Elżbieta Zającówna, ceniona aktorka, zmarła 28 października 2024 roku. Na dziś zaplanowano pierwszą część uroczystości pogrzebowych. Podczas mszy kapłan wygłosił wzruszające przemówienie.

Elżbieta Zającówna, jedna z najpopularniejszych polskich aktorek, znana m.in. z roli Natalii z filmu „Vabank” i „Vabank II” czy Hanki Trzebuchowskiej z serialu „Matki, żony i kochanki” zmarła 28 października 2024 roku, w wieku 66-lat. Przez wiele lat walczyła z nieuleczalną chorobą von Willebranda, przez którą zdecydowała wycofać się z show-biznesu.

Kiedy poważnie zachorowałam, zrozumiałam, co jest w życiu najważniejsze. Zmieniło się moje podejście do zawodu. Powiedziałam sobie, że nie będę umierać na scenie

Informacja o śmierci Elżbiety Zającówny zasmuciła wszystkich. Bliscy aktorki zdecydowali się zorganizować uroczystości pogrzebowe w dwóch miastach - Warszawie i Krakowie.

Z Najgłębszym Bólem powiadamiamy, że 28 października 2024 roku odeszła Elżbieta Zającówna. Żegnamy osobę o wielkim sercu, której wrażliwość na otaczający świat sprawiła, że dostrzegała piękno tam, gdzie inni by go nie zobaczyli. Msza Święta za Jej Duszę odbędzie się w środę 6 listopada 2024 roku o godzinie 12:00 w Kościele Środowisk Twórczych w Warszawie przy placu Teatralnym 18. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek, 7 listopada o godzinie 13:40 w Krakowie na Cmentarzu Grębałów ul. K. Darwina 1. W wielki żalu Mąż, Córka i Najbliższa Rodzina

Dziś w Warszawie odbyła się msza żałobna, podczas której ksiądz wygłosił wzruszające pożegnanie.

Przyszliśmy tu, by pożegnać pięknego, wrażliwego człowieka(...) Jesteśmy tu, żeby wesprzeć bliskich Pani Elżbiety. Z fascynacją siedzieliśmy przed telewizorem, oglądaliśmy jej role (...) Pamięć nigdy nie przeminie, ale ona też blaknie. Jesteśmy tu jako wspólnota

W trakcie mszy żałobnej został również odczytamy list od Hanny Wróblewskiej, minister kultury i dziedzictwa narodowego.

Elżbieta Zającówna była kimś więcej niż tylko aktorką, była głosem, który wyrażał emocje i nadzieje, których sami nie umieliśmy wyrazić. (..) Była artystką w pełni tego słowa znaczeniu (...) Żegnamy ja jako wybitną postać kultury (...) Będzie obecna nie tylko w dziełach, ale i we wspomnieniach. Dziękujemy za to, co nam dałaś. Jej dorobek artystyczny pozostaje z nami, będzie żył w spektaklach i filmach

- napisano w liście.