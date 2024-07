Kuchnia turecka, chociaż obecnie większości kojarzy się z kebabem, jest bardzo bogata i różnorodna. Wśród najpopularniejszych potraw należy wymienić: borek, dolmy, pilaw, ayran, balkavę, chałwę oraz lokum. Nie sposób również nie wspomnieć o tureckiej kawie i herbacie.

Różnorodność kuchni tureckiej wynika z burzliwej historii tego państwa. W jej potrawach dostrzegalny jest wpływ dań śródziemnomorskich, bogatych w warzywa i aromatyczne przyprawy. Istotny jest również stosunek Turków do mięsa, który wynika z wierzeń religijnych. Islam zabrania im jeść wieprzowiny oraz nakazuje uśmiercać zwierzęta poprzez tzw. rytualny ubój.

Turecki kebab

W języku tureckim kebab tłumaczy się jako „pieczone, obracające się mięso”. Ta tradycyjna potrawa turecka różni się od tej, którą można kupić w barach szybkiej obsługi w Polsce. Do przygotowania kebabu potrzeba mięsa hahal, czyli pochodzącego z rytualnego uboju. Najczęściej wykorzystuje się do tego celu niezmieloną baraninę lub kurczaka. W Turcji, kebabu nie podaje się w bułce, a w picie – okrągłym, płaskim chlebku z mąki pszennej. Zamiast sosu majonezowego czy czosnkowego dodaje się ayran – napój z jogurtu i wody.

Pomysły na obiad w tureckiej kuchni - borek, dolmy i pilaw

Oprócz kebabu mieszkańcy dawnego Imperium Osmańskiego w porze obiadowej jedzą najczęściej borek, dolmy i pilaw. Większość potraw kuchni tureckiej stanowi połączenie mocno przyprawionego mięsa i świeżych warzyw: bakłażana, cukinii, cebuli, pomidorów. Bardzo popularny w Turcji jest tzw. borek – pieróg nadziewany farszem mięsnym, serowym lub warzywnym. Sztandarowym i typowym dla tego kraju daniem są dolmy, czyli małe gołąbki, przygotowywane z liści winogron. Tradycyjną potrawą kuchni tureckiej jest również pilaw – ryż z mięsem i warzywami. Jest to bardzo pracochłonne danie, ze względu na specjalną technikę przygotowania ryżu (najpierw ziarenka ryżu dokładnie się myje, potem namacza całą noc, następnie gotuje przez kilka godzin w specjalnie przeznaczonym do tego garnku).

Tureckie desery – baklava, locum, chałwa

Tureckie desery w niczym nie przypominają tradycyjnych polskich wypieków. Do najpopularniejszych słodkości dawnego Imperium Osmańskiego można zaliczyć: baklavę, locum (rachatłukum) i chałwę. W barach szybkiej obsługi oprócz kebabów można znaleźć baklavę, która przygotowywana jest z tzw. ciasta listkowego, orzechów, miodu i cukru. Tradycyjnym tureckim deserem, którym zajadała się słowiańska faworyta Sulejmana Wspaniałego – Hurrem, jest locum, przygotowywany z mąki ziemniaczanej i cukru. Najczęściej podawany jest on w formie kostek jako przysmak do kawy tureckiej, którą zaparza się w miedzianych rondelkach. Turcy uwielbiają także chałwę, wytwarzaną z rozgniecionych nasion, np. sezamu, pistacji czy kawy.

Herbata – napój narodowy Turków

Turcy niemalże na każdym spotkaniu towarzyskim piją herbatę. Przyrządza się ją w imbryku – najczęściej metalowym lub elektrycznym. Częścią rytuału jest podawanie herbaty w niewielkiej szklance o kształcie tulipana z bardzo dużą ilością cukru (do ok. 100 mln napoju dodaje się 4-5 kostek cukru).