Kosmetyczne gwiazdy 2021 roku. Oto najlepsze kosmetyki do pielęgnacji twarzy i ciała wybrane przez redakcję „Party”

Poszarzała i zmęczona cera spędzają sen z powiek niejednej z nas. Ratunkiem na odzyskanie jednolitego koloru i blasku jest stosowanie kremów rozświetlających. Ich formuły pomogą zredukować ślady nieprzespanej nocy lub nadgodzin w pracy. Najlepsze kosmetyki dostępne na rynku beauty przetestowały: Anna Kondratowicz, redaktor prowadząca wydań specjalnych „Party Medycyna Estetyczna”, Aneta Wikariak, redaktor naczelna magazynów „Party” i „Flesz” oraz Iwona Kwiecień, zastępca redaktor naczelnej magazynów „Party” i „Flesz”. Test kremów rozświetlających Anna Kondratowicz: Bardzo lubię produkty Thalgo, a serum Lumiere Marine ( 30 ml, 341 zł) to mój wiosenny hit. Stosowane jako kuracje pięknie ujednolica kolor, rozjaśnia przebarwienia, zdejmuje ze skóry szarość i zmęczenie! Anna Kondratowicz: Witamina C to superskładnik codziennej pielęgnacji! Ma działanie antyoksydacyjne, pobudza syntezę kolagenu, rozjaśnia, w kremie Daily Radiance Vitamin C (Medik8, 50 ml, 340 zł) połączono ją z filtrem SPF 30, przyjemną formułą i zapachem cytrusów! Anna Kondratowicz: Glow Power Serum Dermacosmetics Dr. Susanne Von Schmiedeberg( 30 ml, 299 zł, Douglas) zawiera witaminę C i kwas hialuronowy. Nałożone wieczorem sprawia, że rano skóra lśni wewnętrznym blaskiem. Aneta Wikariak: 1% Retinol Treatment (Paula’s Choice, 30 ml, 255 zł, www.cosibella.pl) to kuracja pobudzająca młodość skóry! rozjaśnia, ujędrnia, wyrównuje strukturę, co ważne, mimo zawartości retinolu nie podrażnia! Aneta Wikariak: Serum w ampułce [C] z wysoką, 20 % zawartością witaminy C (SVR, 30 ml, ok. 160 zł) rzeczywiście błyskawicznie rozświetla i rozjaśnia skórę. Już po kilku dniach widać różnicę! To też tarcza...