Anna Mucha chętnie dzieli się z fanami swoim życiem za pośrednictwem Instagrama. Na profilu gwiazdy znajdziemy zdjęcia i nagrania nie tylko związane z jej działalnością zawodową, ale także urywki z jej życia prywatnego. Tym razem aktorka podzieliła się naprawdę gorącym zdjęciem, które rozpaliło fanów do czerwoności. Tylko spójrzcie na ten dekolt w jej kreacji!

Anna Mucha w zjawiskowej kreacji zachwyciła fanów. Co za dekolt!

Anna Mucha to jedna z najbardziej lubianych polskich aktorek. Gwiazda ma grono fanów, które na bieżąco śledzi jej losy m.in. na Instagramie. A jest ich naprawdę sporo, bo aktorka zgromadziła na swoim profilu już blisko 1 mln obserwatorów! Internauci cenią ją za szczerość, pozytywne nastawienie do życia i naturalność. Anna Mucha potrafi też nieźle zaskakiwać swoich fanów - tym razem postanowiła pokazać się im w naprawdę odważnej kreacji. Ten dekolt do pępka robi wrażenie. Sami zobaczcie!

Anna Mucha Instagram/Anna Mucha

Pod nowym zdjęciem Anny Muchy znalazł się również pełen refleksji wpis. Gwiazda przyznała wprost, że ostatnio sporo się u niej działo i niestety były to też momenty, kiedy "pobierała lekcje" od życia. Na szczęście aktorka nie traci optymizmu i pozytywnie patrzy na to, co przed nią.

Nie zawsze się wygrywa, czasem pobiera się lekcje. Sporo się u mnie ostatnio dzieje… i niechętnie, ale muszę się przyznać, że bywały momenty, kiedy ,,pobierałam lekcje'' Ale z drugiej strony cieszę się na to, co przede mną (Wami!). (...) A Ty? Jak się ,,podnosisz''? - napisała Anna Mucha

Anna Mucha fot. Piętka Mieszko/AKPA

Pod nowym postem szybko pojawiło się mnóstwo ciepłych słów od fanów. Jedni odnosili się do jej refleksyjnego wpisu, drudzy zachwycali pięknym i odważnym zdjęciem, które opublikowała.

Przepiękna kobieta

Ogień

Jesteś piękna. Mi trudno przychodzi otrząsanie się, ale jak już to zrobię, to góry przenoszę

Uwielbiam. Ania jesteś jedyna w swoim rodzaju i najlepsza - zachwycają się fani

A Wy, śledzicie na bieżąco losy Anny Muchy? Lubicie zaglądać na jej profil na Instagramie?