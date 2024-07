Rumianek – w postaci naparu albo jako herbata – jest bardzo dobrze przyswajany przez organizm. Stanowi antidotum na ból gardła.

Zastosowanie rumianku na ból gardła

Płukanka lub napar z rumianku to dwa najpopularniejsze i najskuteczniejsze sposoby na walkę z infekcją gardła. Rumianek działa kojąco przy stanach zapalnych gardła i szybko przynosi ulgę choremu. Dodatkowo napar z rumianku zapobiega wysychaniu śluzówki. Dla lepszych efektów można dodać do naparu z rumianku szałwii i tymianku, które spotęgują działanie płukanki na gardło. Taki naturalny preparat w przeciwieństwie do antybiotyków nie przynosi żadnych skutków ubocznych.

Napar z rumianku – przepis

Aby przygotować napar z rumianku, wystarczy zaparzyć saszetkę herbaty rumiankowej w szklance wody albo zalać szklanką wrzątku dwie lub trzy łyżki suszonych kwiatów rumianku. Napój należy pić do trzech razy dziennie po pół szklanki, aby przyspieszyć efekty kuracji.