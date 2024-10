Majka Jeżowska, jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej muzyki, w ostatnim czasie zdobyła uwagę mediów, występując nie tylko w "Tańcu z Gwiazdami", ale i ujawniając swój największy sekret – jej prawdziwe imię. Fani artystki byli zaskoczeni, gdy dowiedzieli się, że "Majka" to jedynie pseudonim, a jej pełne imię brzmi... Zobaczcie sami.

Podczas wywiadów i rozmów z mediami, Majka Jeżowska opowiadała o tym, jak już od najmłodszych lat miała problem z pełnym imieniem. Maria, bo o nim mowa, wydawało jej się zbyt poważne, surowe i odległe od jej wesołej osobowości. Stąd zrodził się pomysł, aby używać zdrobnienia "Majka", które stało się znakiem rozpoznawczym artystki.

Majka Jeżowska otwarcie przyznaje, że jej prawdziwe imię, Maria, kojarzy się jej z czymś, czego nigdy nie czuła jako część siebie. A skąd pochodzi imię Maria? To zdradziła w rozmowie z Anną Jurksztowicz dla portalu "Złota Scena":

Mój tato z mamą swoją, Marią, po której mam imię, co mi się ciągle wypomina. Jak ktoś mnie przedstawi Majka Jeżowska, to od razu ktoś: ale pani jest Maria. No i co z tego. Mogę być Maria, Zofia, Rozalia. Mogę sobie zmienić imię, jak będę chciała. Marię mam po babci. Oboje zostali wysłani do Kazachstanu, czyli zesłani na Sybir.

powiedziała artystka