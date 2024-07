Gorzka, ciemna czekolada zawiera wiele substancji cennych dla naszego zdrowia. Poprawiają one koncentrację, zapobiegają miażdżycy i pomagają w walce z kaszlem, dlatego warto raz na jakiś czas zjeść kilka kostek gorzkiej czekolady.

Jak wybrać dobrą jakościowo gorzką czekoladę?

Gorzki smak czekolada zawdzięcza dużej zawartości kakao – od 70 do 99 procent. Im większy jego poziom, tym czekolada jest bardziej cierpka i ma ciemniejszą barwę. Taka czekolada będzie również najzdrowsza i najmniej kaloryczna. Czekolada dobrej jakości ma błyszczącą powierzchnię, a po podzieleniu na kawałki miejsca złamania są gładkie. Walory zapachowe także mają znaczenie – powinniśmy czuć delikatną woń czekolady, nie kawy.

Gorzka czekolada wspomaga koncentrację

Gorzka czekolada dzięki zawartości m. in. pirazyny – związku pobudzającego umysł do pracy – poprawia naszą koncentrację i pamięć. Ułatwia rozwiązywanie napotkanych problemów i przyspiesza czas reakcji na bodźce. Ponadto spowalnia rozwój demencji i zmniejsza ryzyko zachorowania na Alzheimera.

Dzięki gorzkiej czekoladzie mamy energię

Ze względu na zawartość węglowodanów prostych, magnezu, żelaza, fosforu oraz potasu, a także witamin z grupy B oraz witamin A, D i E czekolada jest uważana za skoncentrowane źródło energii. Dlatego też gdy wiemy, że czeka nas wysiłek fizyczny, np. trening na siłowni, warto zaopatrzyć się w tabliczkę gorzkiej czekolady. Gdy poczujemy deficyt sił, kilka kostek postawi nas na nogi. Kolejny plus spożywania czekolady – ogranicza zakwasy po ćwiczeniach fizycznych.

Gorzka czekolada zapobiega zakrzepom krwi i miażdżycy

Ziarna kakaowe, które wchodzą w skład czekolady, to bogactwo flawonoidów – substancji hamujących proces utleniania się cholesterolu, co chroni przed ryzykiem wystąpienia nowotworu i miażdżycy. Flawonoidy pomagają walczyć z infekcjami i chorobami przewlekłymi, dbają o to, by białe płytki krwi nie sklejały się, a w rezultacie, by nie doszło do zakrzepu i udaru mózgu.

Jedzenie gorzkiej czekolady wzmocni serce

Ziarna kakaowe są również źródłem polifenoli, które obniżają ciśnienie i zapobiegają zawałowi serca. Zostało naukowo udowodnione, że zjadanie gorzkiej czekolady regularnie zmniejsza o połowę ryzyko śmierci z powodu zawału.

Gorzka czekolada filtruje nerki

Osobom, które borykają się z infekcjami dróg moczowych, czekolada pomoże oczyścić nerki. Wynika to z dużej zawartości alkaloidu teobrominy, która stymuluje ten narząd do pracy i działa jak łagodny środek moczopędny.

Dzięki czekoladzie zwalczymy kaszel

Najnowsze odkrycie naukowców dowodzi, że teobromina, składnik czekolady, hamuje również odruch kaszlu. Zatem gdy się przeziębimy, warto sięgnąć po gorzką czekoladę i wypróbować jej właściwości w walce z uporczywym kaszlem.

Jedząc gorzką czekoladę, walczymy z tyciem

Kakao, z którego składa się czekolada, zawiera błonnik i białko. Szacuje się, że w tabliczce czekolady znajduje się około 4 gramów błonnika i około 8 gramów białka. Nawet zapach czekolady zmniejszy apetyt! Jeśli powąchamy tabliczkę, wytworzy się grelina, która zahamuje głód na około godzinę.

Gorzka czekolada opóźni starzenie

Panie, które pragną zachować młody wygląd, powinny sięgać po gorzką czekoladę, ponieważ zawarte w ziarnie kakaowym antyoksydanty chronią skórę przed wolnymi rodnikami, co skutkuje opóźnieniem procesu starzenia się skóry. Jest ona nawilżona i widocznie gładsza.

Gorzka czekolada wpływa na zdrowie psychiczne

Czekolada z dużą zawartością kakao ma wpływ również na stan psychiczny organizmu. Dobry nastrój zapewniają zawarte w niej substancje, które podnoszą poziom serotoniny – hormonu szczęścia. Za poprawę humoru odpowiada też fenyloetyloamina i teobromina o właściwościach regenerujących, a także kofeina, która pobudza.