Marka Teaology znalazła na to sposób ze swoją nową linią produktową: KOMBUCHA TEA

Teaology, to innowacyjna włoska marka „made in Italy”, która łączy w sobie naturalność, miłość do kosmetyków i profesjonalnej pielęgnacji skóry oraz wciąż popularny trend SkinFood. Koncept marki opiera się na opatentowanej technologii Tea Infusion Skincare polegającej na zastąpieniu wody w produktach destylowanym naparem z herbaty. Woda w kosmetykach działa jak rozpuszczalnik zmniejszając wchłanianie się składników aktywnych w skórę. W tym samym czasie herbata zawarta we wszystkich kosmetykach Teaology wzmacnia składniki aktywne w produktach, dzięki zawartości katechin, teobrominy, taniny, witamin: C, A, i z grupy B, K, E oraz kofeiny i składników mineralnych.

W produktach Teaology znajdziemy mocną dawkę składników antyoksydacyjnych, silnych substancji regenerujących i nawilżających. Dzięki wykorzystaniu składników z surowców odnawialnych i składników naturalnych Teaology jest marką Clean Beauty o minimalnych wartościach składników naturalnych na poziomie 90%. Dlaczego nie 100%? Kosmetyki w 100% naturalne mogą powodować reakcje alergiczne. Wszystkie kosmetyki Teaology są testowane dermatologicznie i klinicznie, więc mamy pewność, że formuły są bezpieczne i aktywne.

Mat. prasowe

Prawdziwy eliksir długowieczności – kombucha. Czym jest? To sfermentowany napój herbaciany, który narodził się dwa tysiące lat temu w Azji. Przetrwał do dziś, zyskując coraz większą popularność ze względu na swoje właściwości: bogactwo probiotyków, antyoksydantów, polifenoli i witamin z grupy B. A jak powstaje kombucha? Połączenie liści herbacianych (herbaty czarnej lub zielonej) oraz kultur bakterii drożdży zwanych SCOBY (akronim od: Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast). Kombucha, to wyjątkowo skuteczny napój, który pomaga wspierać odporność organizmu.

Legenda głosi, że w V w. p.n.e. koreański doktor Kombu-ha-chimu-kami-ki-mu, lepiej znany jako dr Kombu, został wezwany przez umierającego japońskiego cesarza aby go uzdrowić. Dr Kombu przygotował eliksir, po zażyciu którego cesarz niespodziewanie ozdrowiał. Wyjątkowa moc naparu z herbaty (chińskie „cha”) dr Kombu została upamiętniona po tym wydarzeniu. Stąd ponoć pochodzi nazwa Kombu-Cha. Mówi się również, że Kombucha była stosowana w X w jako eliksir przez japońskich samurajów. Był to napój, który rzekomo pili przed każdą walką gdyż sprawiał, że stawali się silniejsi i sprytniejsi.

Ilości mitów, legend i przypowieści o kombuchy (tak jak o herbacie) zawieszonych w czasie – nie sposób zliczyć. To co je jednak łączy, to właściwości „uzdrawiające”, które w dzisiejszych czasach można udowodnić dzięki badaniom naukowym.

Jak właściwie działa kombucha w kosmetykach? Przede wszystkim rewitalizuje skórę, działa przeciwzmarszczkowo i rozświetla. Dodatkowo pomaga przywrócić równowagę mikrobiomu skóry.

W nowej linii produktowej Teaology znajdziemy idealną równowagę i synergię trzech najważniejszych składników dla odpowiedniej rewitalizacji skóry i działania naprawczego: kombucha, epigalokatechiny (EGCG) i napar z czarnej herbaty. Każdy listek herbaty zawiera do 30% katechin, najsilniejszego składnika przeciwutleniającego występującego w przyrodzie: 25 razy skuteczniejszego niż witaminy C i E. EGCG (EpigalloCatechinGallate), to jedna z najaktywniejszych cząsteczek herbaty. Ma udowodnione działanie przeciwzapalne, zapobiega tworzeniu się zmarszczek. Napar (destylat) z organicznej czarnej herbaty połączony z bio-fermentowaną kombuchą i epigallokatechinami ma zwiększoną skuteczność antyoksydacyjną i działa aktywnie na skórę, zastępując wodę w składzie kosmetyków.

W linii znajdziemy: krem do twarzy (50 ml), refil kremu do twarzy (50 ml) i krem pod oczy (15 ml).

KOMBUCHA TEA REVITALIZING FACE CREAM – krem do twarzy

Napar z czarnej herbaty, ekstrakt z Kombuchy+ EGCG. Nawilża, działa antyoksydacyjnie.

Delikatna konsystencja wzbogacona o napar z czarnej herbaty, sfermentowany organiczny ekstrakt z Kombuchy i EGCG. Kombucha widocznie poprawia jakość skóry, rozjaśniając cerę, ujędrniając ją i regenerując dzięki działaniu lipoliftingującemu. Epigallokatechiny (EGCG) zwiększają odporność skóry, pozostawiając ją niesamowicie gładką i stonowaną. Destylat z czarnej herbaty chroni przed stresem antyoksydacyjnym i starzeniem się skóry.

Składniki aktywne:

Napar z czarnej herbaty: naturalne źródło katechin, witamin, minerałów i kofeiny; przeciwdziała zanieczyszczeniom (skuteczność potwierdzona klinicznie)

Ekstrakt z kombuchy (probiotyk):pomaga przywrócić idealną równowagę mikrobiomu skóry. Rewitalizujące działanie wynika z reaktywacji układu odpornościowego i metabolizmu; działa jako naturalny i błyskawiczny wypełniacz; ma silne działanie tonizujące, antyoksydacyjne.

Epigallokatechiny, to ważny składnik polifenoli zawarty w herbacie. Polifenole, to silne przeciwutleniacze, które neutralizują wolne rodniki zapobiegając w ten sposób uszkodzeniom komórek.

Kwas hialuronowy: zapewnia skórze odpowiednie nawilżenie i witalność

Masło Shea: regeneruje i łagodzi tkanki skóry

Mat. prasowe

KOMBUCHA TEA REVITALIZING FACE CREAM – refil kremu do twarzy

Kolejnym krokiem marki Teaology do zmniejszenia niekorzystnego wpływu na środowisko i zmniejszenia produkcji plastiku w opakowaniach jest wymienny wkład do kremu, który można kupić osobno. Szklany słoiczek z miejscem na wkład staje się jeszcze bardziej ekologiczny, dzięki możliwości uzupełniania zawartości. Jednocześnie daje to większe możliwości właściwej segregacji odpadów – po zużyciu kremu, każdy z elementów można zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami segregacji odpadów. Mechanizm wyciągnięcia wkładu i zastąpienia go nowym jest bardzo prosty.

Krem do twarzy i refil ma w swoim składzie 98% składników pochodzenia naturalnego.

Mat. prasowe

KOMBUCHA TEA REVITALIZING EYE CREAM – krem pod oczy

Napar z czarnej herbaty, ekstrakt z Kombuchy+ EGCG. Rozświetlenie, wygładzenie, wypełnienie

Bogaty, świeży krem o żelowej konsystencji i intensywnym żółtym kolorze, który błyskawicznie minimalizuje objawy zmęczenia i cienie pod oczami. Wyjątkowe połączenie Kombuchy, fermentowanej czarnej herbaty bogatej w prebiotyki z epigallokatechinami i kofeiną. Poprawia ton skóry i zwiększa jej elastyczność, dla widocznego od razu naturalnego efektu wypełnienia.

Składniki aktywne:

Napar z czarnej herbaty: naturalne źródło katechin, witamin, minerałów i kofeiny; przeciwdziała zanieczyszczeniom (skuteczność potwierdzona klinicznie)

Ekstrakt z Kombuchy (probiotyk): pomaga przywrócić idealną równowagę mikrobiomu skóry. Rewitalizujące działanie wynika z reaktywacji układu odpornościowego i metabolizmu; działa jako naturalny i błyskawiczny wypełniacz; ma silne działanie tonizujące, antyoksydacyjne.

Epigallokatechiny: to ważny składnik polifenoli zawarty w herbacie; polifenole to silne przeciwutleniacze, które neutralizują wolne rodniki zapobiegając w ten sposób uszkodzeniom komórek

Mieszanka orientalnych herbat: mieszanka 6 różnych rodzajów herbat, o udowodnionym klinicznie działaniu, które zmniejszają widoczność zmarszczek i oznak starzenia się skóry

Niacynamidy: rodzaj witaminy B3, która poprawia jakość skóry, dzięki zmniejszeniu podrażnień i stanów zapalnych

Kofeina: eliminuje worki pod oczami i cienie; pobudza mikrokrążenie

Krem pod oczy ma w swoim składzie 98% składników pochodzenia naturalnego.

Mat. prasowe

Wyjątkowe właściwości kombuchy sprawiają, że kosmetyki z tym składnikiem mają niezastąpione działanie na naszą skórę. Rewitalizacja, nawilżenie, wzmocnienie mikrobiomu – to tylko kilka z właściwości eliksiru miłości jakimi jest linia Kombucha Tea od Teaology. Niezależnie czy ty lubisz pić kombuchę, twoja skóra się w niej zakocha.

Nowe produkty z linii Kombucha Tea dostępne są w sklepach drogerii Hebe online oraz w oficjalnym sklepie internetowym marki teaology.pl.