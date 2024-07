Rumianek to powszechna roślina zielna, która ma specyficzny zapach i osiąga wysokość do 50 centymetrów. Jest wszechstronny, co oznacza, że stosuje się go zarówno w leczeniu dolegliwości, jak i w kosmetyce. Można go stosować od wewnątrz i zewnętrznie.

Reklama

Rumianek zawiera wiele cennych substancji. Wśród nich można wskazać olejki eteryczne, flawonoidy, sole mineralne, witaminę C i cholinę. Dzięki bogatemu składowi rumianek nosi miano wartościowej rośliny leczniczej.

Jakie właściwości lecznicze ma rumianek?

Rumianek jest stosowany u osób z problemami żołądkowymi i jelitowymi. Jest zalecany tym, którzy borykają się z bólem żołądka na skutek stresującego trybu życia. Dzięki spiroeterowi i związkom kumaryny koi nerwy. Kąpiel z dodatkiem naparu z rumianku niweluje złe samopoczucie.

Zobacz także

Działa również rozkurczowo na mięśnie gładkie jelit, zapobiega wzdęciom i przywraca właściwe ruchy perystaltyczne jelit. Ponadto herbata rumiankowa po tłustym posiłku wspomaga trawienie. Przyniesie też ulgę osobom z chorobą wrzodową.

Rumianek wykazuje również działanie antyseptyczne. Zwalcza bakterie. Ponadto łagodzi objawy zapalenia pęcherza moczowego i hemoroidów. Napar z rumianku ukoi nerki. Można go przygotować, zalewając filiżanką gorącej wody łyżkę suszonych koszyczków rumianku. Należy odczekać około 10 minut, aż się zaparzy.

Zaleca się picie herbaty z rumianku w czasie przeziębienia i grypy. Pomoże ona zwalczyć kaszel i katar. Inhalacja ciepłym powietrzem z wyciągiem z rumianku zmniejsza objawy przeziębienia. Praktykowanie 10-minutowych inhalacji hamuje objawy grypy, zwłaszcza te związane z górnymi drogami oddechowymi. Rumianek stosuje się też w infekcjach gardła pod postacią płukanek do ust.

Innym rodzajem bólu, który złagodzi rumianek, są migreny, nerwobóle, bóle brzucha czy głowy. Działa on jak lek przeciwbólowy. Ponadto rumianek zaleca się kobietom, które mają bolesne miesiączki, ponieważ pomaga łagodzić towarzyszący menstruacji ból.

Kobiety w ciąży powinny pić herbatę z rumianku, ponieważ pomaga uporać się z mdłościami.

Rumianek w kosmetyce

Rumianek wpływa na przyspieszenie procesu gojenia się ran, oparzeń, podrażnień, a nawet zmian skórnych wywołanych grzybicą. Pomaga pozbyć się szpecących blizn. Jest składnikiem kremów leczniczych, antyseptycznych maści. Osoby, które mają na skórze przebarwienia, powinny je przecierać naparem z rumianku. Można też przygotować kompres, który rozjaśni skórę. Rumianek stosuje się także do rozjaśniania włosów blond. Przywraca on naturalny kolor i nadaje im połysk. Dodatkowo zapobiega wypadaniu włosów.

Rumianek jest również stosowany jako remedium na opuchliznę i przemęczenie oczu, ponieważ działa przeciwzapalnie. Łagodzi obrzęki. By ulżyć podrażnionym oczom, na przykład z powodu uczulenia, należy położyć na powieki okład z torebki zaparzonej herbaty rumiankowej.

Rumianek wykorzystywany w kosmetyce przejawia właściwości ściągające, oczyszczające i wygładzające. Stanowi składnik mleczek, kremów łagodzących i kojących dla delikatnej i wrażliwej skóry oraz lotionów. Może być stosowany jako baza do przygotowania w domu naturalnych kosmetyków, takich jak płukanka do włosów czy tonik do twarzy, który sporządza się, zalewając wrzątkiem 2 łyżeczki kwiatów rumianku. Miksturę należy odstawić na 20 minut. Potem napar trzeba odcedzić, dodać do niego łyżeczkę gliceryny i wymieszać. Tonik z rumianku można przechowywać w lodówce do 3 dni.