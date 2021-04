Alkmie - polska marka, która tworzy kosmetyczne dzieła sztuki!

Czy ekologiczne kosmetyki są równie skuteczne jak te bardziej „chemiczne”? Zdecydowanie tak. Kluczem jest wiedza, jakościowe składniki i odpowiednio skomponowane receptury. Tak właśnie powstają naturalne kosmetyki marki Alkmie.

Nature is better? To pewne!

Absolutnym must-have od Alkmie jest wyjątkowy krem na okolice oczu 360* – Nature is better. To krem, który aplikujesz nie tylko pod okiem ale również na obszar powstawania kurzych łapek i często pomijaną – a dla wielu kobiet newralgiczne miejsce zdradzające wiek – górną powiekę. Ten multifunkcyjny, przeciwzmarszczkowy kosmetyk skomponowany został w celu nieinwazyjnej korekcji napięcia delikatnej skóry wokół oczu. Specjalistyczne kompleksy aktywne, o potwierdzonej badaniami skuteczności, zwiększają jędrność i gęstość skóry. Efektem tego jest redukcja tzw. kurzych łapek i opadającej powieki oraz zmniejszenie cieni i obrzęków pod oczami. Jego sekret tkwi w wyjątkowych składnikach, które znajdują się w recepturze.

Innowacyjny składnik Beautifeye™ pozyskanego m.in. z liści rośliny zwanej boską trawą, zapewnia wielokierunkową kurację skóry powiek i konturu oczu. Napina i podnosi skórę górnej powieki stanowiąc naturalną alternatywę dla blefaroplastyki (zabiegu chirurgicznego wycięcia nadmiaru skóry na powiekach).

Unikalny fitokompleks Lumiscine chroni skórę przed szkodliwym promieniowaniem UV, mało tego: przekształca je w efekt luminescencji, emanującej bezpośrednio ze skóry jako światło widzialne, dlatego skóra jest pięknie rozświetlona.

Oprócz tego znajdziemy w Nature is better: roślinny silikon wygładzający skórę, organiczną wodę z chabra bławatka posiadającą właściwości łagodzące, zmiękczające i antyoksydacyjne. Przynosi ulgę zmęczonym oczom i pozostawia uczucie świeżości. Zawarta w nim kofeina pobudza mikrokrążenie skórne. Zmniejsza obrzęki, usuwa oznaki zmęczenia, wygładza i napina skórę. Całość dopełnia obecność oleju Tsubaki, który odżywia, wzmacnia i uelastycznia skórę, a także niweluje przebarwienia i blizny.

Wartości Alkmie

W kosmetykach Alkmie nie ma szkodliwych substancji, takich jak: SLSy, PEGi, parabeny czy pochodne ropy naftowej. Dlaczego? Ponieważ mogą zaszkodzić skórze. W unikalnym składzie produktów Alkmie znajdziesz min. 98% składników pochodzenia naturalnego!

Marka działa w sposób zrównoważony i odpowiedzialny na każdym etapie produkcji. Dlatego korzysta z usług tylko tych plantacji, które dbają o różnorodność biologiczną i nie wykorzystują sztucznych środków ochrony roślin. Dzięki temu rośliny i powstające z nich kosmetyki, nie zawierają nawet śladowych ilości tych substancji, a ekstrakty pochodzą z roślin niemodyfikowanych genetycznie.

Formulacje kosmetyków Alkmie są kompatybilne z otoczeniem i naturą - ulegają rozkładowi do substancji, które są bezpieczne dla środowiska; nie zawierają w składzie mikroplastiku pod żadną postacią.

Wszystkie kosmetyki Alkmie znalazły się na liście PETA i nie są testowane na zwierzętach. Zdecydowana większość z nich to kosmetyki wegańskie. Co więcej, opakowania produktów mogą zostać oddane do recyklingu lub ponownie wykorzystane w duchu zero waste.

Co wyróżnia kosmetyki Alkmie?

Marka wychodzi z założenia, że każdy kosmetyk to małe dzieło sztuki. Dlatego zanim zostanie stworzona finalna receptura, najpierw powstaje nawet kilkadziesiąt wersji, by finalnie wybrać najlepszą. Efekt końcowy musi być perfekcyjny i zachwycający!

Alkmie dba nie tylko o skórę, ale i o… nasze odczucia estetyczne:). Magiczne, eleganckie szaty graficzne są nieodłącznym elementem marki i jej znakiem rozpoznawczym. Wyjątkowe ilustracje roślin, które znajdziesz na opakowaniu to surowce wykorzystane przy produkcji danego kosmetyku! Każda seria może się również poszczycić przepiękną i niepowtarzalną nutą zapachową.

Jeśli pragniesz dbać o swoją skórę w zgodzie z naturą, a przy tym widzieć realne efekty, koniecznie sięgnij po kosmetyki Alkmie!

Nowa akcja Alkmie #bebravebecreative!

Alkmie to marka stworzona przez kobietę, dla której tworzenie unikalnych kosmetyków stało się życiowym celem dającym radość i prawdziwe spełnienie.

Wraz z nadejściem wiosny Alkmie rozpoczyna akcję „Be brave, be creative” – to poszukiwanie i wspieranie kobiet z podobną pasją kreowania, które wyrażają siebie poprzez swoje prace, pomysły, talent. Zespół Alkmie pragnie poznać ich historie i zaprosić do współpracy. Łączy ich wspólny cel: pokazanie, że wewnętrzna siła, która jest w każdej kobiecie, ma moc urzeczywistniania zmian. Każde zgłoszenie wysyłane mailem na bebrave@alkmie.com lub zgłoszone w wiadomości prywatnej na SM, zostanie rozpatrzone przez jurorki: Justynę Żukowską-Bodnar oraz dziennikarkę, blogerkę i Ambasadorkę Alkmie Beatę Sadowską.

Akcja „Be brave, be creative” będzie wspierana w mediach społecznościowych Alkmie, dziennikarki Beaty Sadowskiej oraz artykułach na portalach online.

Śledźcie ich profile i #staytuned!

Materiał powstał z udziałem marki Alkmie