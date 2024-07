Właściwości soku z pietruszki warto wykorzystywać dla dobrego samopoczucia i pięknego wyglądu. Natka pietruszki nadaje wyrazisty smak wielu potrawom, stosowana jest jako przyprawa, dodaje się ją do zup, jajecznicy, na kanapkę. Sok z pietruszki pozwala przemycić cenne witaminy, których dzieci bardzo potrzebują.

Składniki odżywcze i sposób przyrządzenia soku z pietruszki

Sok z pietruszki zawiera witaminę A, witaminy z grupy B, karoten, wapń, magnez, żelazo. Jedna łyżka naci pietruszki zaspokaja dzienne zapotrzebowanie człowieka na witaminę C. Do zrobienia dwóch porcji soku potrzeba pół pęczka pietruszki, pół cytryny, 500 ml wody, 1-2 łyżki ksylitolu. Wszystkie produkty należy wymieszać, umieścić w blenderze i dokładnie zmiksować. Sok jest bardzo smaczny, jeśli zastąpimy wodę sokiem jabłkowym, powinny go wypić nawet dzieci. Aby nie stracił swoich dobroczynnych właściwości, najlepiej wypijać go do razu po przyrządzeniu.

Właściwości dla zdrowia soku z pietruszki

Sok z natki pietruszki reguluje trawienie i usuwa toksyny z organizmu. Przyniesie ulgę chorym na astmę, reumatyzm, skarżącym się na problemy z nerkami, wątrobą czy prostatą. Sok z natki pietruszki pomoże w przypadku problemów z pęcherzem moczowym, wysokim ciśnieniem, wzdęciami. Należy go pić szczególnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy naturalna odporność organizmu jest osłabiona.

Właściwości pielęgnacyjne soku z pietruszki

Regularnie pity sok z pietruszki pomaga zredukować cellulit, odświeża oddech, zagęszcza włosy, które stają się mocniejsze i bardziej lśniące. Nać pietruszki korzystnie wpływa na cerę. Sok z pietruszki powinny pić szczególnie osoby z cerą naczynkową.