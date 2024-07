Orzeźwiające napoje możesz samodzielnie zrobić w domu. Są doskonałe, szczególnie latem, podczas upałów. Poniżej znajdziesz kilka ciekawych propozycji na doskonały, chłodny, odświeżający napój.

Arbuzowy napój

Składniki:

1 kg arbuza,

limonka,

cukier (1/4 szklanki),

woda (1/4 szklanki),

kostki lodu,

listki mięty.

Sposób przygotowania:

W rondlu podgrzewaj cukier z wodą przez około cztery minuty, po czym odstaw z ognia. Obranego arbuza pokrój w drobne kawałki, usuń pestki i zmiksuj za pomocą blendera. Do soku z arbuza dodaj wcześniej przygotowany cukrowy syrop i sok z limonki. Całość dokładnie wymieszaj i podawaj z kostkami lodu. Napój możesz ozdobić listkami świeżej mięty.

Malinowa lemoniada

Składniki:

maliny (około 150 g),

limonki (3 sztuki),

miód (1 łyżka),

cytrynowy napój (1 szklanka),

woda mineralna (1 szklanka),

kostki lodu.

Sposób przygotowania:

Maliny zmiksuj za pomocą blendera, po czym dodaj do nich sok z limonek, wodę mineralną, łyżkę miodu i szklankę napoju cytrynowego (możesz wykonać go sam, dodając do wody kilka łyżeczek soku z cytryny). Całość dokładnie zmiksuj i dodaj kostki lodu. Gotowe!

Koktajl truskawkowy

Składniki:

szklanka truskawek,

jogurt naturalny (jeden pojemnik),

cukier.

Sposób przygotowania:

Truskawki dokładnie opłucz i osusz. Zalej je jogurtem naturalnym, dodaj cukier i całość zmiksuj blenderem. Na koniec możesz dodać kilka kostek lodu lub odstawić na kilkanaście minut do lodówki. Smacznego!

Ananasowe orzeźwienie

Składniki:

ananas (1/2 owocu),

mango (1 sztuka),

melon (1 sztuka),

sok pomarańczowy (1 szklanka),

kostki lodu.

Sposób przygotowania:

Ananasa obierz ze skórki, pokrój w drobne kawałki. Tak samo postępuj z melonem i mango. Owoce połącz ze sobą i zmiksuj przy pomocy blendera. Pod koniec dodaj sok pomarańczowy i kilka kostek lodu.

Mrożona herbata

Składniki:

torebka wybranej herbaty,

woda mineralna,

kompot wiśniowy (1 szklanka),

miód (1 łyżka),

sok z cytryny,

kostki lodu.

Sposób przygotowania:

Wybraną herbatę zaparz w wodzie mineralnej, po czym odstaw do przestygnięcia. Dodaj do niej łyżkę miodu i szklankę wiśniowego kompotu. Napój dopraw cukrem, sokiem z cytryny i kostkami lodu.

Shake bananowo-malinowy

Składniki:

maliny (pół szklanki),

banan,

mleko sojowe (szklanka).

Sposób przygotowania:

Maliny połącz z pokrojonym w plastry bananem i zmiksuj. Do całości dodaj szklankę mleka sojowego i kilka kostek lodu. Całość możesz udekorować świeżymi malinami i kawałeczkiem banana.

Smacznego!