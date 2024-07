Gorzka czekolada ma mniej kalorii niż czekolada deserowa i mleczna. Im większa w niej zawartość kakao, tym jest zdrowsza. A im więcej zawiera kakao, tym bardziej cierpki ma smak. Dlatego do czekolad o najwyższej zawartości kakao powinno się powoli przyzwyczajać kubki smakowe.

Jak wybrać gorzką czekoladę i ile ma kalorii?

Im więcej w czekoladzie miazgi kakaowej, tym mniej cukru. Przed zakupem warto zapoznać się ze składem i zawartością kakao, gdyż producenci czasem opisują czekoladę jako gorzką, a zawiera ona na przykład 45% masy kakaowej, przez co zbliżona jest bardziej do czekolady deserowej, a nie gorzkiej. Czekolada gorzka w składzie powinna mieć od ok. 70% do nawet 99% procent kakao. W 100 gramach gorzkiej czekolady może być od 495 kcal (w czekoladzie o zawartości kakao na poziomie 85%), do 520 kcal w przypadku czekolad o dużo niższej zawartości masy kakaowej.

Prozdrowotne właściwości gorzkiej czekolady

Dosłownie i w przenośni czekolada może uszczęśliwiać, gdyż sprzyja wytwarzaniu w organizmie endorfin, które są właśnie hormonami szczęścia. Zatem świetnie sprawdza się w sytuacjach zarówno obniżonego nastroju, jak i podwyższonego poziomu stresu. A to między innym również dzięki zawartości magnezu, potasu i żelaza, które pomagają organizmowi się zregenerować. Dzięki obecności flawonoidów czekolada zapobiega chorobom układu krążenia, reguluje poziom stężenia złego cholesterolu we krwi. Zawartość teobrominy pomaga w hamowaniu kaszlu. Również mózg będzie pracował lepiej, gdyż czekolada wpływa korzystnie na koncentrację i zdolność do zapamiętywania, a nawet na czas reakcji.

Największe zagrożenie ze strony gorzkiej czekolady

Gorzka czekolada niesie ze sobą jedno poważne zagrożenie – łatwo ulec złudzeniu, że dzięki swoim prozdrowotnym właściwościom i niższej zawartości kalorii niż mleczne czekolady, można ją jeść w większych ilościach. Jednak należy pamiętać, że jest to produkt nie tylko kaloryczny, ale również zawierający dużo tłuszczów. Zatem także w przypadku gorzkiej czekolady należy kontrolować liczbę zjadanych kostek.

Czekolada ma tylu miłośników, że doczekała się nawet swojego święta – 4 września jest Międzynarodowym Dniem Czekolady.