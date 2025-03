Grażyna Szapołowska to jedna z najwybitniejszych polskich aktorek filmowych i teatralnych. Urodzona w 1953 roku Szapołowska swoją karierę zaczynała na deskach teatru, jednak największą popularność przyniosły jej role w kultowych filmach i serialach. Widzowie kojarzą ją przede wszystkim z takich produkcji jak "Krótki film o miłości" Krzysztofa Kieślowskiego, "Pan Tadeusz" Andrzeja Wajdy, czy "Magnat" Filipa Bajona. Szapołowska to aktorka charyzmatyczna, ceniona za swoją ekspresję i wyjątkową ekranową obecność, co udowadnia także na parkiecie "Tańca z Gwiazdami".

Beata Tyszkiewicz znana jako jedna z jurorek z poprzednich edycji "Tańca z Gwiazdami" od dłuższego czasu nie udziela wywiadów. Zniknęła również z ekranów. W trzecim odcinku "TzG" Grażyna Szapołowska przekazała ciepłe słowa od Tyszkiewicz, których chyba nikt się nie spodziewał.

Po swoim tańcu wyjawiła słowa:

Od samego początku udział Grażyny Szapołowskiej w "Tańcu z Gwiazdami" wzbudzał duże emocje. Jej doświadczenie sceniczne, gracja i wrodzona elegancja sprawiają, że każdy jej występ jest widowiskowy. W trzecim odcinku aktorka zatańczyła rumbę – taniec, który wymaga zarówno techniki, jak i artystycznej ekspresji.

Już od pierwszych taktów muzyki było jasne, że ten występ przejdzie do historii programu. Szapołowska z niezwykłą lekkością oddała klimat tańca, a jej partner doskonale dopasował się do jej stylu. Publiczność nagrodziła ich burzą oklasków, a prawie wszyscy jurorzy nie szczędzili pochwał.

To była rumba ulotnie sensualna (...) dlaczego mamy nos na środku? Any oko było po bokach i dostrzegło to czego oko nie może zobaczyć (...). Jestem zachwycony tym, co się działo

- wyznał zachwycony Tomasz Wygoda.