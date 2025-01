Widzowie uwielbiają program "Hotel Paradise" za różnorodnych uczestników i nieoczekiwane zwroty akcji. Wielu z nich zyskało ogromną popularność i obserwatorów na Instagramie, a do tego grona z pewnością zalicza się Hania z 2. edycji show, która dziś działa w sieci jako "Hanusia". Uczestniczka show przeszła spektakularną metamorfozę, o której zaczęły rozpisywać się wszystkie media. Teraz sama postanowiła zabrać głos w sprawie swojej metamorfozy.

Za nami 9. edycja miłosnego hitu TVP, dzięki któremu wielu uczestników zyskało ogromną popularność. W 2020 roku zadebiutowała pierwsza edycja show, a od tego czasu uczestnicy z pierwszych kilku edycji bardzo się zmienili, a mowa m.in. o Hani, która pojawiła się w 2 odsłonie programu. Hania z "Hotelu Paradise" przeszła ogromną metamorfozę, a fani ledwo co poznają ją na nowych zdjęciach. Uczestniczka show zmieniła swój styl, a po jej długich rudych włosach nie ma ani śladu. Niektórzy nawet zaczęli ją podejrzewać nawet o operacje plastyczne. Ostatnio media zaczęły rozpisywać się o jej przemianie, a ona sama postanowiła zabrać głos na ten temat na swoim Instagramie:

W odpowiedzi na liczne artykuły pojawiające się na mój temat i mojej metamorfozy i wszelkich spekulacjach, chcę obwieścić, że nie podjęłam się żadnej operacji plastycznej. Nie jestem ich przeciwniczką, ale uważam, że należy to zdementować. Za mój lepszy wygląd odpowiada wyłączna zmiana stylu, na początku mojej kariery medialnej dobierałam sobie bardziej awangardowe makijaże i fryzury, co miało zwracać uwagę i odbiegać od komercyjnych standardów piękna

W odpowiedzi na liczne artykuły pojawiające się na mój temat i mojej metamorfozy i wszelkich spekulacjach, chcę obwieścić, że nie podjęłam się żadnej operacji plastycznej. Nie jestem ich przeciwniczką, ale uważam, że należy to zdementować. Za mój lepszy wygląd odpowiada wyłączna zmiana stylu, na początku mojej kariery medialnej dobierałam sobie bardziej awangardowe makijaże i fryzury, co miało zwracać uwagę i odbiegać od komercyjnych standardów piękna

W dalszej części Hanusia (pseudonim artystyczny) z "Hotelu Paradise" nawiązała do kadrów z programu, które krążą w sieci. Uczestniczka show tłumaczy, dlaczego według niej nie wyglądała ona na nich najlepiej.

Kadry z 'Hotelu Paradise'' są niekorzystne, nie miałam prawa wyglądać wtedy dobrze, gdyż byłam po ponad 24 godzinach lotu z Polski na Bali, a na drugi dzień wzięto mnie już na nagrania, przed którymi chyba spałam z 1 godzinę. Z samego środka zimy w Polsce (był wtedy styczeń) przeniosłam się do tropikalnego upału. Osoby podróżujące umieją wyobrazić sobie, jak szokujące jest to dla organizmu i niekorzystne zarówno dla samopoczucia, jak i wyglądu. W programie odegrałam rolę clowna, narracja miała mnie upokorzyć i zawstydzić. Można było pokazać mnie w bardziej korzystny sposób, ale być może nie wywołałoby to tyle emocji. Dla nikogo nie liczyło się moje zdrowie psychiczne i to z czym przyjdzie mi się mierzyć po emisji. Bardzo mi przykro do dnia dzisiejszego, że zostałam w taki sposób wykorzystana i poniżona

– dodała.