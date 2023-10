Sezon branżowych imprez z udziałem gwiazd w pełni. Na jednej z nich w Domu Braci Jabłkowskich w Warszawie pojawiły się trzy popularne polskie aktorki - Joanna Koroniewska, Małgorzata Socha oraz Marta Żmuda-Trzebiatowska. Każda z nich zaprezentowała się w zupełnie innym wydaniu. Kto postawił na klasykę, a kto na wygodę? Zobaczcie zdjęcia!

Polskie gwiazdy na imprezie marki kosmetycznej

W Warszawie odbył się event marki L'Oreal Paris pod hasłem "To nie magia, to nauka". Kosmetyczne nowości testowały m.in. Małgorzata Socha oraz Marta Żmuda-Trzebiatowska. Obie uchodzą za ikony mody, więc i tym razem dały lekcję stylu. Gwiazda "Na wspólnej" oraz "Przyjaciółek" w czarnym kostiumie odsłoniła płaski brzuch, który jest efektem regularnej aktywności fizycznej - m.in. biegania, które jest jej pasją (podobnie jak męża Sochy, który co roku bierze udział w maratonie w USA) oraz regularnych ćwiczeń na macie. Opieka nad trójką dzieci z pewnością również zapewnia Małgosi sporo ruchu!

VIPHOTO/East News

Na evencie pojawiła się również dawno niewidziana Marta Żmuda-Trzebiatowska, która niedawno przeszła sporą metamorfozę, zmieniając kolor włosów na blond. Tym razem aktorka (a ostatnio również pisarka - wydała książkę "Bliżej siebie. Imiona kobiecości") postawiła na kwiecistą sukienkę do kostek, a dobrała do niej białe dodatki - buty i torbę.

VIPHOTO/East News

VIPHOTO/East News

Joanna Koroniewska pokochała zaś biel - jakiś czas temu pojawiła się w białej sukience na rozdaniu prestiżowych nagród, teraz wybrała nieco inny model na spotkanie z marką L'Oreal. Co ciekawe, gwiazda postawiła na luz i wygodę - zamiast szpilek są trampki i był to... strzał w dziesiątkę. Takie buty nadały całej stylizacji lekkości i sportowego sznytu. Brawo!

VIPHOTO/East News

VIPHOTO/East News

Spotkanie poprowadziła Grażyna Torbicka, która wybrała biały garnitur. Dziennikarka wyglądała jak zawsze stylowo i z klasą!

Więcej zdjęć gwiazd poniżej. Która stylizacja spodobała Wam się najbardziej?

Wojciech Olkusnik/East News