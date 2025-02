Agata Kulesza, znana z ról w takich produkcjach jak „Ida” czy „Róża”, od lat zachwyca swoją grą aktorską. W najnowszym wywiadzie otwarcie przyznała, że nie zamierza już brać udziału w scenach nagości. Aktorka tłumaczy swoją decyzję zmianami, jakie zauważa w swoim ciele. Zaznaczyła jednak, że nie krytykuje aktorek, które decydują się na takie role. Jej wybór wynika wyłącznie z osobistych przekonań.

W rozmowie z „Wysokimi Obcasami” Agata Kulesza przyznała, że nie bierze udziału w rozbieranych scenach ze względu na wstyd. Aktorka w trakcie wywiadu nie ukrywała, że dostrzega, jak jej ciało zmienia się z wiekiem, co również nie dodaje odwagi. Stwierdziła natomiast, że choć nie odsłania ciała przed kamerą, to pokazuje intymność, otwierając się emocjonalnie przed obcymi.

W dalszej części jedna z największych gwiazd polskiego kina stwierdziła, że musi zaakceptować proces starzenia się, choć nie jest to łatwe. Nie ma jednak złudzeń co do tego, że jej forma sprzed 20 lat wróci.

Widzę zmiany w ciele, i to oczywiście nie jest coś, co mnie bardzo cieszy. Ale walka jest przegrana. I w ogóle denerwuje mnie, że rozpatruję to w kategorii walki. Z jednej strony myślę, że trzeba to zaakceptować, a z drugiej wiem, że można zrobić więcej, żeby lepiej wyglądać. Nie mogę się oszukiwać, że wróci mi ciało sprzed dwudziestu lat, no bo nie wróci

– wyjaśniła.