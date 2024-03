Stylizacja Klaudii Halejcio budzą emocje nie tylko ze względu na dobór ubrań czy dodatków, ale również - a może przede wszystkim - w kontekście luksusowych marek, które wybiera gwiazda. Tym razem 33-latka postawiła na przedwiosenny look z ultradrogimi dodatkami! Jak wyszło? Oceńcie sami.

Klaudia Halejcio "przyłapana" na mieście w szaliku za 10 tysięcy złotych

Choć Klaudia Halejcio na Instagramie publikuje codzienne kadry, oczywiste jest, że zawsze stara się zaprezentować internautom w jak najlepszej wersji - gołym okiem widać, że gwiazda bardzo dba o urodę i formę fizyczną. Rzadko jednak fani Klaudii Halejcio mają okazję do tego, by zobaczyć, jak gwiazda prezentuje się na co dzień. Tym razem czeka na nich nie lada gratka.

Fotoreporterom udało się na początku marca "przyłapać" Halejcio, gdy ta załatwiała sprawunki w centrum Warszawy, a następnie udała się na kawę do jednej z sieciowych kawiarni. Na tę okazję Klaudia Halejcio wybrała pozornie casualowy strój, który jednak wyróżniał się luksusowymi dodatkami: szalikiem od Louis Vuitton, wartym 10 tysięcy złotych, a także torebką projektu tej samej marki. Za ten model również zapłacić trzeba przeszło 10 tysięcy złotych. Trzeba przyznać, że eleganckie dodatki dodały charakteru krótkiej, codziennej kurtce i sukience midi o modnym, luźniejszym kroju.

A jak Wam podoba się stylizacja Klaudii Halejcio? Zobaczcie więcej zdjęć gwiazdy w naszej galerii!

