Kiedy blisko cztery lata temu Telewizja Polska zdecydowała się zakończyć serial "Rodzinka.pl" fani nie kryli rozczarowania. Serial od blisko dziesięciu lat cieszył się bowiem ogromnym zainteresowaniem i decyzja władz stacji dla wielu osób była niezrozumiała. Po zmianie władzy w TVP postanowiono przywrócić kultowy serial i rozpoczęto rozmowy z aktorami. Nagrania do nowego sezonu "Rodzinki.pl" mają ruszyć już lada moment, a jednemu z portali udało się ustalić, na jakie wynagrodzenie mogą liczyć gwiazdy.

Ku uciesze fanów Telewizja Polska postanowiła powrócić z uwielbianym serialem "Rodzinka.pl" w odświeżonej wersji i już niedługo ruszą pierwsze nagrania. Perypetie rodziny Boskich od lat cieszą się zainteresowaniem wśród widzów i dzięki serialowi mogliśmy bliżej poznać wielu wybitnych aktorów — m.in. Julię Wieniawę, która przez lata wcielała się w rolę Pauli i zyskała tym ogromną popularność. Dziś Julia Wieniawa jest jedną z najbardziej cenionych aktorek i na swoim koncie ma już wiele ról. 25-latka grała m.in. w filmach "W lesie dziś nie zaśnie nikt", "Small World", czy w serialu "Zawsze warto".

Już kilka miesięcy temu Julia Wieniawa mówiła w rozmowie z nami o szczegółach nowej "Rodzinki.pl". Gwiazda wyznała wówczas, że forma serialu z pewnością będzie inna niż ta, którą zapamiętali widzowie, ponieważ zarówno ona jak i większość ekipy jest już dorosła.

Mam nadzieję, że to napiszą tak z twistem, bo na pewno w tej formule, która już była to nie przejdzie, bo my wszyscy dorośliśmy, a poza tym, jak coś się dobrze skończyło to fajnie tego nie zepsuć, ale czuję, że z tą ekipą, którą mamy na pokładzie może być nieźle.

- wyznała Julia.