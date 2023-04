Klaudia Halejcio zachwyciła w limonkowej kreacji, ale to Hanna Żudziewicz skradła show

Podczas 10. edycji Party Fashion Night w Warszawie nie mogło zabraknąć Klaudii Halejcio, która przyciągała wzrok swoją nietuzinkową stylizacją. Aktorka pojawiła się w stylowym garniturze, jednocześnie sporo odsłoniła. Koniecznie zobaczcie, jak się zaprezentowała na największej modowej imprezie w Polsce. Klaudia Halejcio na Party Fashion Night 2022 Klaudia Halejcio doskonale wie, jak zaskoczyć swoimi stylizacjami. Aktorka może się pochwalić nonszalanckim gustem i dużym wyczuciem stylu. Ostatnio Klaudia Halejcio zachwyciła jesiennym total lookiem . Tym razem natomiast miała kolejną okazję, aby zaprezentować nietypową stylizację. Wszystko ze względu na jubileuszową, 10. odsłonę uwielbianej, modowej imprezy Party Fashion Night . Tej nocy czołowi polscy projektanci zaprezentowali swoje najnowsze kolekcje. Na czerwonym dywanie z kolei nie mogło także zabraknąć uwielbianych gwiazd show-biznesu. Jak tego wieczoru zaprezentowała się Klaudia Halejcio? Gwiazda postawiła na bardzo mocny i charakterystyczny look w męskim stylu! Zobacz także: Iga Krefft muzą Roberta Kupisza podczas Party Fashion Night 2022. Postawili na bliźniacze stylizacje! We wtorkowy wieczór, 11 października na Torze Służewiec Klaudia Halejcio zaprezentowała się w garniturowym zestawie. Wielka marynarka w oversize'owym stylu odgrywała tu główną rolę. Uzupełnieniem jej total looku były obszerne, proste, garniturowe spodnie, w tym samym kolorze. W takim zestawie nie byłoby nic dziwnego gdyby nie fakt, że charakteryzuje go symetryczne szycie, a tył ma kontrastujący, jasny jeansowy odcień. Nie sposób przejść obojętnie obok tak minimalistycznej, a jednocześnie oryginalnej stylizacji. Szczególnie, że aktorka zadbała także o pokazanie swoich kobiecych atutów - zrobiła to zakładając czarny stanik i tym samym eksponując idealnie...