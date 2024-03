Jeszcze podczas pierwszych prób do "Tańca z gwiazdami" partnerce Marcina Hakiela udało się zapoznać z Dagmarą Kaźmierską! Wtedy też pamiątkowe zdjęcie trafiło do sieci i wyglądało na to, że panie raczej przypadły sobie do gustu. Czy tak też jest naprawdę?! Wpis Dominiki nie zostawił złudzeń.

Tak partnerka Marcina Hakiela nazywa Dagmarę Kaźmierską!

Już coraz mniej czasu jest do kolejnego odcinka "Tańca z gwiazdami", w którym nie zobaczymy aż dwóch par, które odpadły w minioną niedzielę. Nie tylko taki obrót spraw poskutkował sporym zamieszaniem, bo choćby i występ Kaźmierskiej i Hakiela wywołał w sieci aferę!

Od samego początku internauci dzielą się na kibiców tej pary i jej przeciwników. Jedni dopingują szczególnie Dagmarze Kaźmierskiej, doceniając jej wysiłek i stając w jej obronie, gdy noty jurorów nie są zbyt łaskawe. Inni natomiast są do niej negatywnie nastawieni i uważają, że powinna już dawno opuścić program. Ona jednak się tym nie przejmuje i wciąż wyciska z siebie siódme poty na treningach, otrzymując przy okazji ogromne wsparcie tanecznego partnera, Marcina Hakiela.

Fot. Wojciech Olkusnik/East New

Chociaż jeszcze kilka tygodni temu plotkowano, że 40-latek nie jest zadowolony z doboru partnerki, dziś nie ma wątpliwości, że on i Dagmara to duet jedyny w swoim rodzaju i dogadują się naprawdę świetnie! Co ciekawe, także ukochana tancerza miała już okazję poznać Kaźmierską podczas jednego z treningów. Wtedy też Dominika jasno zakomunikowała, że trzyma za nich kciuki. Teraz natomiast wrzuciła na InstaStory kadr z wywiadu, którego udzieliła z Marcinem i właśnie Dagmarą. Na zdjęciu widać, jak akurat to gwiazda TTV się wypowiada, a Dominika skwitowała to krótko:

Królowa mówi, my słuchamy

Warto wspomnieć, że nie tylko Dominika nazywa Dagmarę "królową", bo i Marcin Hakiel na samym początku tak ją mianował. Myślicie, że nawet po zakończeniu show całej trójce uda się pozostać w stałym kontakcie i rozwinąć znajomość?

Tak partnerka Marcina Hakiela nazywa Dagmarę Kaźmierską Instagram@_de_bonbon_

Katarzyna Cichopek, Marcin Hakiel Piotr Molecki/East News