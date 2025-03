Doda relacjonuje swoje wakacje w Wietnamie. Jej zdjęcia tylko podnoszą temperaturę. Foty, którymi pochwaliła się w sieci, spokojnie mogłyby być sesją do jakiegoś magazynu. Zobaczcie, jak Doda bawi się w Azji.

Reklama

Doda w przezroczystym kostiumie na wakacjach w Wietnamie

Doda po raz kolejny rozgrzała internet! Gwiazda przebywa na wakacjach w Wietnamie, skąd regularnie dzieli się gorącymi zdjęciami. Jej najnowsza publikacja wywołała prawdziwą burzę w sieci – wokalistka zaprezentowała się w przezroczystym kostiumie, który podkreślił jej zjawiskową sylwetkę.

Na opublikowanych materiałach widać Dodę wyłaniającą się z wody, co nadało zdjęciom niezwykle zmysłowego charakteru. Gwiazda postawiła na przezroczysty, jednoczęściowy kostium, który uwydatnił jej perfekcyjną figurę.

Odważne zdjęcia Dody. Fani podzieleni

Chociaż większość internautów nie kryła zachwytu:

Nie bez powodu nazywa się queen

Te foty to totalny sztos

Pełna seksapilu i odwagi, każda kobieta powinna to poczuć , jest piękno

To pojawiły się również bardziej krytyczne komentarze. Niektórzy uważają, że stylizacje Dody są zbyt odważne, a jej zdjęcia mogą być „przesadzone”.

Oj Doda nie za odważnie?

Odpowiedziała na ten komentarz słowami: "Jak obejrzycie dokument Amazona, zrozumiecie wszystko" - nawiązując do serialu dokumentalnego, który powstaje na jej temat,

Doda spełnia marzenia

Doda oficjalnie zakończyła etap intensywnego koncertowania i obecnie skupia się na innych aspektach życia. Wokalistka zdecydowała się również na większą prywatność – nie pokazuje już w mediach swojego życia osobistego, co jest świadomą decyzją, by zachować więcej spokoju i równowagi. Niedawno jednak zrobiła wyjątek. Wzięła udział w projekcie, z którego dochód przeznaczony był na Fundację Twarze Depresji. Tak ostro wypowiedziała się o swoich byłych, m. in. Doda nazwała Majdana clownem.

Decyzja Dody o zakończeniu koncertowania i ograniczenia obecności w mediach, jednak nie oznacza to, że zniknęła z przestrzeni publicznej. Jej wielką pasją stały się podróże, które regularnie dokumentuje na swoim Instagramie. Fani mogą liczyć na spektakularne zdjęcia z egzotycznych miejsc – od rajskich plaż po malownicze zakątki świata. To właśnie podróże i przygody związane z odkrywaniem nowych miejsc stały się dla niej sposobem na życie i źródłem inspiracji. Doda od dawna podkreślała, że podróże to jej pasja, a Wietnam jest jednym z jej wymarzonych kierunków, chociaż nie odwiedziła go pierwszy raz. Gwiazda zapowiedziała, że to nie koniec jej egzotycznych wypraw – w planach ma kolejne podróże po świecie. Czy możemy spodziewać się kolejnych gorących zdjęć? Fani nie mają wątpliwości – Doda jeszcze nie raz ich zaskoczy!

Zobacz także: