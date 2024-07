Pietruszka zawiera dużo witaminy C, B-12, K i A. Jest też bogatym źródłem minerałów takich jak cynk, selen wapń, potas, magnez, fluor i żelazo.

Pietruszka zwyczajna jest popularnym warzywem z rodziny selerowatych. Do celów spożywczych wykorzystuje się zarówno jej liście, jak i korzeń. Ta niepozorna roślina nie tylko nadaje potrawom lepszy smak, ale może też uchronić nas od wielu poważnych chorób.

Po pierwsze: pietruszka oczyszcza organizm

Pietruszka działa moczopędnie, pomaga usuwać z organizmu nadmiar wody, a wraz z nią toksyny z nerek, pęcherza i wątroby. Picie naparu z pietruszki pomaga też pozbyć się kamieni z układu moczowego.

Po drugie: pietruszka to źródło wielu witamin i minerałów

Pietruszka to bogate źródło witamin, szczególnie witaminy C, ale też B 12, K i A oraz minerałów: wapnia, potasu, magnezu, żelaza, sodu i fluoru. Dzięki nim pietruszka ma korzystny wpływ na działanie organizmu, a szczególnie systemu odpornościowego, nerwowego i układu krążenia. Wysoka zawartość cynku i selenu czyni z naci pietruszki środek zwiększający potencję.

Po trzecie: pietruszka chroni układ krwionośny

Z uwagi na dużą zawartość kwasu foliowego regularne spożywanie pietruszki stanowi naturalny sposób na obniżenie ryzyka zawału serca, zakrzepów i udaru mózgu. Kwas foliowy wspomaga bowiem chemiczny rozkład homocysteiny, naturalnie występującego w ludzkim organizmie kwasu aminowego, którego zbyt wysoki poziom powoduje choroby układu krwionośnego.

Po czwarte: pietruszka działa antynowotworowo

Jedzenie pietruszki pomaga obniżyć ryzyko chorób nowotworowych m.in. raka skóry, układu pokarmowego i prostaty. Jest to zasługą apigeniny, związku z gatunku flawonoidów, w dużych ilościach występującego w naci pietruszki. Apigenina niszczy komórki nowotworowe, działa przeciwzapalnie i oczyszczająco.

Po piąte: pietruszka odświeża oddech

Pietruszka zabija bakterie, które powodują nieświeży oddech. Można ją żuć zamiast gumy.

Pietruszka – z czym to się je?

Na tak postawione pytanie można odpowiedzieć: niemal ze wszystkim. Świeżą natkę pietruszki możesz dodawać do kanapek, sałatek, posypywać nią potrawy, dodawać do koktajli warzywnych. Do koktajlu można też zblendować korzeń pietruszki. Jako uzupełnienie diety oczyszczającej stosuje się napary z pietruszki: liście pietruszki zalane gorącą, ale nie wrzącą, wodą.