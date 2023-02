Seriale o miłości na Netflixie: 15 propozycji na romantyczny wieczór we dwoje

Seriale o miłości na Netflixie zdobyły ponad 100 nominacji do wielu nagród, w tym do Złotych Globów. Platforma oferuje tytuły love story w różnej konwencji: kostiumowe tak jak „Bridgertonowie”, z wątkiem kryminalnym jak „Jane the Virgin” czy klasyczne wyciskacze łez takie jak „Od zera” czy „Virgin River”.

Nasz ranking seriali o miłości na Netflixie został stworzony na podstawie dużej oglądalności oraz popularności wśród użytkowników tej platformy. Poznaj produkcje, które zostały nagrodzone licznymi nagrodami.

Pierwszą propozycją serialu o miłości na Netflixie jest ośmioodcinkowa produkcja dwóch kobiet, którymi są Nzingha Stewart oraz Dennie Gordon, „Od zera” (org. „From Scratch”). Fabuła powstała na bazie pamiętnika Tembi Lock, która razem z siostrą Atticą stworzyła scenariusz serialu.

Amy przyjeżdża w 2000 roku do Florencji, by studiować sztukę. Ojciec kobiety nie jest tym zachwycony, ponieważ chciałby, by została ona prawnikiem, tak samo jak on. Uważa jej pomysł na karierę za niepoważne hobby, które nie przyniesie jej pieniędzy i spokojnego życia. Nie zważając na opinię ojca, Amy rozkoszuje się miastem, które jest dla niej jak z bajki. Próbuje włoskich potraw, zachwyca się widokami oraz ludźmi. Pewnego dnia kobieta poznaje sycylijskiego szefa kuchni Lino. Para zakochuje się w sobie bez pamięci. Mężczyzna postanawia wyjechać wraz z ukochaną do jej rodzinnego Los Angeles, by żyć z nią po drugiej stronie Atlantyku. W Stanach, pierwotnie Lino nie jest zachwycony z lokalnego jedzenia oraz zwyczajów, ale wspólnie z Amy zaczyna budować szczęśliwy związek. Jednakże, gdy wszystko wydaje się iść po ich myśli, mężczyznę dopada ciężka choroba. Od teraz kobieta zostaje jego opiekunką oraz próbuje scalić obie, różniące się charakterami rodziny.

Produkcja ta uchodzi za jedną z najpiękniejszych, a zarazem najsmutniejszych historii na Netflixie. Na Filmwebie posiada notę w wysokości 7,6. Odtwórczyni roli Amy, Zoe Saldaña, znana jest z takich produkcji jak: „Avatar” czy „Avengers”.

„Trzy metry nad niebem” (org. „Summertime”) to drugi serial o miłości na Netflixie w naszym zestawieniu. W produkcji występuje wielu aktorów, którzy dopiero stawiają swoje pierwsze kroki na srebrnym ekranie.

Fabuła opowiada o nastolatkach Summer oraz Alessandro, którzy zakochują się w sobie podczas lata na włoskim wybrzeżu. Dziewczyna marzy o tym, aby uciec gdzieś daleko, jednakże zdaje sobie sprawę, że to dzięki niej rodzina trzyma się razem. Chłopak natomiast to buntownik, próbujący odzyskać kontrolę nad własnym życiem. Jest byłym mistrzem wyścigów motocyklowych. Mimo że nastolatkowie należą do różnych grup społecznych, to zaczynają czuć do siebie coś więcej i nie potrafią się przed tym uczuciem bronić. Wisząca w powietrzu miłość pary będzie miała swoje wzloty i upadki.

Serial w dużej mierze inspirowany był książką z 1992 roku o tym samym tytule autorstwa Federico Moccii, scenarzysty, włoskiego pisarza oraz reżysera. Trzeci sezon tej produkcji jest ostatnią serią historii.

„Bridgertonowie” to serial o miłości na Netflixie, którego historia oparta jest na powieściach autorstwa Julii Quinn. W rolę księcia Simona wcielił się Rege-Jean Page, który znany jest z produkcji, takich jak „Gray Man” czy „Korzenie”.

Najstarsza córka z rodziny Bridgertonów, Daphne wkracza na scenę małżeńską w Londynie. Kobieta chciałaby tak samo, jak jej rodzice znaleźć wybranka, którego obdarzy prawdziwym uczuciem. Wszystko idzie po jej myśli do czasu, gdy jej starszy brat Anthony odrzuca kolejnych kandydatów, którzy starają się o rękę bohaterki. Po tych odmowach, w popularnej gazecie lady Whistledown pojawiają się oszczerstwa na temat Daphne. Plotki dotykają również Simona, księcia Hastings, którego kobieta poznaje na jednym z przyjęć. Mężczyzna jest przyjacielem brata bohaterki. Książę nie ma zamiaru z nikim się wiązać, przez co uchodzi w społeczeństwie za zadeklarowanego kawalera. Oboje uświadamiają sobie, że są w podobnym położeniu, więc wpadają na pewien pomysł. Wyśmiewana para postanawia zawiązać pakt, który okazuje się nie iść po ich myśli.

Produkcja ta zdobyła wiele nagród, a są to między innymi: Czarne Szpule - Telewizyjne, Amerykańska Gildia Charakteryzatorów, MTV oraz EMMY oraz nominacji do Satelity, BAFTA TV, GRAMMY, IFTA, TCA i wielu innych.

Serial „Dziewicza Rzeka” (org. „Virgin River”) to ekranizacja książek z cyklu „Słońce po burzy” autorki Robyn Carr. Produkcja ma swoją kontynuację i pod koniec 2023 roku ma wyjść kolejny, piąty sezon serialu. Na Filmwebie może pochwalić się notą 6,7 na 10.

Melinda Monroe przeprowadza się z Los Angeles do kalifornijskiego miasteczka po stracie męża. Pragnie uciec od złych wspomnień, które prześladują ją w poprzednim mieście. Prowincja oczami kobiety nie jest taka, jak zakładała. Ludzie, których Melinda spotyka na swojej drodze, odmienią na zawsze jej spojrzenie na dotychczasowe związki. Bohaterka poznaje również pielęgniarkę, z którą szybko się zaprzyjaźnia. Mieszkańcy tutejszego miasteczka mają wiele swoich dziwactw, do których Melinda będzie musiała się przystosować. Pewnego razu, gdy miłość zapuka do jej drzwi, będzie musiała uczyć się życia na nowo. Łatwo jednak jej nie będzie, gdyż wybrankiem kobiety będzie Jack, właściciel baru, który jednocześnie jest byłym żołnierzem marine.

Odtwórczynią roli głównej bohaterki jest Alexandra Breckenridge, która znana jest z innych, romantycznych produkcji, takich jak „Gwiazdkowe marzenia” czy „Love in Store”.

Kolejną z propozycji seriali o miłości na Netfixie jest „Jane Dziewica” (org. „Jane The Virgin”). Produkcja ta dostała wiele nominacji oraz nagród, takich jak Teen Choice, People’s Choice czy Złote Globy. Na Filmwebie posiada notę 7,5 gwiazdki na 10.

Jane jest 23-letnią, inteligentną oraz religijną studentką finansów i rachunkowości. Przysięga sobie, że zachowa cnotę aż do ślubu. Kobieta pracuje w hotelu jako kelnerka. Pewnego razu podczas wizyty kontrolnej, przez przypadek zostaje sztucznie zapłodniona przez swojego lekarza. Wychodzi na jaw, że zaszła w ciążę z mężczyzną, w którym niegdyś się podkochiwała. By tego było mało, okazuje się, że ten przypadkowy zabieg wykonuje siostra wspomnianego mężczyzny. Przez ten niecodzienny błąd, życie Jane zmienia się diametralnie. Sytuacja, w której bohaterka się znalazła, dodatkowo komplikuje jej stosunki z partnerem Michaelem. Kogo docelowo wybierze dziewczyna i co dalej stanie się z jej dzieckiem?

Produkcję stworzyła Jennie Snyder Urman. Na podstawie serialu opublikowana została przez Simon & Schuster książka „Padający śnieg”, który ukazała się w 2017 roku. Jest to powieść, którą główna bohaterka opisuje w serialu.

„Valeria” to serial o miłości na Netflixie, który powstał na podstawie książki „W butach Valerii” autorki Elisabeth Benawent. Platforma streamingowa oficjalnie nie potwierdziła kontynuacji opowieści, która toczy się w dwóch sezonach.

Valeria jest pisarką, która odczuwa kryzys twórczy po wygranej w konkursie na opowiadanie. Ponadto kobieta dostała propozycję wydania swojej własnej książki. Sen z powiek przysparza jej również fakt, że przeżywa dodatkowy kryzys w małżeństwie. Bohaterka może liczyć na swoje trzy najlepsze przyjaciółki – Carmen, Neree oraz Lolę. Lola romansuje z żonatym mężczyzną, twierdząc, że jest to dla niej najlepsze wyjście. Nerea nie może znaleźć dziewczyny, a dodatkowo boi się powiedzieć rodzicom o swojej orientacji. Za to trzecia z nich, Carmen, podkochuje się w koledze. Dziewczyny wspierają Valerię w trudnych dla niej chwilach, dzieląc się z nią swoimi codziennymi przygodami.

Dianę Gómez, odtwórczynię głównej roli możesz znać z wielu hiszpańskich produkcji, takich jak „45 RPM” czy „Nadejdzie dzień”. Serial „Valeria” jest jednym z ostatnich obecnie tytułów aktorki, w którym zagrała. Polecamy ci także hiszpańskie seriale, w których zebrałyśmy produkcje o różnych gatunkach!

Produkcja „SEKS/ŻYCIE” („SEX/LIFE”) została nakręcona na podstawie prawdziwych wydarzeń, a konkretniej na „44 Chapters About Men”, którego autorką jest BB Easton. Główna bohaterka podobnie jak pisarka opisuje swoje dawne życie w pamiętniku, a historia kobiet jest do siebie bardzo podobna.

Billie jest rozdarta między rolą oddanej żony a wyzwolonej kobiety, którą niegdyś była. Bohaterka jest zwyczajną matką oraz żoną mieszkającą razem z rodziną na przedmieściach. Kobieta, zanim poznała swojego męża Coopera, prowadziła nadzwyczaj szalone życie. Razem z przyjaciółką Sashą mieszkała podczas nastoletnich lat w Nowym Jorku, jednocześnie imprezując i pracując. Wyczerpana opieką nad swoimi małymi dziećmi, Billie zaczyna spisywać swoje przemyślenia w pamiętniku, w którym fantazjuje na temat swojego byłego chłopaka Brada. Kobieta coraz mocniej zaczyna zastanawiać się nad sensem swojego życia. W najmniej oczekiwanym dla niej momencie dziennik znajduje jej mąż. Bohaterka będzie musiała wybrać między poukładanym życiem a dozą szaleństwa.

Produkcja prawdopodobnie będzie miała swoją kontynuację, lecz nie podana jest konkretna data premiery drugiego sezonu.

Ostatnią z propozycji seriali o miłości na Netflixie jest „Plan na miłość” (org. „Plan Coeur”). Odtwórczynią głównej roli jest Zita Hanrot, znana z produkcji „Szkolne życie” czy „Czerwona ziemia”.

Elsa nie dość, że nie ma szczęścia w miłości, to dodatkowo nie potrafi pozbierać się po odejściu partnera. Trzydziestoletnia już kobieta uważa całe swoje życie za porażkę. Po rozstaniu z Maxem musiała zamieszkać u ojca. Nie pociesza ją również fakt, że wszyscy jej bliscy mają już poukładane życie. Bohaterka ma dwie najlepsze przyjaciółki, którymi są Emilie oraz Charlotte. Kobiety wspierają ją tak, jak tylko mogą. Pewnego dnia jedna z nich wpada na pomysł wynajęcia Elsie mężczyzny do towarzystwa, który zrobi co w swojej mocy, by kobieta na nowo uwierzyła w miłość.

Zapoznaj się również z innymi serialami o miłości na Netflixie, które podobnie jak poprzednie, są popularne wśród użytkowników platformy: