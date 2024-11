Cleo, znana z takich hitów jak „My Słowianie” czy „Za krokiem krok”, ogłosiła zmianę pseudonimu. W nowej piosence, która właśnie pojawiła się w sieci, przedstawiła się zupełnie inaczej, niż dotychczas. Decyzja ta jest związana z jej nowym projektem muzycznym.

Reklama

Cleo zmienia pseudonim!

Cleo, czyli Joanna Klepko, urodziła się 25 czerwca 1983 roku. Ogromną popularność przyniosła jej współpraca z Donatanem, z którym stworzyła hitowe przeboje. Z jednym z nich - "My Słowianie", reprezentowała nas na Eurowizji w 2014 roku.

Ostatnio znów zrobiło się głośno wokół nowego projektu tego duetu. Jak się okazało, Donatan zmotywował się do nagrania razem z Cleo kontynuacji „Równonocy” z 2012 roku. Nowy projekt został zatytułowany „Równonoc: Raróg”, a w sieci pojawiły się już dwa single promujące go. Mowa o „Jabłonie” oraz „Pada deszcz”.

To właśnie w miniony wtorek do sieci trafił utwór o nazwie "Pada deszcz", ale ku zaskoczeniu fanów, jego wykonawcami są Runa, Sarius oraz Jano Polska Wersja. Jak się jednak okazało, tajemnicza Runa to... Cleo! Jak przyznała sama piosenkarka, na potrzeby nowego projektu Donatana przyjęła nowy pseudonim.

To mroczniejsza część mnie. Słowiańska szeptucha. Moja wewnętrzna siostra, której korzenie wywodzą się z ciemnych i pradawnych zakątków duszy. Runa doznała i zobaczyła tak wiele, że jej oko i dłoń pokryły się czernią. Nie boi się mroku – dlatego to właśnie ona będzie waszym przewodnikiem po ciemnych zakątkach ,,Równonocy'' - wyjaśniła artystka na swoim Instagramie

Runa to nie tylko nowa nazwa, ale też nowa koncepcja twórczości. Artystka zamierza zaskoczyć fanów nie tylko świeżymi dźwiękami, ale także oryginalnym podejściem do warstwy wizualnej swoich projektów.

Zmiana pseudonimu na Runa wywołała mieszane reakcje wśród fanów Cleo. Niektórzy z entuzjazmem przyjęli decyzję artystki, inni wyrazili zaskoczenie, zastanawiając się, jak nowa nazwa wpłynie na dotychczasowy charakter muzyki Cleo. W mediach społecznościowych pojawiło się wiele komentarzy, a sami fani podkreślają, że czekają z niecierpliwością na kolejne efekty nowego projektu.

Reklama

Zobacz także: Bez makijażu, filtrów i słynnego kucyka. Tak Cleo wygląda w naturalnej odsłonie