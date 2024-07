Rumianek działa antybakteryjnie, przeciwzapalnie, łagodząco i rozkurczowo. Stosowany jest zarówno wewnętrznie, jak i do płukanek, okładów i produkcji kosmetyków.

Rumianek – roślina, która rośnie wszędzie, i która uważana jest za lek na prawie wszystko. Rumianek doceniany jest w kuchni oraz w ziołolecznictwie już od czasów starożytnych. Jest rośliną wszechstronną, a do tego łatwo dostępną.

Co zawiera rumianek

Kwiat rumianku ma biało-żółty kolor i wydziela silny, łatwy do rozpoznania zapach. Kwiaty rumianku zawierają olejki eteryczne bogate w alfa-bisabolol oraz chamazulen, dodatkowo w kwiatach występują fenolokwasy, fitosterole, poliacetyleny, witamina C oraz cholina.

Działanie i właściwości rumianku

przeciwzapalne;

antybakteryjne;

przeciwgrzybicze;

przeciwwrzodowe;

rozkurczowe;

pomocny przy dolegliwościach żołądka;

łagodzi podrażnione oczy;

łagodzi oparzenia i owrzodzenia skóry;

pomocny przy skórze wrażliwej;

pomaga pozbyć się przebarwień;

przyspiesza gojenie się ran i siniaków;

ma właściwości uspokajające;

ułatwia trawienie ciężkich i tłustych potraw;

pomocny przy stanach zapalnych dziąseł.

Zastosowanie rumianku

W ziołolecznictwie popularny jest napar z rumianku, który ułatwia zasypianie oraz pomaga się rozluźnić i uspokoić. Dodatkowo rumianek jest stosowany na ból brzucha oraz na zaburzenia trawienia. Bardzo często rumianek jest wykorzystywany w różnego rodzaju kremach, maściach i dermokosmetykach, ze względu na działanie łagodzące.

Dla kogo nie jest wskazane używanie rumianku?

Rumianek jest rośliną, co do której używania zwykle nie ma przeciwwskazań. Wyjątkami są osoby ze szczególnie wrażliwą skórą – muszą one uważać na zewnętrzne stosowanie rumianku w postaci kompresów czy kremów z dodatkiem rumianku. Rumianek zawiera chamazulen, przez co powinny na niego uważać osoby podatne na alergie.