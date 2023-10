Już od dłuższego czasu seriale o narkotykach robią furorę. Prawdziwym sukcesem okazał się "Breaking Bad" - historia nauczyciela, który po usłyszeniu śmiertelnej diagnozy, postanawia zająć się gotowaniem metamfetaminy. Na naszej liście znajdziecie również słynną produkcję "Narcos", która przedstawia losy jednego z najokrutniejszych baronów narkotykowych, czyli Pablo Escobara.

Seriale o narkotykach muszą zacząć się propozycji, jaką jest „Narcos”. Jest to jedna z bardziej znanych produkcji Netflixa. Ciekawostką jest fakt, że fabuła tej produkcji oparta jest na prawdziwych wydarzeniach słynnego, kolumbijskiego barona narkotykowego.

Pablo Escobar to boss kartelu narkotykowego. Pochodzi z Medelin w Kolumbii. Jest bardzo oddany swojej rodzinie. Mężczyzna dosyć szybko zbija fortunę na handlu między innymi kokainą. Ma przy sobie oddanych mu ludzi, którzy są nawet w stanie poświęcić dla niego życie. Wszystko idzie po jego myśli do czasu, gdy zaczynają się nim interesować władze federalne Stanów Zjednoczonych. Ich celem jest schwytanie głównego bohatera i zaprzestanie raz na zawsze jego działalności.

Tą historią żyło miliony osób na całym świecie. Wydarzenia, które przedstawia produkcja miały miejsce w późnych latach 80. Ponadto, nie zdziwi cię raczej fakt, że ten serial o narkotykach dostał wiele nagród oraz zyskał uznanie widzów i krytyków w każdej części globu. Do dyspozycji masz 3 sezony, także zachęcamy cię do bliższego poznania Pabla Escobra!

Idąc o krok dalej od pierwszej propozycji seriali o narkotykach, proponujemy ci tym razem spin-off, a w sumie to kontynuację powyższej produkcji. Tym razem historia opowiada o kartelu z Guadalajary, następcy Pabla Escobara.

Są lata 80., gdy Felix Gallardo obejmuje dowództwo, jednocześnie jednocząc sobie przemytników. W tym samym czasie agent DEA Kiki Camarena wraz z żoną oraz synem przeprowadzają się z Kalifornii do Guadalajary. Na miejscu zdaje sobie sprawę, że nowy przydział będzie dla niego o wiele bardziej wymagający, niż przypuszczał. Mężczyzna gromadzi o Felixie sporo informacji, z dnia na dzień coraz bardziej angażując się w misję, jaką mu powierzono. Jednakże dochodzi do tragicznego w skutkach rozwoju wydarzeń, które na długi czas zmienią realia dotyczące handlu narkotykami.

Ta produkcja również jak jego poprzednik posiada aż 3 sezony. Jeśli spodobała ci się pierwsza wersja „Narcos”, to ta również nie powinna cię zawieść. Fabuła oraz problemy te same, jedynie zmienia się główny bohater, osoby w organach ścigania oraz widoki, ale przyznaj sama, Meksyk jest piękny!

Skupmy się teraz na serialach młodzieżowych, w które również wplątany jest problem narkotyków i innych uzależnień. Mowa tu o „Euforii”, którą główną rolę gra Zendaya.

Główna bohaterka Rue Bennett ma 17 lat. Niedawno zakończyła odwyk i teraz zastanawia się, co dalej z jej przyszłością. Pewnego dnia jej życie diametralnie się zmienia, kiedy poznaje transseksualną dziewczynę Jules Vaughn. Przeprowadziła się ona niedawno do miasta, gdy jej rodzice się rozwiedli. Podobnie jak jej koleżanka, szuka swojego miejsca na ziemi. Historia jednak opowiada również o znajomych z klasy dziewczyny, jakimi są Chris Mckay, który jest gwiazdą futbolu i jego największym problemem jest zaklimatyzowanie się w nowej szkole. Para Nate Jacobs, wysportowany, ma wybuchy gniewu, pod którym kryje się lęk oraz niepewność i Maddy Perez, dziewczyna, która chce, by nieważne jakby o niej mówili, ważne żeby w ogóle mówili. Jest też Cassie Howard, za którą ciągnie się erotyczna przeszłość oraz jej młodsza siostra Lexi Howard, która jest wieloletnią przyjaciółką Rue. Mamy tu jeszcze Kat Hernandez, która nazbyt przesadnie dba o figurę oraz dopiero odkrywa swoją seksualność.

Obecnie możesz oglądać 2 sezony „Euforii”, jednakże w 2023 roku ma wyjść trzeci sezon. Gdy zapoznasz się bliżej z historią tego serialu o narkotykach, jesteśmy pewne, że tak jak my, nie będziesz mogła się doczekać na kolejne odcinki!

„Breaking Bad” to już klasyk, jeśli chodzi o produkcje związane z używkami. Jeśli lubisz takie klimaty, to zachęcamy cię do zapoznawania się z serialami o mafii, gdzie znajdziesz podobną fabułę.

Główny bohater to Walter White, nauczyciel chemii. Mieszka wraz z żoną oraz nastoletnim synem w Nowym Meksyku. Jego dziecko cierpi na porażenie mózgowe. To nie jest jednak jedyne zmartwienie mężczyzny. Pewnego dnia zostaje u niego zdiagnozowany rak w trzecim stadium. Dostaje informacje od lekarzy, że zostały mu raptem 2 lata życia. Dzięki tej informacji Walter wyzbywa się wszystkich lęków. Chce, by jego rodzina miała dobre życie oraz by po jego śmierci nie miała finansowych problemów. Decyduje się wkroczyć do świata narkotyków. Ze zwykłego człowieka, mężczyzna przemienia się w osobę, która o narkotykowej branży wie wszystko.

Życie jest przewrotne. To, ile jesteśmy w stanie zrobić dla bliskich osób, wie ten, który postawiony był w sytuacji bez wyjścia. Jeśli zainteresowała cię fabuła tej produkcji, to na pewno ucieszy cię fakt, że ten serial o narkotykach posiada aż 5 sezonów!

Kolejną z propozycji seriali o narkotykach jest „Trawka”. Oglądając tę produkcję, można zadać sobie pytanie, co ty byś zrobiła, gdybyś straciła bliską ci osobę i chciała utrzymać swoją rodzinę na poziomie? Jeśli cię zainteresowałyśmy, to koniecznie zapoznaj się z fabułą!

Nancy Botwin jest gospodynią domową. Mieszka wraz z rodziną w mieście Agrestic w Kalifornii. Jej mąż nagle umiera. Kobieta chce za wszelką cenę utrzymać rodzinę, więc decyduje się na zostanie sąsiedzkim dostawcą marihuany. Jak się okazuje, na klientów nie musi zbyt długo czekać. Zainteresowany jej usługami jest nawet radny Doug Wilson. To, czego kobieta dowiaduje się o swoich sąsiadach, przechodzi jej ludzkie pojęcie. Nancy chce jak najdłużej utrzymać w sekrecie swoją firmę przed niepożądanymi osobami, a nawet przed swoją najlepszą przyjaciółką Celią Hodes.

Ta produkcja mimo smutnego początku opiewa w dużą dawkę humoru. Nie zabraknie tu satyry oraz ciekawych historii poszczególnych bohaterów. Ten serial o narkotykach ma aż 8 sezonów! Maraton gwarantowany.

Ta propozycja dostępna na Netlixie nie jest może jakąś nową produkcją, lecz uważamy, że każdy, kogo interesuje taka tematyka, powinien go zobaczyć. Mowa tu o „Jak sprzedawać dragi w sieci (szybko)”.

Moritz jest nielubiany oraz uznawany za ciamajdę w swojej szkole. Razem z przyjacielem Lennym postanawia sprzedawać narkotyki przez Internet, prosto z czterech ścian swojego pokoju. To wszystko za sprawą tego, by odzyskać byłą dziewczynę, która teraz spotyka się ze szkolnym dilerem. Ich pomysł na samym początku okazuje się wielkim sukcesem, jednak stają również przed nimi typowe problemy, takie jak wciąż rosnący popyt, groźby nakrycia ich biznesu czy kontrola jakości. Czy dwójce przyjaciół uda się wyjść z problemów i przede wszystkim: czy ich przyjaźń przetrwa?

Co ciekawe, produkcja ta oparta jest na faktach. Polecamy ci ten serial o narkotykach, jeśli lubisz historie o utraconej miłości, trudach dorastania i przyjaźni.

Przedostatnią już propozycją seriali o narkotykach jest „Snowfall”. W tej produkcji możesz poznać uliczne życie z perspektywy bohaterów, a ich historie sprowadzają się do jednego, białego proszku.

Rok 1983, Los Angeles. Franklin Saint jest Afroamerykaninem. Marzy o władzy. Coraz pewniej czuje się w narkotykowym biznesie. Natomiast Gustavo Zapata jest meksykańskim zapaśnikiem, który został uwikłany w walkę o władzę w swojej rodzinie. Dodatkowo poznajemy pracownika CIS Teddy’ego McDonalda, który ucieka przed swoją mroczną przeszłością oraz opanowaną Lucię Villanuevę, która musi sobie radzić w życiu, gdyż jest córką szefa mafii meksykańskiej.

Przez większość opowieści, fabuła skupia się na handlu kokainą. Ciekawostką jest to, że ta historia dzieje się mniej więcej w tym samym okresie, co „Narcos”. Można sobie zatem porównać oba tytuły i dostrzec różnice bądź cechy wspólne obydwu seriali o narkotykach. Niemniej jednak zachęcamy cię do zapoznania się z fabułą „Snowfall” głębiej, gdyż ma on aż 5 sezonów!

Ostatnią z propozycji seriali o narkotykach jest po prostu „Patrick Merlose”. Jest to mini serial, który posiada tylko 5 odcinków, więc zdarzyć się może, że nie obejrzysz go w tydzień… ale w jedną noc!

Główny bohater pochodzi z arystokratycznej rodziny. To inteligentny oraz charyzmatyczny mężczyzna, który ma spore powodzenie wśród płci pięknej. Studiuje prawo oraz jest uzależniony od wszystkiego, co powoduje ten stan. Stara się uporać ze wspomnieniami z traumatycznego dzieciństwa, jakie zafundowali mu agresywny ojciec oraz matka, która na wszystko przymykała oko oraz szukała ukojenia w używkach.

Każdy z odcinków jest powiązany z jedną z książek autora Edwarda St Aubyn’a. Jest to o tyle ciekawy pomysł, że każdy z nich ma nieco ponad godzinę. Ponadto produkcja ma charakter dramatu oraz czarnej komedii. Swoją premierę miał w 2018 roku. Co ciekawe, ten serial o narkotykach zdobył aż pięć nominacji do nagród Emmy.

Mamy jeszcze kilka tytułów do polecenia, jeśli chodzi o seriale o narkotykach. Jest tu mieszanka seriali młodzieżowych i nie tylko, więc tak samo, jak w naszym rankingu, znajdziesz wśród poniższych propozycji coś dla siebie:

