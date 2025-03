Justyna Steczkowska chociaż jest zapracowana przed zbliżającą się Eurowizją w Bazylei, znalazła czas by świętować premierę nowej marki kosmetycznej w Polsce. Na wydarzeniu nie pojawiła się sama, towarzyszył jej Leon Myszkowski i jego partnerka Ksenia.

Reklama

Justyna Steczkowska z Leonem Myszkowskim i jego dziewczyną

Dwa miesiące przed Eurowizją, Justyna Steczkowska musi dzielić czas pomiędzy Polskę, a związane z jej występem przygotowania i imprezy za granicą. Dziś była gwiazdą premiery marki HDREY Laboratories. Justyna Steczkowska na ściance pozowała w prześwitującej, cekinowej kreacji, która podkreślała jej wysportowaną sylwetkę.

Justyna Steczkowska przed aparatami fotoreporterów czuła się doskonale. Jednak do zdjęć nie pozowała sama. W pewnym momencie dołączył do niej starszy syn Leon Myszkowski oraz jego ukochana Ksenia. Syn Justyny Steczkowskiej postawił na elegancką stylizację w kolorach czerni i bieli, łącząc ze sobą klasykę: garniturowe spodnie oraz koszulę. Z kolei Ksenia podobnie jak Justyna Steczkowska postawiła na obcisłą kreację do ziemi.

Tuż po wydarzeniu Steczkowska pochwaliła się w sieci niemałym sukcesem związanym z Eurowizją, do której się szykuje. Na jej Instagramie przeczytaliśmy:

Słuchacze z całego świata odtworzyli ''GAJA (Eurovision edit) 3,03 M razy. Dziękuję!

Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

Justyna Steczkowska jedzie na Eurowizję 2025

Obecnie Justyna Steczkowska jest jedną z najbardziej zapracowanych gwiazd w Polsce. Szykuje się do swojego powrotu na Eurowizję. Artystka wystąpi na eurowizyjnej scenie równo w 30-stą rocznicę swojego debiutu w konkursie. Kibicować Polce będzie można już 13-stego maja, ponieważ wystąpi już w pierwszej połowie pierwszego półfinału, reprezentując nasz kraj z utworem "Gaja".

Justyna Steczkowska przed Eurowizją 2025 bije rekord za rekordem. Nie tylko jest artystką, która ustanowiła rekord, jeżeli chodzi o to, po ilu latach wraca na Eurowizję, ale również utwór "Gaja" bije rekordy popularności wśród eurowizyjnych propozycji. Piosenka Justyny Steczkowskiej spodobała się nawet córce Elona Muska, czym pochwaliła się w mediach społecznościowych. Jak poradzi sobie z innymi propozycjami podczas konkursu? Mamy nadzieję, że jak najlepiej!

Eurowizja 2025. Jak będzie wyglądał występ Steczkowskiej?

W sieci pojawiają się już pierwsze informacje na temat występu Justyny Steczkowskiej na Eurowizji 2025. W Bazylei ma zabraknąć skrzypka, który towarzyszył jej podczas preselekcji w Polsce. Wizualizacje do występu mają być 3D w odbiorze dla widza. Zmienić się mają również stroje, w których cała ekipa wraz z Justyną Steczkowską zaprezentują się na scenie. Choreografia ma zostać niewiele zmieniona. Justyna Steczkowska walczy również o to, by podobnie jak podczas preselekcji, móc zawisnąć nad sceną. Jesteście ciekawi finalnych efektów?

Zobacz także:

Reklama

Fot. Paweł Wrzecion/AKPA