Spalacze tłuszczu, inaczej fat burnery, zawierają składniki zwiększające termogenezę, czyli podnoszące temperaturę ciała. Przy wyborze fat burnera należy kierować się m.in. tym, ile chcemy schudnąć i jak długo przyjmować preparat. Ważne jest też bezpieczeństwo stosowania.

Spalacze tłuszczu mogą być używane przez osoby, które intensywnie trenują, jak również sporadycznie uprawiające sport. Aby uzyskać maksymalne korzyści z ich stosowania, należy je połączyć ze zdrową dietą.

Czym są spalacze tłuszczu?

Spalacze tłuszczu to suplementy diety redukujące tkankę tłuszczową. Przyjmuje się je na czczo bądź przed największym posiłkiem w danym dniu. Można je stosować bezpośrednio przed treningiem. Fat burnery zawierają składniki, które zwiększają temperaturę ciała, wpływając tym samym na przyspieszenie przemiany materii i poprawiając metabolizm.

Spalacze tłuszczu – efekty

Osiągnięcie najlepszych efektów stosowania spalaczy tłuszczu jest uzależnione od tego, w jakim celu są przyjmowane. Przed zakupem preparatu należy zadać sobie następujące pytania:

ile chcemy schudnąć?

ile czasu mamy zamiar przyjmować suplement?

jak często uprawiamy sport?

Istotna jest też sytuacja zdrowotna – osoby cierpiące na choroby układu krążenia i zaburzenia neurologiczne nie powinny sięgać po spalacze tłuszczu. Nie są one wskazane także dla cukrzyków oraz kobiet w czasie ciąży i laktacji. Płeć nie jest kluczowym czynnikiem przy wyborze fat burnera. Spalacz tłuszczu dla dziewczyny nie musi jednak wywoływać efektu pobudzenia, wystarczy że podniesie temperaturę ciała.

Jaki powinien być skuteczny spalacz tłuszczu?

Wybierając preparat dla siebie, należy zwrócić uwagę na jego skład. Bardziej renomowane firmy mogą zawyżać cenę tylko ze względu na to, że są znane na rynku. Najlepiej porównać zawartość składników w preparatach oferowanych przez różnych producentów. Przed zakupem dużego opakowania spalacza tłuszczu najlepiej przetestować go kilka razy. Niestety, ale nie ma innego sposobu na sprawdzenie czy preparat nie jest zbyt mocny. Każdy organizm reaguje inaczej, dlatego fat burnery najlepiej wypróbować na sobie. Ważne, aby nie miał zbyt silnego działania, które objawia się m.in. problemami ze złapaniem oddechu i mocno przyspieszonym biciem serca. To utrudnia trening i zniechęca do stosowania preparatu. Opakowanie preparatu powinno chronić zawartość przed przedostaniem się promieni słonecznych.

Spalacze tłuszczu – opinie lekarzy

Lekarze zwracają uwagę na to, aby przed zakupem spalaczy tłuszczu, sprawdzić ich wiarygodność. Należy unikać np. suplementów zawierających DNP. Fat burner powinien zostać przebadany, zanim trafi na rynek. Najlepiej kupować polskie produkty, które zostały przebadane zgodnie z restrykcyjnymi zasadami określonymi przez Sanepid (Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne). Przepisy dotyczące suplementów diety, a więc także spalaczy tłuszczu są dosyć liberalne - zarówno w Unii Europejskiej, a także w Stanach Zjednoczonych. Z tego powodu w sprzedaży znajdują się preparaty, które mogą wywoływać niebezpieczne skutki uboczne.

Najpopularniejsze spalacze tłuszczu

Fenix Ground Zero – opinie

Fenix Ground Zero jest jednym z najsilniejszych preparatów dostępnych na rynku. Zmniejsza apetyt nawet na kilka godzin. Daje szybkie efekty i poprawia nastrój. Na opakowaniu nie ma jednak podanej ilości substancji aktywnej – synefyryny. Przez to nie można dobrać odpowiedniej dawki preparatu. Produkt pochodzi z USA, gdzie często są dodawane niebezpieczne dla zdrowia dodatki. Produkowane w Stanach Zjednoczonych spalacze tłuszczu miewają tzw. formuły/mieszanki zastrzeżone. Są też określane jako mieszanki aminokwasów bądź produkty energetyzujące. Oznacza to, że nie wszystkie wykorzystane składniki są podane na opakowaniu - w fat burnerze mogą znaleźć się nielegalne substancje.

Spalacz tłuszczu Olimp

Firma Olimp ma w swoim asortymencie kilka różnych rodzajów spalaczy tłuszczu, opartych na bazie CLA, zielonej herbaty i L-Karnityny. Redukują tłuszcz i pozwalają zachować jędrność skóry. Najbardziej znany produkt to Thermo Speed Extrem.

OxyMax XT – opinie

OxyMax XT to preparat nowej generacji, który działa już po przyjęciu kilku porcji. Zmniejsza apetyt i usuwa tłuszcz brzuszny. Oprócz tego, dzięki zawartości serotoniny, poprawia nastrój.

Trizer

Trizer, podobnie jak OxyMax CT, pozwala pozbyć się tłuszczu z okolic brzucha. Usuwa obrzęki powstałe na skutek zatrzymywania wody w organizmie i dodaje energii. Zawiera guaranę, która dodatkowo zwiększa koncentrację i poprawia pamięć.