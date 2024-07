Pesto z pietruszki jest doskonałym dodatkiem do makaronów i kasz. Sprawdza się również jako smarowidło do pieczywa oraz grzanek. Pesto z pietruszki to zielona bomba witaminowa, która jest prosta w wykonaniu. Wszystko czego potrzebujesz, aby je zrobić to oliwa, cytryna, sól, migdały, natka pietruszki i blender.

Reklama

Pochodzące z Genui we Włoszech pesto to zielony sos z bazylii. Można je wykonać również z kolendry, kopru, lubczyku, natki pietruszki czy rukoli.

Przepis na pesto z pietruszki

Czas przygotowania: 30 minut

Stopień trudności: łatwy

Zobacz także

Składniki:

pół szklanki migdałów – najlepiej, aby były bez skórki, dlatego możesz wykorzystać migdały w płatkach lub migdały ze skórką namoczyć na noc w letniej wodzie i je obrać – po namoczeniu skórka bez problemu się zdejmuje – pamiętaj, aby nie zalewać migdałów wrzątkiem, ponieważ pozbawisz je w ten sposób większości wartości odżywczych.

– po namoczeniu skórka bez problemu się zdejmuje – pamiętaj, aby nie zalewać migdałów wrzątkiem, ponieważ pozbawisz je w ten sposób większości wartości odżywczych. 2 małe pęczki natki pietruszki lub jeden duży,

skórka otarta z połowy cytryny,

100 ml oliwy z oliwek,

sól,

1 ząbek czosnku – opcjonalnie.

Sposób przygotowania:

1. Dokładnie umyj natkę i odsącz z nadmiaru wody.

2. Wszystkie składniki umieść w większej misce i dokładniej zblenduj na gładką masę.

Tak przygotowane pesto można przechowywać w lodówce przez tydzień. Ze względu na piękny, intensywnie zielony kolor może być również wykorzystywane do dekoracji potraw.

Natka pietruszki to naturalna multiwitamina. Oprócz wysokiej zawartości witaminy C (cztery razy więcej niż cytryna), posiada też magnez i żelazo oraz chlorofil, który dotlenia organizm. Pietruszka działa przede wszystkim moczopędnie, przez co przyspiesza oczyszczanie organizmu ze szkodliwych produktów przemiany materii. Ułatwia trawienie oraz zwiększa wchłanianie wartości odżywczych z innych pokarmów.

Smacznego!