Podobnie jak w ubiegłym roku, tak i tym razem partnerem Party Fashion Night było, między innymi, AA Wings Of Color. Podczas wydarzenia nie mogło zatem zabraknąć specjalnego gościa, czyli ambasadorki tej polskiej marki. Mowa oczywiście o Magdalenie Pieczonce.

Mat. prasowe

Sekret gwiazd? Najwyższej jakości kosmetyki

Podczas Party Fashion Night królowała gwiazdorska kolekcja Star Secrets od AA Wings of Color. Powstała w kooperacji z cenioną makijażystką, która jest ambasadorką marki. Ta współpraca, dzięki połączeniu wieloletniego doświadczenia Magdaleny Pieczonki w świecie makijażu i jej niesamowitego stylu, musiała zaowocować czymś wyjątkowym.

Mat. prasowe

AKPA

Tak też się stało. Kosmetyki AA Wings Of Color Stars Secret to nie tylko produkty, za pomocą których wyczarujesz najpiękniejsze makijaże rodem z czerwonego dywanu! Spełniają bowiem jeszcze kilka innych, istotnych funkcji.

Przede wszystkim – wykazują właściwości pielęgnacyjne. Nakładając je, nie tylko dbasz więc o to, aby pięknie się prezentować danego wieczoru, ale również troszczysz się o swoją cerę. How cool is that? Co więcej, kosmetyki AA Wings Of Color powstały z najwyższej jakości składników, a dodatkowo są hipoalergiczne. Osoby, które mają wrażliwą skórę albo borykają się z uczuleniami, mogą śmiało je stosować.

Magdalena Pieczonka zdradziła nam, że zależało jej także na biżuteryjnym charakterze części produktów. Nie dziwi zatem fakt, że szminki z tej kolekcji przypominają małe dzieła sztuki! Zdecydowanie będziemy je nosić w torebce i... rozpieszczać nimi usta.

Zobacz także

Mat. prasowe

Mat. prasowe

Makijaże na Party Fashion Night: najgorętsze trendy

A jakie są trendy w makijażu na jesień/zimę 2022? Wygląda na to, że w tym sezonie ograniczenia istnieją tylko w naszej głowie. Czerwone usta? Nude? Brązy na powiekach? A może odważna kreska? Wybierz to, w czym czujesz się świetnie i poczuj się jak gwiazda!

Mat. prasowe

Z wideo możecie dowiedzieć się więcej o preferencjach oraz inspiracjach Magdaleny Pieczonki. Co jednak najistotniejsze, jak wielokrotnie zaznaczała ambasadorka AA Wings Of Color, warto pamiętać, że:

Trendy trendami, ale zawsze wybierajmy to, co do nas pasuje, w czym się dobrze czujemy i dobrze wyglądamy.

Ciekawi was, jak wyglądały kulisy przygotowań do największego modowego wydarzenia w Polsce? O perfekcyjne makijaże przed każdym pokazem zadbała marka AA Wings Of Color. Poniżej krótka fotorelacja z tych przygotowań.

Mat. prasowe

Mat. prasowe

AKPA

AKPA

Kosmetyki AA Wings Of Color Stars Secret to rozwiązanie idealne dla współczesnych, zabieganych kobiet. W końcu chodzi o to, aby każda z nas mogła czuć się wyjątkowo (niczym gwiazda!) i cieszyć się perfekcyjnym makijażem... nie tylko na czerwonym dywanie, ale także w zaciszu własnego domu.

Mat. prasowe

Materiał powstał z udziałem marki AA Wings Of Color.