Kosmetyczne hity listopada według redakcji Party.pl. To 5 kosmetyków, które musisz wypróbować jesienią

Idealne kosmetyki na przełom jesieni i zimy 2020? Przedstawiamy 5 hitowych perełek kosmetycznych, dla których stracisz głowę! Zaczynamy!

1. Natura Siberica C-berrica - ten krem to nasza perełka! Naturalna, vege, wysoko skoncentrowana witamina C. Wyrównuje koloryt i nadaje blasku szarej i zmęczonej skórze. Kochamy go za to, że redukuje zmarszczki i... ma piękne opakowanie! Cena: 39,99/50 ml

2. Numer dwa w naszym zestawieniu to produkt Cerave. Nawilżający krem-pianka do mycia do skóry normalnej i suchej idealnie oczyści i nawilży waszą skórę. Usunie też pozostałości makijażu, nie naruszając bariery ochronnej skóry. Cena to ok. 40 zł za opakowanie.

3., czyli nawadniający booster do twarzy to energetyczny shot dla skóry, który intensywnie nawadnia, pomaga wygładzić drobne zmarszczki i rozświetla zmęczoną, poszarzałą skórę. Kosmetyk zawiera mikrokapsułki z antyoksydantem i witaminą E, które działają na skórę odżywczo i rewitalizująco. Cena: ok. 50,99 zł/30 ml

4. Numer cztery to nasza ukochana marka YOPE! Naturalna maska regenerująca od YOPE "Orientalny ogród" skradła nasze serca - idealnie nawilża włosy, pięknie pachnie i... to opakowanie! Śliczne! Cena to 39,99 zł za opakowanie.

5. Uniwersalny krem Nivea Urea+Care sprawdzi się idealnie, jeśli czujesz, że twoja skóra jest bardzo sucha i zniszczona. Ten pielęgnujący krem zapewni Twojej skórze 72-godzinne intensywne nawilżenie. Cena to 24,99 zł za 300 ml.