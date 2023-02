Seriale o duchach: TOP 15 propozycji z wysoką notą na Filmwebie!

Seriale o duchach, które zebrałyśmy w naszym zestawieniu, posiadają wysokie noty na Filmwebie oraz wiele nominacji i nagród: Złota Szpula, Emmy, Teen Choice i wiele innych. Doświadczysz paranormalnych zjawisk w „Egzorcyście”, przeniesiesz się do historii z 1977 roku w „Duchach z Enfield” lub poznasz historię nastoletniej czarownicy w „Chilling Adventures of Sabrina”.

Nasze propozycje seriali o duchach mają notę od 6 w górę, jeśli chodzi o oceny na Filmwebie. Poznaj tytuły, które zdobyły uznanie nie tylko widzów, ale i krytyków.

Spis treści:

Seriale o duchach zaczniemy tytułem „Poza rzeczywistością” (org. „Beyond Reality”). Produkcja ta pochwalić się może notą na Filmwebie w wysokości 7,7 na 10, a w 1992 roku zdobyła Złotą Szpulę za najlepszy montaż dźwięku.

Fabuła opowiada o dwójce uniwersyteckich pracowników, którzy badają zjawiska nadprzyrodzone. By badania szły im sprawnie, spotykają się z ludźmi, którzy doświadczyli różnych, dziwnych mocy. Po czasie mężczyźni przekonają się na własnej skórze, z jakimi rzeczami będzie dane się im zetknąć. Bohaterowie staną na wysokości zadania, by pomóc ludziom w potrzebie oraz przede wszystkim, by przetrwać.

Za reżyserię tego kanadyjsko-amerykańskiego serialu o duchach odpowiada Allan Kroeker, twórca takich produkcji, jak „Plotkara”, „Nie z tego świata”, czy „Czarodziejki”.

Drugą propozycją serialu o duchach jest „Ghul” (org. „Ghoul”). W rolę głównej bohaterki wcieliła się Radhika Apte, zdobywczyni nominacji do Międzynarodowego Emmy oraz Międzynarodowej Indyjskiej Akademii Filmowej. Znana jest z produkcji „Opowieści o pożądaniu” czy „Sacred Games”.

Nina Rahim to młoda kobieta, która pracuje dla rządu. Specjalizuje się w zaawansowanych przesłuchaniach. W pracę wkręca się tak mocno, że potrafi nawet wydać swojego ojca odpowiednim służbom, ponieważ ten uczył studentów materiału spoza podręcznika. Po tych wydarzeniach kobieta trafia do jednostki, w której przesłuchiwani są groźniejsi przestępcy niż ci, z którymi miała dotąd styczność. Ninie w pracy nie pomaga fakt, że pracują z nią uprzedzeni ludzie ze względu na jej wyznanie oraz pochodzenie. Dodatkowo przełożona bohaterki ma co do niej spore wątpliwości, z czym nie kryje się przed dowodzącym Sunilem Dacunha.

Na Filmwebie ten serial o duchach posiada z notę 6,3 na 10.

Kolejną z propozycji serialu o duchach jest „Anioł ciemności” (org. „Angel”), który jest spin-offem produkcji „Buffy: Postrach wampirów”. Produkcja ta zebrała nagrody w Międzynarodowej Gildii Honoru oraz 6 Saturnów, a także nominacje do Hugo, Złotych Szpuli czy Emmy. Serial pochwalić się może wysoką notą na Filmwebie, która wynosi 8,2 na 10.

Główny bohater Angel wyjeżdża z Sunnydale i chce odkupić swoje winy za zbrodnie, których dokonał jako Angelus. Przez dwa stulecia jako wampir siał spustoszenie oraz śmierć. Rzucono na niego klątwę, która przywróciła mu duszę. Porzuca swoją miłość Buffy i wyjeżdża do Los Angeles. Wraz z przyjaciółmi Cordelią, Doylem oraz panią detektyw Kate Lockley, zakładają agencję detektywistyczną, w której wyszukują nowych klientów poprzez wizje Doyle’a.

W rolę głównego bohatera wcielił się David Boreanaz, znany z takich produkcji jak wspomniany wcześniej „Buffy: Postrach wampirów”, „Kości” czy „Walentynki”.

„Nie z tego świata” (org. „Supernatural”) to kolejna propozycja serialu o duchach, który zdobył nagrodę Critics’ Choice Super Awards, 3 nagrody Teen Choice oraz 9 Kryształowych Statuetek People’s Choice. Na Filmwebie posiada notę w wysokości 8,1 na 10.

Sam i Dean Winchester to bracia, którzy stracili matkę w dzieciństwie. Nad ich wychowaniem czuwał ojciec, który wpajał im, że poradzą sobie z każdym potworem, który żyje na tej Ziemi. Mężczyźni jednak dorośli i każdy z nich chciał iść własną drogą. Sam chciałby żyć spokojnie oraz pragnie studiować prawo. Udaje mu się to, jednak po czasie zjawia się u niego jego starszy brat Dean, informując go, że ich ojciec zniknął. Bracia postanawiają wspólnie zebrać siły, by go odszukać oraz ścigać to, na co ich tata polował.

„Nie z tego świata” jest produkcją, która bazuje na oryginalnym scenariuszu. W USA wydanych zostało kilka książek zainspirowanych tą fabułą, lecz żadna nie dotarła do Polski.

Kolejną z propozycji seriali o duchach jest „Egzorcysta” (org. „The Exorcist”). Produkcja dostała w 2017 roku 3 nominacje, między innymi do Amerykańskiego Stowarzyszenia Operatorów Filmowych, People’s Choice oraz do Saturnów.

Angela Rance podejrzewa, że w jej domu dzieje się coś niedobrego. Twierdzi, że jej rodzinę opętały demony. Kobiecie śnią się okropne koszmary, natomiast jej mąż Henry zaczyna tracić zmysły. Małżeństwo ma dwie córki: starszą Kat, która całe dnie spędza w czterech ścianach swojego pokoju oraz młodszą Casey, która słyszy dziwne odgłosy ze ścian domu. Zmęczona i jednocześnie zdesperowana kobieta prosi o pomoc dwóch egzorcystów Marcusa Brennana oraz Tomasa Ortegę, którzy postarają się wypędzić złe moce z domu rodziny Rance’ów.

Produkcja jest adaptacją powieści o takim samym tytule autorstwa Williama Petera Blatty’ego. „Egzorcysta” na Filmwebie posiada notę 7,6 na 10.

„Mrożące krew w żyłach przygody Sabriny” (org. „Chilling Adventures of Sabrina”) to kolejna z propozycji serialu o duchach, który na Filmwebie posiada 7,2 gwiazdki na 10. Produkcja otrzymała aż 9 nominacji do takich nagród jak MTV, Kids Choice, Teen Choice, People’s Choice oraz Saturny.

Nastoletnia Sabrina Spellman, pomimo swoich magicznych zdolności oraz rodowodu, stara się być jak jej rówieśnicy, czyli żyć normalnym życiem. Ma chłopaka oraz przyjaciół i uczęszcza do szkoły, lecz, im bardziej zbliża się do dorosłości, tym jest jeszcze gorzej. Nastolatka musi zmagać się ze swoją naturą pół-człowieka i pół-czarownicy, jednocześnie przeciwstawić się złym mocom, które zagrażają jej oraz jej rodzinie i całemu światu. Pewnego dnia Sabrina staje przed ciężkim wyborem, gdyż musi opuścić swoich najbliższych i walczyć ze złem.

„Chilling Adventures of Sabrina” to adaptacja komiksu o takim samym tytule. Wcześniej, w latach 90. dużą popularnością cieszył się amerykański sitcom „Sabrina, nastoletnia czarownica”, wpasowujący się w serial dla młodzieży.

Serial o duchach „Duchy z Enfield” (org. „The Enfield Haunting”) zdobył 2 nominacje do BAFTA TV oraz nagrodę za najlepszy dźwięk w fabule. Na Filmwebie produkcja posiada 6,4 gwiazdki na 10.

Akcja serialu toczy się w roku 1977 podczas jesieni. Peggy Hodgson pewnej nocy słyszy niepokojące dla niej dźwięki. By dowiedzieć się, skąd dobiega hałas, kobieta udaje się na górę swojego domu. Dzieci Peggy, Margaret oraz Janet opowiadają jej historię o komodzie, która w niewytłumaczony przez nikogo sposób sama się przesunęła. Śledztwa w tej sprawie podejmuje się specjalista badający zjawiska nadprzyrodzone, Maurice Grosse, który dostaje zgłoszenie od zaniepokojonej rodziny. Pomaga mu doświadczony badacz paranormalnych zjawisk, Guy Lyon Playfair. Początkowo mężczyźni są dosyć sceptyczni, jednakże starają się rozwiązać zagadkę tych wydarzeń oraz chcą pomóc córce kobiety, Janet, która dosyć mocno odczuwa obecność ducha.

Ten serial o duchach oparty jest na prawdziwych wydarzeniach. Guy Lyon Playfair opisał je w książce „This House is Haunted”.

„Napiętnowany” (org. „Haunted”) to już przedostatnia propozycja serialu o duchach. Ta jednosezonowa produkcja nie ma na koncie żadnych nagród oraz nominacji, ale pochwalić się może notą 7,2 na 10 na Filmwebie.

Frank Taylor jest policyjnym detektywem z problemami małżeńskimi. Pewnego dnia zostaje porwany jego małoletni syn Kevin oraz niania chłopca. Zdesperowany i żądny sprawiedliwości mężczyzna próbuje na własną rękę odnaleźć swoje dziecko. Udaje mu się znaleźć porywacza, Simona, którego zabija, a sam zostaje ranny. Frank zostaje przewieziony do szpitala, w którym odkrywa, że opętały go duchy. Mężczyzna po wyjściu postanawia kontynuować swoją pracę, jednocześnie otrzymując ciekawe wiadomości od dusz zmarłych ludzi.

Produkcja ta bazuje na doświadczeniach paranormalnych, które pozwalają wczuć się w spostrzeżenia osób, które były świadkami niewyjaśnionych zdarzeń. W rolę detektywa Franka Taylora wciela się Matthew Fox, znany z „Last Light” czy „Bone Tomahawk”.

„Nancy Drew” to ostatnia z propozycji seriali o duchach. W rolę tytułowej bohaterki wcieliła się Kennedy McMann, która wystąpiła również w filmie „This Is Not A Love Letter”. Produkcja na Filmwebie uplasowała się z notą 6,5 na 10.

Nancy Drew to osiemnastolatka, która opuszcza swoje rodzinne miasteczko, aby rozpocząć całkiem nowe życie w college’u. Pech chciał, że dziewczyna jest świadkiem zbrodni wraz z czworgiem swoich znajomych. Bohaterka staje się od teraz jedną z podejrzanych całego zajścia. Paczka przyjaciół postanawia na własną rękę znaleźć sprawcę, która popełniła zabójstwo.

Jeśli chcesz poznać więcej historii i seriali o duchach, a nadprzyrodzone moce to coś, co ogląda ci się najlepiej, to zapoznaj się jeszcze z kilkoma tytułami ciekawych produkcji: