebrand („Deadpool”, „Lucyfer”).

„To nie jest OK” to ostatni serial w zestawieniu, a na Filmwebie posiada 6,5 gwiazdki na 10.

Fabuła serialu opowiada o biseksualnej Syd, zbuntowanej nastolatce, która zmaga się z problemami w szkole, nieodwzajemnioną miłością oraz dramatami rodzinnymi. Pewnego dnia dziewczyna odkrywa, że posiada moce, nad którymi nie może zapanować.

Produkcja oparta jest na komiksie o dojrzewnaiu o tym samym tytule autorstwa Charlesa Forsmana. W główną rolę wcieliła się Sophia Lillis znana z produkcji „To”, „Ostre przedmioty” czy „Małgosia i Jaś”.

Jeśli chciałabyś poznać więcej propozycji seriali w klimacie „Plotkary”, to zachęcamy cię do zapoznania się z poniższymi produkcjami. Natomiast jeśli szukacie czegoś innego i zastanawiacie się, jaki serial obejrzeć, polecamy nasze inne zestawienie.

