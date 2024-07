Misty green – zielona herbata, nazywana cierpliwą: parzenie, podawanie, zastosowanie w kosmetykach

Misty green nazywana jest „cierpliwą herbatą”. Oznacza to, że łatwo ją zaparzyć i trudno o zepsucie jej smaku, nawet, jeśli będzie się ją parzyć dłużej jest zalecane. To odmiana zielonej herbaty o lekko słodkim smaku i orzeźwiającym zapachu. Susz można parzyć kilkakrotnie, dodając do wywaru np. plastry ulubionych owoców cytrusowych. Misty green jest łatwa w zaparzaniu. Herbata dobrze smakuje zarówno podana na gorąco, jak i na zimno. Na bazie zielonej herbaty powstają kremy przeciwzmarszczkowe, szampony do tłustych włosów oraz toniki i mleczka do cery trądzikowej.