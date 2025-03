Branża beauty nie jest obca naszym gwiazdom. Na premierze nowej marki kosmetycznej pojawiło się mnóstwo nazwisk z show-biznesu. Zobaczcie, jak gwiazdy prezentowały się na ściance.

Reklama

Gwiazdy na premierze marki kosmetycznej

Eventy są idealną okazją do inspiracji nowym trendami. Gwiazdy chętnie pozują na ściankach w wymyślnych stylizacjach, nierzadko nawiązujących, do tego, co aktualnie jest modne. Dziś odbyła się premiera nowej marki kosmetycznej HDREY Laboratories, a na wydarzeniu pojawiły się takie gwiazdy jak Joanna Opozda, Magdalena Pieczonka, Karolina Pisarek i Roger Salla, Kuba Szmajkowsky, Rafał Maślak czy Anna-Maria Sieklucka. Zdjęcia gwiazd znajdziecie poniżej.

Pokazywanie elementu 1 z 10 previous element next element Strona 1

Strona 2

Strona 3

Strona 4

Strona 5

Strona 6

Strona 7

Strona 8

Strona 9

Strona 10

Zobacz także: