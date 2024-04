Co to był za wieczór! We wtorek 9 kwietnia odbyła się XIV Gala Kosmetyk Wszech Czasów serwisu Wizaż.pl w hotelu InterContinental w Warszawie. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń na rynku beauty w Polsce, podczas którego nagradzane są najlepiej ocenione produkty przez wyjątkową społeczność Wizażanek. Prezentujemy najważniejsze momenty z gali!

Trio prowadzących galę KWC olśniewało

Gala zgromadziła kilkuset wyjątkowych gości, którzy o 19:30 zasiedli w sali konferencyjnej, by oklaskiwać zwycięzców tegorocznej nagrody KWC. Wydarzenie poprowadziły trzy piękne kobiety: znana i lubiana przez wszystkich prezenterka telewizyjna i dziennikarka Gabi Drzewiecka, Anna Rucińska - Head of Burda Beauty Center & Communities oraz Agnieszka Rowicka - redaktor naczelna serwisu Wizaż.pl.

Agnieszka w tej roli wystąpiła po raz pierwszy, zastępując dotychczasową redaktor naczelną Anetę Wikariak. I musimy jej to przyznać - zadebiutowała w wielkim stylu! Jej kreacja od Roberta Czerwika była zdecydowanie jedną z najczęściej komplementowanych tego wieczoru.

Po przywitaniu naszych gości panie przeszły płynnie do prezentacji nagrodzonych. A nieco ich było! W tym roku laureatami zostało ponad 70 produktów kosmetycznych w niemal 10 kategoriach! Każdy z nich spełnił restrykcyjne wytyczne, czyli ocenę minimum 4,0 i 100 recenzji w bazie KWC.

Laureaci i goście gali Kosmetyk Wszech Czasów 2024 licznie dopisali

Reprezentacje marek, których produkty otrzymały statuetkę KWC, dotarły niemal w komplecie! Wszyscy z uśmiechem odbierali nagrody z rąk Agnieszki i Ani, pozując do zdjęć fotoreporterom. W jednej z kategorii statuetkę odebrał nawet sam produkt! Mowa o serum z trahelozą od Basiclab, które skradło show.

Rozstrzygnęliśmy również nasz plebiscyt na Influencera Roku 2024, w którym to internauci oddawali swoje głosy na ulubionych twórców internetowych. Główną nagrodę i tytuł otrzymała Karolina Zajas. Influencerką Roku w kategorii Lifestyle została Karolina Cichocka, w kategorii Make-up Weronika Białek, w kategorii SkinCare - Agnieszka Dziarnowska, a w kategorii Hair - Julia Kubik, która niestety nie mogła być obecna na gali.

Poznaliśmy też naszą Ambasadorkę Roku 2024, czyli Katarzynę Jaworską, w bazie KWC znaną pod nickiem kasia489. Kasia jest z nami już 13 lat, ma na koncie ponad tysiąc recenzji i 30 tys. ocen od innych Wizażanek! Chociaż nie mogła dotrzeć na naszą galę, nagrała dla zgromadzonych krótkie podziękowania.

Po oficjalnym wręczeniu nagród nasi laureaci chętnie fotografowali się na ściance i pozowali z kryształowymi statuetkami. Uśmiechom i okrzykom radości niemal nie było końca!

Poniżej przedstawiamy pełną listę laureatów nagród KWC 2024 we wszystkich kategoriach:

PIELĘGNACJA TWARZY - KREMY DO TWARZY I POD OCZY

FaceBoom, Skin Dopamine, Silnie nawilżający krem do twarzy SPF 50

Eveline Cosmetics, Vitamin C 3x Action, Nawilżająco ochronny krem do twarzy na dzień SPF 50

Bielenda Professional, Vitalize, Krem dermorewitalizujący z peptydem miedzi i polinukleotydami

Lancôme, Rénergie H.P.N. 300 - Peptide Cream, Liftingujący i przeciwzmarszczkowy krem na dzień

Eau Thermale Avène, Hyaluron Activ B3, Multiintensywny krem na noc z niacynamidem

Neutrogena®, Retinol Boost, Przeciwstarzeniowy krem na noc

Floslek, stopNaczynka, Krem-maska regenerujący z hesperydyną na noc

Iwostin, Age Lift, Krem pod oczy

La Roche-Posay, Hyalu B5 Eye Serum, Przeciwzmarszczkowe serum do skóry okolic oczu

SAMARITÉ, Divine Skin Perfector SPF 50, Krem upiększająco-ochronny do twarzy i pod oczy

PIELĘGNACJA TWARZY - PEELINGI I PRODUKTY DO DEMAKIJAŻU

bebeauty, Hyaluronic Acid Micellar Water, Płyn micelarny

Bioderma, Sensibio Micellar Cleansing Oil, Olejek micelarny

Eucerin, DermoPure, Żel oczyszczający do twarzy i ciała

Yope, Skin Progress, Acidofilny żel myjący do twarzy

Oxygenetic, Acid Peel AHA + PHA, Przeciwstarzeniowy peeling kwasowy

PIELĘGNACJA TWARZY - SERUM I MASECZKI

AA, AA LAAB, Skoncentrowane serum-ampułka

Bielenda, Skin Clinic Professional CERAMIDY, Serum odbudowująco-odżywcze

Laboratorium Kosmetyczne AVA, Aktywne Peptydy, Serum redukujące zmarszczki mimiczne

CeraVe, Nawilżające Serum z Kwasem Hialuronowym

BasicLab Dermocosmetics, Serum z 10% trehalozą i 5% peptydem Nawilżenie i Wypełnienie

Institut Esthederm, Age Proteom, Advanced Serum

Soraya, I Love Serum, Serum normalizujące do cery tłustej i mieszanej

Sesderma, C-VIT 5 Serum liposomowe

Vichy, Liftactiv, Retinol Specialist Serum

Garnier, Skin Naturals, Vitamin C, Rozświetlające serum na noc

Miya Cosmetics, myWATERmask, Maska intensywnie nawilżająca do twarzy i okolic oczu

Orientana, Hello Daktyl, Witaminowy krem-maska na noc

MAKIJAŻ

Bourjois, Podkład rozświetlający Healthy Mix Clean & Vegan

AA Wings of Color, Gentle Nude Foundation, Kryjący podkład - serum

Rimmel, Podkład Lasting Finish 35h

Miss Sporty, Korektor kryjący Perfect to Last Camouflage

Douglas Collection, Skin Augmenting Hydra Powder, Puder do twarzy

Eveline Cosmetics, Choco Glamour, Creamy Bronzer

NYX Professional Makeup, Wonderstick, Sztyft do konturowania twarzy

Max Factor, Maskara 2000 Calorie Pro Stylist

L'Oréal Paris, Tusz do rzęs Panorama

Yves Saint Laurent, Rouge Pur Couture The Bold, Pomadka do ust

PRODUKTY DO PIELĘGNACJI CIAŁA

Adidas, Active Skin & Mind, Skin Detox Shower Gel

Douglas Collection, Home Spa, La Residence Seathalasso Body Scrub

Hagi, Naturalny balsam do ciała `Korzenna pomarańcza`

Mixa, Ceramide Protect

Polana, Odżywczy krem do rąk z marchewką, mango i olejem babassu

Bella, Bio Based Ultra Normal Pads 100% Bamboo

SKYN, Naturally Endless, Water - based Lubricant Gel

PRODUKTY DO WŁOSÓW

Syoss, Szampon Oleo Intense

Batiste, Dry Shampoo Volume, Suchy szampon nadający objętości

TRESemmé, 1 Minute Wow! Repair Intensive Treatment, Odżywka

Il Salone Milano, Plex Rebuilder Booster

so!flow by Vis Plantis, Oczyszczająca maska z glinką redukująca sebum do skóry głowy

Dermena, Peeling trychologiczny do skóry głowy

Biotebal Effect, Specjalistyczne serum spray przeciw wypadaniu włosów

Wella, Wellaton Intense, Farba do włosów z kuracją nawilżającą z olejkiem arganowym

STYL ŻYCIA

Ziaja Med., Hipoalergiczne mleczko do ciała nawilżająco-ochronne dla dzieci już od 1 dnia życia

Derma, Derma Eco Baby, Mineralny Filtr UV SPF 30

SEYSSO, Szczoteczka soniczna Gold Special Collection

Health Labs Care, SmartMe, Suplement diety dla lepszej kondycji skóry

LINIE ROKU DO PIELĘGNACJI TWARZY

Dermedic, Oilage, Odżywczy krem na dzień przywracający gęstość skóry, Serum antyoksydacyjne

Clochee, Simply Nature, Bogaty krem ceramidowy na noc, Odmładzające serum na noc Retinal, Fitokolagenowy krem-maska pod oczy i na powieki

LINIE ROKU DO PIELĘGNACJI WŁOSÓW

Phyto, Phytocyane, Rewitalizujący szampon, Kuracja przeciw wypadaniu włosów w ampułkach

Radical, Trychologiczny szampon przyspieszający wzrost włosów, Peeling trychologiczny do skóry głowy stymulujący wzrost włosów

Tołpa, Hair Rituals, Szampon nawilżający, Odżywka Efekt plumping, Odżywka Efekt botoksu, Odżywka Efekt laminacji

NAGRODY SPECJALNE

Debiut Roku, L'Oréal Paris, Revitalift Clinical, UV fluid z SPF50+ i witaminą C

Hit Wizażanek, Mokosh Cosmetics, Pomarańcza z cynamonem, Brązujący balsam do ciała i twarzy

Bestseller by Cocolita.pl, Maybelline New York, Długotrwała szminka Super Stay Vinyl Ink

AMBASADORKA ROKU KWC 2024

Katarzyna Jaworska (kasia489)

INFLUENCERZY ROKU 2024

Influencer Roku - Karolina Zajas

Influencer Makeup - Weronika Białek

Influencer Skincare - Agnieszka Dziarnowska

Influencer Haircare - Julia Kubik

Influencer Lifestyle - Karolina Cichocka

Oficjalną część zakończył koncert Margaret

Tego wieczoru na scenie wystąpiła również Margaret, która jest jedną z najpopularniejszych wokalistek w Polsce. Przeboje wokalistki nie tylko rozgrzały widownie do czerwoności, ale również pobudziły ich do tańca.

Wyjątkowi goście na gali KWC 2024

Na tak ważnym wydarzeniu, jakim jest gala Kosmetyk Wszech Czasów 2024 nie mogło zabraknąć naprawdę niezwykłych gości ze świata show-biznesu i nie tylko. W jednym z pierwszych rzędów mogliśmy zobaczyć m.in. przepiękną Helenę Norowicz.

Na ściance przyłapaliśmy zaś ulubieńców Polaków: wokalistę Antka Smykiewicza i makijażystkę gwiazd Magdalenę Pieczonkę.

Pojawiło się też grono naszych zaprzyjaźnionych influencerów, którzy na co dzień są ściśle związani z branżą beauty. Fotografom pozowali m.in. Hi Hania z GenZie, Ada Hyzopska z "Top Model" czy Darius Rose.

Strefy partnerów robiły wrażenie!

Gala nie mogłaby się oczywiście odbyć bez wsparcia naszych partnerów biznesowych. Część z nich przygotowała dla gości piękne strefy i atrakcje, które dodatkowo dodały magii temu wieczorowi. Mogliśmy odwiedzić między innymi strefę Syoss i poznać nowości do pielęgnacji włosów.

Z kolei w strefie Loreal Paris, oprócz nowinek kosmetycznych marki, mogliśmy poczuć się jak prawdziwe gwiazdy z czerwonego dywanu i zrobić własne ujęcie z glambota!

Cocolita zadbała za to o urocze stoisko pełne niespodzianek! Jak zwykle obdarowali zebranych upominkami wypełnionymi kultowymi produktami dostępnymi w ich sklepie internetowym.

Obojętnie nie można było też przejść obok kwiecistego stoiska marki biżuteryjnej Verona. Oprócz pięknych dekoracji wzrok od razu przykuwały obłędne błyskotki! Goście brali udział w konkursie, w którym do wygrania była przepiękna biżuteria. Jak widać, Agnieszka i Ania chętnie odwiedziły inspirujące stanowisko Verony.

Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie i wspólną zabawę, a laureatom serdecznie gratulujemy! Widzimy się za rok!