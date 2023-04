Seriale podobne do „The 100”: 13 propozycji, które warto oglądać wieczorami

W poniższym rankingu znajdują się produkcje, które otrzymały nagrody w ramach: MTV, Złotych Szpul, Emmy, Saturnów, Złotych Globów czy Critics’ Choice Television. Niektóre z seriali podobnych do „The 100” posiadają od 7 gwiazdek w górę według opinii użytkowników Filmwebu. Jesteście ciekawi co wpadło do naszego zestawienia? Zapraszamy do lektury.

Pierwszym serialem podobnym do „The 100” jest „The Walking Dead”. Produkcja zdobyła nagrody w ramach: Emmy, Saturnów, People’s Choice, Satelity, MTV, Złotych Szpul, Two Cents TV, Critics’ Choice Television, Amerykańskiego Stowarzyszenia Montażystów, a także Amerykańskiego Instytutu Filmowego. Serial na Filmwebie ma notę 7,8 na 10.

Fabuła opowiada o grupie ludzi starających się przeżyć w świecie, gdzie panują zombie. Bohaterowie szukają schronienia, uciekając jak najdalej od bestii. Na czele grupy stoi Rick Grimes. Mężczyzna jest byłym policjantem, który wybudził się ze śpiączki. Grupa na każdym kroku mierzy się nie tylko ze strasznymi postaciami, ale także z ocalałymi, którzy również starają się, jak mogą, by uciec przed zombie. Czy bohaterom uda się pokonać krwiożercze bestie i czy znajdą bezpieczne schronienie?

Serial jest adaptacją komiksu o tym samym tytule. W produkcji wystąpili: Andrew Lincoln („To właśnie miłość”, „Kontra”), Laurie Holden („Silent Hill”, „Zawód: Amerykanin”), Norman Reedus („Święci z Bostonu”, „Blade: Wieczny łowca II”) oraz Melissa McBride („Ministranci”, „Mgła”).

Produkcja otrzymała nagrody w ramach: Złotych Globów, Emmy, Saturnów, Satelity, Złotych Szpul, TCA, Międzynarodowej Gildii Horroru, Amerykańskiego Stowarzyszenia Montażystów, Amerykańskiej Gildii Scenarzystów, Amerykańskiej Gildii Producentów Filmowych oraz Amerykańskiej Gildii Aktorów Filmowych. Propozycja posiada na Filmwebie 7,6 gwiazdki na 10.

Serial opowiada o 48 rozbitkach, którzy byli pasażerami lotu 815. Muszą wspólnie walczyć o przetrwanie. W każdym z odcinków pokazane są losy bohaterów, a także retrospekcje, które przedstawiają ich życie sprzed wypadku. Każda z postaci przedstawiona jest jako zagubiona nie tylko na wyspie, ale również w życiu duchowym, emocjonalnym czy rodzinnym. Jak na rozbitków wpłynie wyspa, na której będzie dane im żyć?

W produkcji wystąpili: Matthew Fox („World War Z”, „Bone Tomahawk”), Evangelina Lilly („Hobbit: Bitwa Pięciu Armii”, „Ant-Man”), Josh Holloway („Paranoja”, „Sabotaż”), a także Naveen Andrews („Grundhouse: Planet Terror”, „Sense8”).

Następną propozycją jest „Pozostawieni”, zdobywca nagród w ramach TCA oraz Critics’ Choice Television. Serial na Filmwebie otrzymał ocenę 7,4 na 10.

W fikcyjnym mieście Mapleton pewnego razu zniknęło aż 140 milionów ludzi. Obecni mieszkańcy wciąż odczuwają stratę i ciężko jest im się pogodzić z tym, co się wydarzyło. Pozostali bohaterowie będą musieli nauczyć się żyć w nowej dla nich rzeczywistości. Czy im się to uda?

Serial powstał na podstawie książki Toma Perrotty o tym samym tytule. W produkcji wystąpili: Justin Theroux („Sześć stóp pod ziemią”, „Joker”), Liv Tyler („Armagedon”, „Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia”), Janel Moloney („Ella i John”, „Prezydencki poker”) oraz Carrie Coon („Fargo”, „Avengers: Wojna bez granic”).

„12 małp” to serial, który ma na swoim koncie nagrodę w ramach Amerykańskiego Stowarzyszenia Operatorów Filmowych. Produkcja na Filmwebie posiada notę 7,0 na 10.

Serial rozpoczyna się w roku 2043, kiedy James Cole podróżuje w przeszłość za pomocą niebezpiecznych metod.

Cofa się do 2015 roku. Jego głównym celem podróży w czasie jest znalezienie źródła, które jest odpowiedzialne za uśmiercenie aż 93,6% populacji.

Główną rolę odegrał Aaron Stanford znany z produkcji „25. godzina”, „Debiutant” oraz „X-Men: Ostatni bastion”.

„Jurassic World: Obóz Kredowy” to kolejny, tym razem animowany serial podobny do „The 100”. Produkcja otrzymała nagrodę w ramach Annie, a na Filmwebie zdobyła notę 7,0 na 10.

Fanatyk dinozaurów Darius Bowman może odwiedzić Camp Cretaceous, który jest ekskluzywnym obozowiskiem tych zwierząt. Na miejscu poznaje: Bena, Yaz, Brooklynn oraz Sammy, którzy również są szczęśliwcami wybranymi do zapoznania się z tymi pięknymi terenami.

Pewnego dnia dinozaury uwalniają się ze swoich miejsc życia, a bohaterowie próbują wydostać się z obozu i walczą o przetrwanie.

Bohaterom głosu użyczyli: Jenna Ortega, Paul-Mikel Williams („O dziewczynce, która wierzyła w cuda”, „The Mustard Seed”), Sean Giambrone („Ralph Demolka w internecie”, „Sekretne życie zwierzaków domowych”), Kausar Mohammed („Dolina krzemowa”, „Mała”), Raini Rodriguez („Edukacja Grace”, „Bal maturalny”).

Następnym serialem w zestawieniu jest „Wrogie niebo”, który na Filmwebie otrzymał ocenę 6,8 na 10.

Serial opowiada o ludziach, którym udało się przetrwać po chaosie, jaki nastał po ataku na Ziemię. Bohaterowie muszą od teraz walczyć z istotami z kosmosu. Jedną z grup walki przed najeźdźcami jest Tom Mason, który stracił żonę po jednym z ataków kosmitów, a jego syn Ben został porwany. Zdeterminowany mężczyzna, chcąc odzyskać dziecko, wykorzystuje swoją wiedzę, jaką nabył w wojsku i staje do walki z obcymi.

W produkcji wystąpili: Noah Wyle („Bibliotekarz: Tajemnica włóczni”, „Ostry dyżur”), Moon Bloodgood („Zupełnie jak miłość”, „Terminator: Ocalenie”), Will Patton („Gliniarze z Brooklynu”, „Yellowstone”), Drew Roy („Sugar Mountain”, „Niezwyciężony Secretariat”) oraz Connor Jessup („American Crime”, „Potwór z szafy”).

„Terra Nova” to kolejny serial podobny do „The 100”. Produkcja na Filmwebie posiada 6,7 gwiazdki na 10.

Fabuła serialu toczy się w 2149 roku. Obecnemu życiu na ziemi grozi wyginięcie przez przeludnienie planety oraz zanieczyszczone powietrze. Pewnego dnia naukowcy odkrywają dziurę, która prowadzi do czaso-przestrzeni. Udać się przez nią można nawet 85 milionów lat wstecz. W mieście prowadzona jest loteria, która wyłoni zwycięzców, mogących przenieść się przez dziurę do równoległej rzeczywistości, zwanej Terra Nova. Wśród zwycięzców znajduje się rodzina Shannonów. Czy skorzysta z tej szansy?

W produkcji wystąpili: Jason O’Mara („Agenci T.A.R.C.Z.Y.”, „Kompania braci”), Shelley Conn („Bridgertonowie”, „Charlie i fabryka czekolady”), Landon Liboiron („Prawda czy wyzwanie”, „Szalony rok”), Naomi Scott („Power Rangers”, „Aladyn”), Alana Mansour („On the Ropes”) oraz Stephen Lang („Avatar”, „Wrogowie publiczni”).

Przedostatnią propozycją w zestawieniu jest „Zagubieni w kosmosie”, który na Filmwebie otrzymał notę 6,6 na 10.

Po uderzeniu w Ziemię niezidentyfikowanego obiektu grupa naukowców postanawia udać się na orbitę ziemską. Na miejscu chcą zbudować statek kosmiczny o nazwie „Śmiałek”. Na pokład statku wybiera się rodzina Robinsonów, która uzyskała pozytywny wynik w testach sprawnościowych. Czy bohaterom uda się skolonizować planetę Alfa Centauri i przy okazji zapewnić warunki do zamieszkania na niej przez ludzkość? To trzeba zobaczyć.

Serial jest adaptacją „Robinson szwajcarski”, którego autorem jest Johann David Wyss. W produkcji wystąpili: Molly Parker („Dziewięć kobiet”, „House of Cards”), Toby Stephens („13 godzin: Tajna misja w Benghazi”, „Piraci”), Maxwell Jenkins („Głowa rodziny”, „Reacher”), Taylor Russel („Escape Room”, „Do ostatniej kości”) oraz Mina Sundwall („Tytuł do praw”, „Dobre małżeństwo”).

„The Rain” to ostatnia propozycja podobna do „The 100”. Serial na Filmwebie posiada 5,9 gwiazdki na 10.

Fabuła opowiada o świecie, który jest opustoszały po epidemii wirusa przenoszonego poprzez deszcz. Duńskie rodzeństwo, które widz obserwuje w tym serialu opuszcza bunkier, odkrywając przy okazji straszną prawdę o ziemi.. Po czasie bohaterowie dołączają do grupy jedynych ocalałych w katastrofie wywołanej wirusem. Ruszają w podróż przez Skandynawię, szukając jakiegokolwiek śladu życia.

W produkcji wystąpili: Alba August („Młodość Astrid”, „zakładnicy z metra”), Lucas Lynggaard Tønnesen („Kobieta w klatce”, „1899”), Mikkel Boe Følsgaard („Kochanek królowej”, „Kasztanowy ludzik”), Lukas Løkken („En-To-Tre-Nu!”, „Nisser”) oraz Angela Bundalovic („København findes ikke”, „Kowbojka z Kopenhagi”).

