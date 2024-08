Doda chętnie odzywa się do fanów za pośrednictwem Instagrama i to właśnie w tym miejscu przekazuje swoim wielbicielom, co u niej słychać. Tym razem gwiazda pochwaliła się fotką zrobioną tuż przed jej kolejną podróżą. Piosenkarka pozuje na niej bez grama makijażu. Zrezygnowała także z dodatkowego upiększania zdjęcia filtrami. Nowa fotka 40-letniej wokalistki rozpaliła internet - fani przyznają wprost, że Doda wygląda na niej jak nastolatka!

Doda bez makijażu i filtrów. Fani nie mogą oderwać wzroku

W miniony weekend Doda zaskoczyła informacją, że jej rodzina znowu się powiększyła. Jak się okazało, piosenkarka zaadoptowała kolejnego psiaka! Nowy czworonożny przyjaciel wokalistki otrzymał imię Foxy.

Wolfie i Foxy. Mam teraz dziką obstawę postawnych i groźnych braci w boju jakby co. Pozdrawiam z baru mlecznego - przekazała wówczas Doda

Teraz nadszedł czas, aby Wolfie, Foxy i Doda wyruszyli na pierwszą, wspólną wycieczkę. Jak wiadomo, piosenkarka uwielbia podróże i dość często opuszcza stolicę naszego kraju, by naładować baterie. Wokalistka postanowiła pochwalić się swoim fanom zdjęciem wykonanym właśnie tuż przed pierwszą wspólną wycieczką z Wolfie i Foxy. Gwiazda zapozowała bez makijażu i zrezygnowała też z upiększania fotki filtrami. Doda pod nową fotką zamieściła również krótki wpis:

Kojarzycie Te dni, kiedy wyglądacie tak za***iście i bosko, że nie używacie nawet pół filtra? Ja też nie. Wrzucam na waszą odpowiedzialność, ale ponoć psy wyglądają lepiej - napisała Doda

Pod nowym wpisem Dody szybko pojawiło się mnóstwo ciepłych słów i komplementów od jej fanów. Internauci nie mogą się napatrzeć na jej nowe zdjęcie i piszą wprost, że wygląda na 20-latkę!

Suplementy i sport robią swoje, nie potrzeba żadnych filtrów, szczególnie tobie!! Miłej wycieczki z nowym członkiem rodziny!

Jak bez filtra się tak wygląda, to ja chce tak wyglądać codziennie!

Wow, nie dałbym więcej niż 20 lat ! Jak wino !!Motywacja dla innych. Dbajcie o siebie

Doda wyglądasz mega - piszą zachwyceni fani

I my również przyłączamy się do tych ciepłych słów!

