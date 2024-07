Właściwości natki pietruszki to przede wszystkim bogactwo witaminy C. Oprócz tego zawiera ona sole mineralne, flawonoidy i błonnik.

Natka pietruszki jest nieoceniona w kuchni jako dekoracyjny i odświeżający element potraw. Może być składnikiem odżywczych koktajli, sałatek czy past kanapkowych. Lecznicze działanie natki pietruszki polega na wspomaganiu układu trawiennego, krwionośnego i moczowego, ponadto natka działa wzmacniająco na cały organizm.

Natka pietruszki - właściwości lecznicze

Zawartość witaminy C – czterokrotnie większa niż w cytrusach, witaminy A, PP, K oraz witamin z grupy B czyni z natki pietruszki nieocenionego sprzymierzeńca w walce o dobrą kondycję i zdrowie. Ponadto zawiera ona sole mineralne: cynk, żelazo, wapń, magnez, potas, błonnik, flawonoidy, chlorofil i olejki eteryczne. Tak bogaty repertuar składników odżywczych powoduje, że natka jest pomocna w wielu dolegliwościach.

Natka pietruszki na wątrobę i infekcje

Działa wiatropędnie, przeciwskurczowo, wspomaga pracę wątroby i całego przewodu pokarmowego. Dzięki zawartości żelaza jest szczególnie polecana osobom chorym na anemię. Łagodzi bóle menstruacyjne, dolegliwości związane z infekcjami górnych dróg oddechowych, działa przeciwgorączkowo. Jej właściwości moczopędne pomagają w detoksykacji organizmu, zapobieganiu tworzenia się kamieni nerkowych, problemach z prostatą oraz skąpomoczu. Należy pamiętać, aby nie nadużywać pietruszki ponieważ zawiera ona znaczną ilość szczawianów przez co zamiast łagodzić dolegliwości związane z kamieniami nerkowymi można nabawić się nowych. Chlorofil wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwgrzybicze i przeciwbakteryjne, dlatego m. in. zjedzenie kilku listków natki pietruszki odświeża oddech i łagodzi bóle dziąseł. Flawonoidy są naturalnymi antyoksydantami, przez co pietruszka jest pomocna w opóźnianiu procesów starzenia się organizmu oraz zapobieganiu chorobom układu krążenia.

Natka pietruszki – zastosowanie w kuchni

Natka doskonale sprawdza się jako dekoracja – jest nieodzownym elementem tradycyjnych potraw. Używa się jej do wzmacniania i odświeżania smaku, szczególnie w sałatkach i surówkach. Warto pamiętać, aby dodawać natkę pietruszki do gotowych dań, dzięki czemu nie utraci swoich cennych składników odżywczych oraz aromatu podczas obróbki termicznej. Natka pietruszki może być składnikiem koktajli wzmacniających na bazie owoców lub warzyw, twarożków, sosów, past kanapkowych. Zawarte w niej olejki eteryczne nadają potrawom charakterystyczny zapach, dzięki czemu łagodzi ostry zapach czosnku i cebuli w potrawach.

Najlepiej jeść natkę pietruszki na surowo, ale nie ma przeciwwskazań do mrożenia tej rośliny.