Kasia Cichopek od przeszło 20 lat występuje w "M jak miłość", czemu zawdzięcza największą rozpoznawalność. W 2024 roku jednak przeszła do konkurencyjnej stacji Polsat, by wraz z ukochanym poprowadzić tam nową śniadaniówkę - "Halo tu Polsat". Oprócz tego aktorka od lat pozostaje bardzo aktywna na Instagramie, gdzie szczególnie chętnie pokazuje kulisy swojej pracy. Takiego widoku jednak nie spodziewaliśmy się na jej profilu.

Katarzyna Cichopek zdradziła prawdę o instagramowych fotkach?

Aktorka przyzwyczaiła nas do tego, że unika afer i skandali oraz raczej nie porusza na forum publicznym tematów tabu, które mogłyby wywołać skrajne emocje. Od samego początku dba o swój wizerunek. Mimo to od kilku miesięcy Kasia Cichopek wyraźnie poszerza zakres swoich instagramowym publikacji o komediowe filmiki. Jest to obecnie popularny wśród celebrytów format, którzy często parodiują sytuacje, z którymi większość z nas zmaga się każdego dnia.

Tym razem Kasia postanowiła zdradzić, jak wyglądają realia tworzenia selfie na media społecznościowe. W najnowszym filmiku możemy zobaczyć, jak podczas pobytu w spa z koleżanką, Cichopek próbuje zrobić sobie zdjęcie w kostiumie kąpielowym. Siedząca obok przyjaciółka ruszyła na pomoc, unosząc delikatnie jej biust, by lepiej prezentował się w obiektywie. Aktorka przyznała z humorem:

Kobiece wsparcie jest bezcenne!

Słowa Kasi Cichopek nabierają nowego znaczenia

Komentarze internautów nie zostawiały wątpliwości, że nie spodziewali się takiego nagrania po Kasi. Wśród licznych wpisów możemy przeczytać:

I to się nazywa prawdziwa przyjaciółka

To się nazywa poczucie humoru

Grunt to humor p. Kasiu

Trudno również nie zauważyć, że w świetle ostatnich wydarzeń słowa aktorki nabierają innego znaczenia. Przypomnijmy, że cały show-biznes żyje aferą wokół Agnieszki Kaczorowskiej. Co ciekawe, choć najnowszy post Kasi Cichopek nie ma raczej związku z sytuacją tancerki, ostatnio ta wymownie odniosła się do innej sprawy.

Kasia Cichopek odpowiada Paulinie Smaszcz

Zanim rozpętała się burza wokół Agnieszki Kaczorowskiej, w mediach na nowo zrobiło się głośno o konflikcie Pauliny Smaszcz z byłym mężem, Maćkiem Kurzajewskim. Przyczyniły się do tego słowa dziennikarki, która wyjawiła w "Królowej przetrwania", że miała być upokarzana przez Kurzajewskiego i syna w chorobie. Wspomniała również o błędzie, jaki popełniła, będąc "zbyt samodzielną".

Och, jak ja żałuję, że nie zrobiłam tego, co robią inne kobiety. A mianowicie mówią: ''stary, dawaj, teraz się wykaż. Pokaż, że mnie utrzymasz, pokaż, że utrzymasz rodzinę, że dasz radę. Ja będę na tobie uwieszona. Będę głupsza. Nie będę wiele umiała. Z wieloma rzeczami sobie nie poradzę''. Żałuję, że nie grałam wtedy takiej, bo jak widać mężczyźni wolą kobiety bardziej zarządzalne i te, które sobie nie radzą i są cały czas uśmiechnięte

Internauci prędko uznali, że Paulina Smaszcz piła w swoich słowach do Kasi Cichopek. Aktorka więc, czego nie ma w zwyczaju, szybko się zreflektowała, dodając wymowny wpis na Instagram.

