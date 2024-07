Pietruszka – źródło witamin, wapnia, magnezu i fosforu

Pietruszka występuje w dwóch odmianach – naciowej i korzeniowej – i obydwie są tak samo bogate w witaminy oraz składniki odżywcze. Korzeń można dodawać do zup i sałatek, natką posypywać ziemniaki, robić z niej dressing lub pastę do marynowania ryb czy posiekaną dodawać do świeżych soków warzywnych. Pietruszka jest dobra w każdej formie, a jej wpływ na zdrowie – nie do przecenienia.